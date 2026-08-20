Sainz explica por qué renovó con Williams pese a que el equipo "está en su peor momento"

De posible hombre de mercado a piloto fiel hay un paso muy corto, y el tiempo empleado es el de una firma. Precisamente esa firma que Carlos Sainz estampó en el contrato que lo vinculará a Williams para las próximas temporadas.

Hace pocas horas, el español y el equipo de Grove confirmaron la renovada asociación en vísperas del Gran Premio de los Países Bajos y hoy, en el circuito de Zandvoort, Sainz habló por primera vez de la decisión de querer seguir en Williams durante las próximas temporadas.

Una elección sorprendente, considerando que, en la zona media, Sainz era sin duda el piloto con más atractivo. Sin embargo, el futuro a medio-largo plazo que en Grove le han planteado lo convenció de volver a confiar en el equipo dirigido por James Vowles.

"Creo que he pasado los últimos meses tratando de entender, junto con el equipo, qué ha ocurrido para llevarnos a la situación en la que nos encontramos hoy, que es obviamente una decepción para todos los involucrados en este proyecto. Un proyecto que, probablemente, ahora ha sufrido un retraso respecto a lo que pensábamos que haría falta para volver a la cima", dijo Sainz a los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Hemos intentado más o menos entender esto y ver qué está ocurriendo entre bastidores, para asegurarnos de que no vuelva a suceder, y cuáles son los planes a medio-largo plazo del equipo para convertirse algún día en un equipo puntero. Creo que son precisamente los planes a medio-largo plazo los que todavía me dan esperanza y confianza en que podemos ser competitivos en un futuro próximo".

"Para mí era extremadamente importante entender qué ha causado este año tan difícil y qué estamos haciendo para que no se repita el año que viene. Creo que algo fundamental es, como equipo y como todas las personas involucradas en este proyecto, asegurarnos de invertir la tendencia ya desde el próximo año y empezar de nuevo a mostrar una tendencia positiva de cara a la próxima temporada".

Carlos Sainz, Williams, al llegar el jueves a Zandvoort. Photo by: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

Sainz quiso subrayar que no necesitó ninguna garantía por parte del equipo para quedarse porque, por su forma de ser, no suele abandonar un barco si este está encontrando dificultades evidentes.

"No quise garantías, porque en cierto sentido creo que ya me conocéis. No creo que forme parte de mi carácter cambiar de equipo justo cuando la situación está en su peor momento. Creo que les dije a todos, ya hace dos años, lo comprometido que estaba con este proyecto y lo entusiasmado que estaba. Y ahora, ante el primer obstáculo en el camino —un obstáculo enorme, probablemente más grande de lo que cualquiera habría podido imaginar después de los podios del año pasado— no creo que sea propio de mí, de mi forma de ser, de mi carácter, cambiar de equipo a la primera oportunidad posible".

"En el fondo, en mi cabeza, siempre quise renovar, pero obviamente estaba preocupado y quería asegurarme de que algo así no volviera a ocurrir. Claramente tenía que volver a hablar con todos, entender dónde estamos, adónde pretendemos ir y de qué manera todo esto ha modificado nuestros planes".

Sainz reveló que recibió ofertas de otros equipos, pero que no les puso realmente atención.

"No me puse realmente a valorarlas hasta el fondo porque, como os he dicho, mi prioridad principal siempre ha sido Williams y, como he dicho, mi objetivo principal, después de ver el gran paso atrás, era ante todo entender por qué estaba sucediendo todo esto".

"Quiero estar aquí a largo plazo. Quiero entender cómo podemos salir de esta situación juntos, con este equipo, en el menor tiempo posible", concluyó el madrileño.