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Crónica de clasificación
NASCAR Cup Las Vegas II

NASCAR Cup Las Vegas: Denny Hamlin consigue la pole y Daniel Suárez arrancará 11°

Joe Gibbs Racing volvió a situarse en lo más alto en la sesión de clasificación de Las Vegas, con Hamlin a la cabeza de un dominio absoluto de los cuatro primeros puestos por parte de los coches de JGR.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

Denny Hamlin ha respondido a Kyle Larson en la cada vez más reñida lucha por el campeonato de la NASCAR Cup Series, alzándose con la pole position en el Las Vegas Motor Speedway.

Hamlin completó la vuelta al circuito de 1,5 millas en 28,910 s, solo 0,017 s por delante de su compañero de equipo Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs, para hacerse con el primer puesto. Hamlin ha ganado las dos últimas carreras de la Copa en Las Vegas y el domingo intentará sumar su tercera victoria consecutiva para reducir su desventaja de 26 puntos respecto a Larson.

«Ha ido bien», afirmó Hamlin. «Tenía muchas de las características positivas de los coches que he tenido aquí en el pasado, y creo que esta vez hemos mejorado ligeramente en ese aspecto. Me parece que va bastante bien. Nos queda un largo camino por recorrer, pero es un gran comienzo».

Justo detrás de ellos se situaron otros dos coches de JGR: Christopher Bell se clasificó tercero y Chase Briscoe, cuarto, mientras que Tyler Reddick, de 23XI, completó el dominio de los cinco primeros puestos de la parrilla al situarse quinto.

El líder del campeonato, Kyle Larson, saldrá sexto, encabezando la lista de Chevrolet, mientras que Austin Cindric lidera la de Ford en séptima posición.

William Byron, Bubba Wallace y Carson Hocevar completaron el resto de los diez primeros puestos.

Los dos pilotos de la Chase con las posiciones de salida más bajas pertenecen al Team Penske: Ryan Blaney, en vigésima posición, y su compañero de equipo Joey Logano, en vigésimo tercera.

La sesión de clasificación transcurrió sin incidentes, pero dos coches no participaron: el n.º 4 de Noah Gragson y el n.º 21 de Josh Berry, ya que ambos sufrieron un accidente durante los entrenamientos. 

Watch: Josh Berry hits wall hard during Las Vegas practice

Parada de salida de la carrera de la Chase de la NASCAR Cup en Las Vegas

cla # piloto fabricante tiempo diferencia mph
1 11 USA Denny Hamlin Toyota 28,910   186,787
2 54 USA Ty Gibbs Toyota 28,927 0,017 186,677
3 20 USA Christopher Bell Toyota 28,998 0,088 186,220
4 19 USA Chase Briscoe Toyota 29,011 0,101 186,136
5 45 USA Tyler Reddick Toyota 29,015 0,105 186,111
6 5 USA Kyle Larson Chevrolet 29,054 0,144 185,861
7 2 USA Austin Cindric Ford 29,144 0,234 185,287
8 24 USA William Byron Chevrolet 29,153 0,243 185,230
9 23 USA Darrell Wallace Jr Toyota 29,177 0,267 185,077
10 77 USA Carson Hocevar Chevrolet 29,185 0,275 185,027
11 7 MEX Daniel Suárez Chevrolet 29,211 0,301 184,862
12 60 USA Ryan Preece Ford 29,279 0,369 184,433
13 9 USA Chase Elliott Chevrolet 29,280 0,370 184,426
14 17 USA Chris Buescher Ford 29,340 0,430 184,049
15 48 USA Alex Bowman Chevrolet 29,360 0,450 183,924
16 71 USA Michael McDowell Chevrolet 29,387 0,477 183,755
17 1 USA Ross Chastain Chevrolet 29,387 0,477 183,755
18 6 USA Brad Keselowski Ford 29,387 0,477 183,755
19 16 USA AJ Allmendinger Chevrolet 29,426 0,516 183,511
20 12 USA Ryan Blaney Ford 29,431 0,521 183,480
21 43 USA Erik Jones Toyota 29,478 0,568 183,187
22 35 USA Riley Herbst Toyota 29,488 0,578 183,125
23 22 USA Joey Logano Ford 29,490 0,580 183,113
24 41 USA Cole Custer Chevrolet 29,573 0,663 182,599
25 97 NZL Shane van Gisbergen Chevrolet 29,586 0,676 182,519
26 47 USA Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 29,675 0,765 181,971
27 34 USA Todd Gilliland Ford 29,695 0,785 181,849
28 3 USA Austin Dillon Chevrolet 29,716 0,806 181,720
29 10 USA Ty Dillon Chevrolet 29,773 0,863 181,372
30 38 USA Zane Smith Ford 29,788 0,878 181,281
31 88 USA Connor Zilisch Chevrolet 29,895 0,985 180,632
32 42 USA John Hunter Nemechek Toyota 29,942 1,032 180,349
33 33 USA Austin Hill Chevrolet 30,055 1,145 179,671
34 51 USA Cody Ware Chevrolet 30,259 1,349 178,459
35 4 USA Noah Gragson Ford -- -- --
36 21 USA Josh Berry Ford -- -- --

 

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