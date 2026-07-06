NASCAR Cup: Chase Briscoe gana en Chicagoland en un 1-2-3 de JGR

Chase Briscoe consiguió su sexta victoria en la NASCAR Cup en su carrera y la primera de la temporada 2026 el domingo, ganando en el largamente esperado regreso de NASCAR a Chicagoland Speedway.

Tuvo que contener a un Christopher Bell que venía cargando al final de la carrera, y encabezó un 1-2-3 de Joe Gibbs Racing, con Bell segundo y Denny Hamlin tercero.

"Qué tal esa carrera," dijo Briscoe después de bajarse del Camry No. 19 de Bass Pro Shops. "¿Fue una buena carrera? Se sintió increíble. Sí, qué fin de semana tan increíble.

"Me siento tan estadounidense ganando con el coche rojo, blanco y azul de Bass Pro Shop, fin de semana del 4 de julio, 250 años. Vaya, qué coche de carreras tan increíble. James hizo un gran trabajo. El equipo hizo un trabajo bastante bueno. Sinceramente, no veía venir esto.

"Sentía que estaba sufriendo un poco en las prácticas, en la clasificación, pero James [Small, jefe de equipo] y el grupo hicieron un gran trabajo. Vaya, es genial llevar este diseño de vuelta al carril de la victoria ... Qué fin de semana tan genial para ganar una carrera de NASCAR."

Briscoe también logró la victoria en el cumpleaños de su jefe de equipo James Small, entregándole un gran regalo. "Él y yo somos probablemente los dos polos opuestos más grandes del mundo," añadió Briscoe. "Me presiona y me hace ser perfecto en todas y cada una de las vueltas, y hace un gran trabajo manteniéndome honesto. Me dijo que si ganaba hoy, podía comer algo de chocolate, así que estoy bastante entusiasmado con eso."

Los compañeros de equipo de Hendrick Motorsports, William Byron y Alex Bowman, terminaron cuarto y quinto, respectivamente.

Bubba Wallace, Ryan Blaney, Ty Gibbs, Corey Heim y Riley Herbst completaron el resto de los diez primeros.

Hamlin asumió el liderato del campeonato hace una semana por un solo punto, y esa ventaja se disparó en Chicagoland después de que Tyler Reddick sufriera un agujero en el radiador. Hamlin ahora lidera por 44 puntos sobre su piloto de 23XI Racing.

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Etapa 1

El regreso de NASCAR a Chicagoland comenzó de manera salvaje. Nemechek se abrió en la pista a la salida de la Curva 2 en la primera vuelta, empujando a Stenhouse contra el muro. Preece intentó levantar, solo para ser golpeado por detrás. Mientras hacía un trompo, Connor Zilisch también hizo un trompo al intentar evitarlo.

El coche de Preece se deslizó hasta detenerse y no pudo moverse debido a neumáticos pinchados, mientras Zilisch golpeó con fuerza el muro interior en su quinto abandono de las últimas siete carreras.

Preece regresó a la carrera cuatro vueltas abajo, mientras Larson lideraba ahora. Sin embargo, en la tanda larga, el coche de Hamlin cobró vida y le arrebató el liderato.

Alrededor de 33 vueltas de carrera, las frustraciones ya estaban a flor de piel en el medio del pelotón. Smith chocó contra la parte trasera de Hocevar, estrellando ambos coches contra el muro exterior. Quedaron dañados, pero pudieron continuar.

Unas vueltas más tarde, Van Gisbergen golpeó la parte trasera de su rival Austin Hill, enviándolo contra el muro exterior en la vuelta 47. Estos dos tienen bastante historia, y SVG ha culpado abiertamente a Hill de sacarlo tanto en Pocono como en San Diego. El equipo de Hill estaba seguro de que fue una represalia, y Hill golpeó de costado a Van Gisbergen antes de abandonar la carrera.

