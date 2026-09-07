Christopher Bell adelanta a Kyle Larson y se lleva la victoria en la NASCAR Southern 500 de Darlington

Tras 500 millas de carrera en el Darlington Raceway, Christopher Bell adelantó a Kyle Larson cuando faltaban 12 vueltas para el final y se alzó con la victoria en la Southern 500.

Bell no había ganado ninguna carrera desde el pasado mes de septiembre y se sentía frustrado tras haber quedado siete veces en segunda posición en una temporada 2026 que, hasta hoy, no había visto ninguna victoria. Bell le arrebató el liderato a Larson y luego aguantó el tipo frente a Ty Gibbs, segundo, y Tyler Reddick, tercero.

Ryan Blaney terminó cuarto, y Kyle Larson cayó hasta la quinta posición con unos neumáticos algo más desgastados.

"Ha pasado demasiado tiempo", dijo Bell tras bajarse del coche. "Dios mío, tío. Estoy tan, tan orgulloso de todos estos chicos del coche n.º 20, de todos los mecánicos, de todos los miembros del equipo de boxes. Se lo merecen más que nadie.

"¡Dios mío, tío, hemos tenido que esperar mucho para esto! Darlington ha sido una carrera que siempre he querido ganar desde que me inicié en este deporte. Este es el circuito por excelencia para los pilotos. Vosotros, los aficionados, sois los mejores. Por eso estamos aquí".

Watch: Bell pounces late to open Chase with win

Chase Briscoe, Josh Berry, Bubba Wallace, Joey Logano y Ryan Preece completaron el resto de los diez primeros puestos.

En cuanto al resto de pilotos de la Chase, Carson Hocevar quedó undécimo, Austin Cindric decimotercero, Chase Elliott decimocuarto, Denny Hamlin decimoctavo, Chris Buescher vigésimo, Daniel Suárez vigésimo primero y William Byron trigésimo séptimo.

Bell sale de Darlington en segunda posición en la clasificación del campeonato, a 12 puntos de Hamlin y del líder.

Etapa 1

A pesar de no haber rodado en la pista antes del inicio de la carrera, la primera vuelta transcurrió sin incidentes, con Daniel Suárez arrebatándole el liderato a Reddick, que partía desde la pole. No lo mantuvo mucho tiempo, ya que Hamlin remontó desde la segunda fila de la parrilla.

Wallace tuvo un ligero contacto con A. Dillon al principio, pero, aparte de eso, todo transcurrió sin incidentes. Reddick volvió a ponerse en cabeza justo antes de una bandera amarilla programada.

En la reanudación, Hamlin volvió a ponerse en cabeza y la mantuvo durante un tiempo. Durante la primera ronda de paradas en boxes con bandera verde, Heim fue sancionado con una penalización por un neumático descontrolado.

A falta de 30 vueltas, continuó el reñido duelo entre Hamlin y Reddick, y este último se hizo con el primer puesto.

Wallace, que había rodado cinco vueltas más que los líderes durante la primera ronda de paradas en boxes, remontó hasta la segunda posición a medida que avanzaba la carrera. Sin embargo, nunca tuvo oportunidad de alcanzar el liderato, ya que una bandera amarilla a nueve vueltas del final de la etapa puso fin automáticamente a su oportunidad (según una reciente actualización del reglamento).

¿El motivo? Hocevar se deslizó hacia Brad Keselowski y provocó que el copropietario de RFK diera una vuelta de campana a la salida de la curva 4. Buescher, aspirante al Chase, evitó por los pelos verse envuelto también en el incidente.

Reddick ganó la Etapa 1, seguido de Wallace, Hamlin, Bell, Blaney, Briscoe, Preece, Cindric, Byron y Gibbs.

Durante las paradas en boxes, Preece tuvo que ceder una posición entre los diez primeros para volver a la pista y apretar una rueda.

Etapa 2

En la reanudación, Hamlin pasó un mal trago al hacer patinar las ruedas, mientras Reddick lideraba por delante de Wallace.

