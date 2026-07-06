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NASCAR Cup Chicago

Posiciones del campeonato de NASCAR Cup después de Chicagoland 2026

Después de perder el control del campeonato en Sonoma, Reddick sigue perdiendo puntos, quedando 44 puntos por detrás de Hamlin tras otro problema en Chicagoland.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Edited:
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

Foto de: James Gilbert / Getty Images

Es increíble pensar que Tyler Reddick tenía una ventaja de 129 puntos en el campeonato justo antes del fin de semana del Memorial Day en mayo, ya que ahora está 44 puntos por detrás de Denny Hamlin.

Reddick perdió el liderato de puntos por primera vez este año hace una semana, y aunque tuvo un buen ritmo en Chicagoland este fin de semana, un trozo de escombro perforó el radiador y lo dejó a 30 vueltas tras las reparaciones.

El mayor avance en el campeonato fue para el ganador de la carrera, Chase Briscoe, quien ganó tres posiciones al pasar del 11° al octavo lugar en la clasificación. En cuanto al mayor retroceso, cuatro pilotos perdieron dos posiciones, y el mejor ubicado entre ellos fue Daniel Suárez, que cayó del noveno al 11° puesto del campeonato. Ryan Preece también perdió dos posiciones clave al quedar por debajo de la línea de corte, descendiendo del 15° al 17° lugar.

Erik Jones ocupa ahora el último puesto de clasificación a los playoffs, al volver a situarse por encima de la línea de corte, con apenas cuatro puntos de ventaja sobre Preece. Joey Logano y AJ Allmendinger están ambos a 16 puntos, mientras que Brad Keselowski está a solo 19 unidades, a pesar de ocupar el 20° lugar del campeonato.

Puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Chicagoland (carrera 19 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Posiciones ganadas o perdidas
Denny Hamlin 719 +1
2 Tyler Reddick 718 -1
3 Ryan Blaney 615 --
4 Ty Gibbs 589 +1
5 Kyle Larson 571 -1
6 Chase Elliott 554 --
7 Chris Buescher 518 --
8 Carson Hocevar 509 +1
9 Daniel Suarez 484 -1
10 Christopher Bell 472 +2
11 Chase Briscoe 468 -1
12 William Byron 446 +1
13 Bubba Wallace 444 -2
14 Shane van Gisbergen 425 +3
15 Ryan Preece 402 +1
16 Austin Cindric 401 -1
CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE
17 Erik Jones 389 -3
18 Bead Keselowski 376 +1
19 AJ Allmendinger 375 +1
20 Joey Logano 370 -1
21 Michael McDowell 369 --
22 Ross Chastain 356 --
23 Zane Smith 340 --
24 Ricky Stenhouse Jr. 319 +2
25 Riley Herbst 317 -1
26 Todd Gilliland 314 -1
27 John Hunter Nemechek 310 --
28 Austin Dillon 280 --
29 Alex Bowman 231 +3
30 Noah Gragson 221 -1
31 Josh Berry 217 -1
32 Cole Custer 211 +1
33 Ty Dillon 204 -2
34 Connor Zilisch 198 --
35 Cody Ware 156 --
36 Kevin Magnussen 11 --
37 Casey Mears 10 --
38 Jimmie Johnson 9 --
39 Katherine Legge 8 --
40 BJ McLeod 3 --

Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos seguido la decisión de NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos.

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