Esta bandera amarilla fue una buena noticia para Preece, que ya había recuperado una vuelta y ahora obtuvo el pase libre, quedando a solo dos vueltas del líder.

Pero el contacto no se limitó a la pista, ya que Bell chocó con Gilliland en los pits, haciéndolo trompear y dañando la parte delantera derecha de Bell. Hamlin también tuvo una mala parada en pits, dejándolo fuera del top 20.

Cinco coches optaron por quedarse fuera durante esta amarilla, liderados por Cindric y Herbst, mientras varios otros ganaron posición en pista con decisiones de dos neumáticos.

Cuando las cosas se ordenaron tras una caótica resalida, Hendrick Motorsports estaba al mando con Byron liderando a Larson.

Byron ganó la Etapa 1 por delante de Larson, Wallace, Cindric, Briscoe, Buescher, Herbst, Hamlin, Gibbs y Reddick.

Etapa 2

La amarilla se extendió un poco mientras NASCAR hacía reparaciones en la superficie de la calle de pits, pero una vez que se abrió, esta ronda de paradas fue mucho más limpia.

En la resalida, Wallace se impuso para tomar el liderato de la carrera y poco después, Larson hizo un trompo desde el segundo lugar. Terminó atascado en la hierba mojada del infield, perdiendo dos vueltas mientras los trabajadores de pista lo sacaban.

Por otro lado, Preece había vuelto a convertir una recuperación de vuelta en un pase libre, recuperando las cuatro vueltas dentro de las 100 vueltas de haberlas perdido.

Wallace continuó liderando hasta aproximadamente la mitad de la Etapa 2, luchando de tres en paralelo con sus compañeros pilotos de Toyota Briscoe y Hamlin antes de caer al tercer lugar.

Mientras Hamlin desafiaba ahora a su compañero Briscoe por el liderato de la carrera, comenzó una ronda de paradas en pits bajo bandera verde. Buescher tuvo que retroceder después de que el equipo no asegurara una rueda. Pero el verdadero drama involucró al contendiente al campeonato Reddick.

El Toyota No. 45 de 23XI Racing entró cojeando a su cajón de pits con problemas importantes, escupiendo aceite por todo el costado del coche y sobre la pista después de golpear escombros. Esto provocó una bandera amarilla en medio de las paradas bajo bandera verde.

Blaney era de repente el líder, pero cuando todo se reordenó después de que él y unos siete más finalmente pararan, Byron tomó el control.

En la resalida, Jones se deslizó hacia el muro, quejándose de una cremallera de dirección rota. Wallace también estuvo a punto de perderlo, pero recuperó rápidamente el control.

El resto de la etapa permaneció bajo verde, con Byron ganando también la Etapa 2. Lo siguieron Briscoe, Hamlin, Gibbs, Blaney, Bell, Elliott, Bowman, Cindric y Nemechek

Etapa 3

Las cosas se calmaron para el inicio de la etapa final mientras el sol se ponía sobre Chicagoland. Byron seguía al frente, con los cuatro coches de JGR persiguiéndolo.

Briscoe era el más cercano en la posición de escolta, pero de hecho tocó el muro tratando de mantenerse al ritmo de Byron.

A 52 vueltas del final, Briscoe paró en pits desde el segundo lugar. Byron reaccionó en la vuelta siguiente, pero el undercut fue lo suficientemente fuerte como para catapultar a Briscoe al frente. Continuó liderando durante el resto de la carrera, pero la brecha se cerraba rápidamente en las últimas diez vueltas.

Bell y Hamlin (que golpeó el muro) superaron a Byron y comenzaron a acercarse a Briscoe. En tráfico rezagado, Bell alcanzó a Briscoe, pero simplemente no pudo encontrar la manera de pasarlo, y se abrió en la vuelta de bandera blanca en el aire sucio de Briscoe.

Briscoe consiguió la victoria, apenas 0.276s por delante de Bell. Lideró un total de 51 vueltas.