Posiciones del campeonato de NASCAR Cup después de Chicagoland 2026
Después de perder el control del campeonato en Sonoma, Reddick sigue perdiendo puntos, quedando 44 puntos por detrás de Hamlin tras otro problema en Chicagoland.
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota
Foto de: James Gilbert / Getty Images
Es increíble pensar que Tyler Reddick tenía una ventaja de 129 puntos en el campeonato justo antes del fin de semana del Memorial Day en mayo, ya que ahora está 44 puntos por detrás de Denny Hamlin.
Reddick perdió el liderato de puntos por primera vez este año hace una semana, y aunque tuvo un buen ritmo en Chicagoland este fin de semana, un trozo de escombro perforó el radiador y lo dejó a 30 vueltas tras las reparaciones.
El mayor avance en el campeonato fue para el ganador de la carrera, Chase Briscoe, quien ganó tres posiciones al pasar del 11° al octavo lugar en la clasificación. En cuanto al mayor retroceso, cuatro pilotos perdieron dos posiciones, y el mejor ubicado entre ellos fue Daniel Suárez, que cayó del noveno al 11° puesto del campeonato. Ryan Preece también perdió dos posiciones clave al quedar por debajo de la línea de corte, descendiendo del 15° al 17° lugar.
Erik Jones ocupa ahora el último puesto de clasificación a los playoffs, al volver a situarse por encima de la línea de corte, con apenas cuatro puntos de ventaja sobre Preece. Joey Logano y AJ Allmendinger están ambos a 16 puntos, mientras que Brad Keselowski está a solo 19 unidades, a pesar de ocupar el 20° lugar del campeonato.
Puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Chicagoland (carrera 19 de 36)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|
Posiciones ganadas o perdidas
|1
|Denny Hamlin
|719
|+1
|2
|Tyler Reddick
|718
|-1
|3
|Ryan Blaney
|615
|--
|4
|Ty Gibbs
|589
|+1
|5
|Kyle Larson
|571
|-1
|6
|Chase Elliott
|554
|--
|7
|Chris Buescher
|518
|--
|8
|Carson Hocevar
|509
|+1
|9
|Daniel Suarez
|484
|-1
|10
|Christopher Bell
|472
|+2
|11
|Chase Briscoe
|468
|-1
|12
|William Byron
|446
|+1
|13
|Bubba Wallace
|444
|-2
|14
|Shane van Gisbergen
|425
|+3
|15
|Ryan Preece
|402
|+1
|16
|Austin Cindric
|401
|-1
|CORTE DEL CHASE
|CORTE DEL CHASE
|CORTE DEL CHASE
|CORTE DEL CHASE
|17
|Erik Jones
|389
|-3
|18
|Bead Keselowski
|376
|+1
|19
|AJ Allmendinger
|375
|+1
|20
|Joey Logano
|370
|-1
|21
|Michael McDowell
|369
|--
|22
|Ross Chastain
|356
|--
|23
|Zane Smith
|340
|--
|24
|Ricky Stenhouse Jr.
|319
|+2
|25
|Riley Herbst
|317
|-1
|26
|Todd Gilliland
|314
|-1
|27
|John Hunter Nemechek
|310
|--
|28
|Austin Dillon
|280
|--
|29
|Alex Bowman
|231
|+3
|30
|Noah Gragson
|221
|-1
|31
|Josh Berry
|217
|-1
|32
|Cole Custer
|211
|+1
|33
|Ty Dillon
|204
|-2
|34
|Connor Zilisch
|198
|--
|35
|Cody Ware
|156
|--
|36
|Kevin Magnussen
|11
|--
|37
|Casey Mears
|10
|--
|38
|Jimmie Johnson
|9
|--
|39
|Katherine Legge
|8
|--
|40
|BJ McLeod
|3
|--
Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos seguido la decisión de NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos.
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