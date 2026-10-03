NASCAR Cup Las Vegas: Denny Hamlin consigue la pole y Daniel Suárez arrancará 11°

Denny Hamlin ha respondido a Kyle Larson en la cada vez más reñida lucha por el campeonato de la NASCAR Cup Series, alzándose con la pole position en el Las Vegas Motor Speedway.

Hamlin completó la vuelta al circuito de 1,5 millas en 28,910 s, solo 0,017 s por delante de su compañero de equipo Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs, para hacerse con el primer puesto. Hamlin ha ganado las dos últimas carreras de la Copa en Las Vegas y el domingo intentará sumar su tercera victoria consecutiva para reducir su desventaja de 26 puntos respecto a Larson.

«Ha ido bien», afirmó Hamlin. «Tenía muchas de las características positivas de los coches que he tenido aquí en el pasado, y creo que esta vez hemos mejorado ligeramente en ese aspecto. Me parece que va bastante bien. Nos queda un largo camino por recorrer, pero es un gran comienzo».

Justo detrás de ellos se situaron otros dos coches de JGR: Christopher Bell se clasificó tercero y Chase Briscoe, cuarto, mientras que Tyler Reddick, de 23XI, completó el dominio de los cinco primeros puestos de la parrilla al situarse quinto.

El líder del campeonato, Kyle Larson, saldrá sexto, encabezando la lista de Chevrolet, mientras que Austin Cindric lidera la de Ford en séptima posición.

William Byron, Bubba Wallace y Carson Hocevar completaron el resto de los diez primeros puestos.

Los dos pilotos de la Chase con las posiciones de salida más bajas pertenecen al Team Penske: Ryan Blaney, en vigésima posición, y su compañero de equipo Joey Logano, en vigésimo tercera.

La sesión de clasificación transcurrió sin incidentes, pero dos coches no participaron: el n.º 4 de Noah Gragson y el n.º 21 de Josh Berry, ya que ambos sufrieron un accidente durante los entrenamientos.

Watch: Josh Berry hits wall hard during Las Vegas practice

Parada de salida de la carrera de la Chase de la NASCAR Cup en Las Vegas