Toda esta etapa transcurrió sin banderas amarillas, con varias rondas de paradas en boxes bajo bandera verde. Durante la primera ronda, Keselowski derrapó lateralmente a la entrada de boxes, pero pudo continuar. Las cosas también se torcieron para Buescher, que chocó contra el muro y dobló un brazo de suspensión.

Tras la primera ronda de paradas en boxes, Wallace le arrebató el liderato a Reddick. Larson iba avanzando discretamente, a pesar de haber rozado el muro.

Wallace fue el primero de los líderes en entrar en la calle de boxes, protegiéndose así del "undercut". Reddick vivió un momento crítico al salir de su box sin que la rueda delantera izquierda estuviera bien sujeta. Pisó el freno a fondo cuando un cambiador de neumáticos cayó al suelo, tuvo que dar marcha atrás y bajó hasta la octava posición en la clasificación.

Briscoe superó a Wallace y se puso en cabeza, pero les preocupaba que no hubiera suficiente combustible en su Toyota n.º 19.

Finalmente, Bell se colocó en cabeza, haciéndose con el liderato y la victoria en la Etapa 2, seguido de Larson, Briscoe, Hamlin, Wallace, Blaney, Berry, Byron, Reddick y Cindric.

Etapa 3

Durante la pausa entre etapas, Briscoe se quedó sin combustible y tuvo que entrar en un box cerrado, perdiendo así toda su posición en pista.

Los problemas para JGR continuaron, ya que tanto Hamlin como Bell perdieron varias posiciones en la calle de boxes debido a paradas desastrosas.

Eso le salió caro a Hamlin, ya que se quedó en el medio del pelotón y, en la reanudación posterior, Michael McDowell lo empujó contra el muro. La carrera siguió sin interrupciones, pero cayó hasta la cola con los tirantes de suspensión doblados o rotos.

Larson se puso en cabeza y mantuvo el mando durante la siguiente ronda de paradas en boxes.

La siguiente bandera amarilla se debió a Smith, que fue empujado por el morro de McDowell mientras circulaba en el centro, en una formación de tres coches en paralelo.

Durante la bandera amarilla, Todd Gilliland entró en boxes desde la primera posición tras haber aguantado hasta el final, y solo un puñado de coches le siguieron.

Durante la siguiente tanda, Larson siguió sin tener rival, mientras que Bell ascendió a la segunda posición.

A unas 50 vueltas del final, Byron hizo un trompo de repente a la entrada de la curva 3. Sus problemas no hicieron más que empeorar a partir de ahí, ya que era evidente que algo se había roto en el n.º 24. "Simplemente se ha reventado", le dijo Byron al equipo.

Todo el pelotón entró en boxes durante esta bandera amarilla, y Bell y el " " Briscoe se colocaron por delante de Larson. Esa bandera amarilla se prolongó debido a unas ligeras gotas de lluvia que caían sobre la pista, pero la NASCAR no consideró necesario detener la carrera.

La bandera verde ondeó finalmente cuando quedaban 37 vueltas para el final de la Southern 500. Briscoe se valió de su compañero de equipo para adelantar a Bell con un contacto rueda a rueda.

Unas vueltas más tarde, volvió a salir la bandera amarilla debido a más gotas de lluvia. Se mostró la bandera roja cuando quedaban 30 vueltas. Tras una breve interrupción, Elliott y Blaney dieron un empujón amistoso a los coches de 23XI para ayudarles a volver a arrancar en el pit lane.

Mientras que Larson, Cindric, Logano y Preece se mantuvieron en pista, la mayoría de los coches de la vuelta del líder entraron en la calle de boxes.

En la reanudación, Bell lideró el grupo de los que llevaban neumáticos nuevos y pasó varias vueltas intentando encontrar la manera de adelantar a Larson. Cuando el piloto de Hendrick vaciló a 12 vueltas del final, Bell se coló por debajo y le arrebató el liderato.

A continuación, mantuvo a raya a Gibbs y cruzó la línea de meta con un segundo de ventaja sobre su rival más cercano.