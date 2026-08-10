¿Qué pasó con los frenos de Denny Hamlin y Chase Briscoe en Iowa?

A los pocos instantes de salir a la pista el sábado en el Iowa Speedway, Denny Hamlin se dio cuenta de que tenía un problema; el jefe de equipo, Chris Gayle, reconoció que dicho inconveniente podría poner fin a su carrera antes incluso de que comenzara.

No contaban con una presión de frenado adecuada ni constante.

Su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing, Chase Briscoe, también empezó a sufrir problemas similares, y su jefe de equipo, James Small, llegó a la misma conclusión. Lo mismo ocurrió con Riley Herbst y su jefe de equipo, Davin Restivo, del equipo aliado 23XI.

Esos tres coches, junto con el n.º 23 de Bubba Wallace (del equipo 23XI), pasaron gran parte de la mañana en el garaje realizando diversos ajustes con la esperanza de dar a sus pilotos alguna posibilidad de competir.

A estos equipos se les permitió purgar los conductos de freno sin penalización y cambiar los discos si presentaban grietas. Se trata de una cuestión de seguridad, y tanto el equipo del n.º 11 como el del n.º 35 realizaron dicho cambio.

Sin embargo, no está permitido cambiar de un disco más pesado —diseñado para circuitos cortos y trazados mixtos— a uno más ligero para superóvalos (o viceversa) una vez tomada la decisión previa a la inspección técnica.

Además, el equipo n.º 11 de Gayle también cambió los conductos de refrigeración de los frenos, lo que conllevó una penalización de salida desde el fondo de la parrilla; no obstante, esto resultó irrelevante, ya que Hamlin solo se había clasificado en la 32.ª posición. Small no pudo cambiar sus discos, a pesar de haber comentado esa misma mañana que estaban "destrozados" y de no confiar en sus posibilidades.

Por su parte, Gayle estimó que había un 50% de probabilidades de que estos cambios bastaran para que Hamlin pudiera completar la carrera. En cuanto al equipo 23XI Racing, las expectativas internas eran que Tyler Reddick no tendría problemas y que Bubba Wallace tampoco debería tener mayores inconvenientes.

Se preveía que Herbst tendría dificultades, y así fue.

Mientras tanto, el otro equipo Toyota de primer nivel (Tier 1), Legacy Motor Club, no tuvo ningún problema, tal como explicó antes de la carrera Austin Pollak, jefe del coche n.º 43:

"JGR y 23XI utilizan un paquete técnico diferente al nuestro".

Más tarde, Hamlin comentó que el pedal de freno se le iba hasta el fondo ya en la tercera vuelta, y Briscoe sufrió el mismo problema al comenzar la segunda etapa. Era el peor escenario posible tanto para Gayle como para Small. Aun así, sus pilotos lucharon hasta conseguir el quinto y sexto puesto, a pesar del desgaste físico que ello supuso.

Hamlin aceptó el resultado con satisfacción, dada la sombría perspectiva que se presentaba la noche del sábado.

"Sin duda", dijo Hamlin. "Si hubiera sabido que la carrera iba a ser así de principio a fin, me habría conformado con quedar entre los 25 primeros. Sinceramente, me habría dado por satisfecho. Pero siguieron trabajando en el coche e hicieron ajustes para compensar la falta de frenos.

"Hicieron un gran trabajo al darme un vehículo con el que, de alguna manera, podía tomar las curvas durante 350 vueltas".

El agotamiento le daba un aspecto frágil y, incluso antes de la carrera, sabía que probablemente sería un desafío.

"Fue la peor mentalidad con la que he afrontado una carrera", dijo Hamlin. "Nunca me había sentido derrotado antes de empezar y hoy pensé que estaba acabado. Sabía que existía la posibilidad de arreglarlo, pero también sabía que se trataba de los mismos componentes que no tenían solución, así que me sentía desanimado. Cambié mis objetivos: necesitaba que algunos coches chocaran para ver si lograba meterme entre los 25 primeros.

"Sinceramente, ese era el objetivo, pero el equipo siguió trabajando en el coche... Eso me permitió manejarlo de una forma un poco distinta".

Briscoe comentó que nunca había sentido tanta ansiedad antes de una carrera como la que experimentó el domingo.

"La verdad es que en la primera etapa no tuve ningún problema; me sorprendió no tenerlos, porque me los esperaba", dijo Briscoe. "Pero luego, a mitad de la segunda etapa, entré en la curva y, de repente, el pedal se fue hasta el fondo, igual que ayer. Fue algo extraño.

"Tras cada reinicio, el pedal funcionaba bien durante cinco o seis vueltas, pero luego volvía a hundirse hasta el suelo. Me pasaba todo el circuito bombeando el pedal sin parar. A veces respondía bien, pero a la siguiente se iba directo al fondo".

¿Qué sucedió?

El reglamento de NASCAR no permite cambiar las pastillas de freno durante el fin de semana de carrera una vez que se ha ondeado la bandera verde. Hacerlo supondría perder varias vueltas.

Y aunque ni Gayle ni Small quisieron detallar exactamente qué pastillas estaban utilizando, es habitual que los equipos recurran a la estrategia de dividir las opciones de frenado, es decir, utilizar distintas combinaciones simultáneamente.

Los equipos tienen libertad para elegir la marca de pastillas de freno que prefieran.

"Diría que fue simplemente una elección de frenos que hicimos y que no pudimos revertir este fin de semana", comentó Gayle a Motorsport.com tras la carrera. "Nos sorprendió un poco a varios equipos. Algunos equipos de Toyota que las usaban ya las habían empleado con seguridad y sin problemas en otros circuitos, pero aquí nos tomó por sorpresa".

Small compartió esa misma opinión.

"Vinimos aquí, como te dije esta mañana, intentando hacer las cosas bien, ser conservadores y solucionar las vibraciones de los frenos, pero la estrategia nos jugó una mala pasada", dijo Small. "No es que fuera un paquete nuevo para nosotros; lo hemos usado con éxito en varios circuitos cortos y en Nashville. Aun así, agradezco haber logrado aguantar: terminamos sextos y ascendimos al quinto puesto de la clasificación general, así que, en conjunto, fue un día bastante bueno".

Puede que incluso haya servido como anticipo de la segunda carrera del *Chase for the Championship* en Gateway. O, como mínimo, dejó lecciones sobre qué no hacer en esa carrera; precisamente por eso probaron esta configuración el domingo en Newton.

Tyler Allen, jefe de equipo del piloto ganador Ty Gibbs, no tuvo problemas con su combinación.

"Confiamos en nuestros compañeros de equipo y compartimos toda la información, pero por fin estamos aprovechando la base de datos del año pasado y de las carreras recientes de esta temporada para tomar decisiones que creemos que se adaptan mejor a Ty", explicó Allen. "Creo que por fin le hemos cogido el truco. Lleva tiempo conseguirlo: obtener las impresiones de Ty, lograr que los ingenieros estén en sintonía con sus necesidades... Creo que ahora estamos logrando esa coordinación semana tras semana".

Superaron a sus compañeros de equipo Christopher Bell y su jefe de equipo, Adam Stevens; este último reconoció que se trata de un proceso de toma de decisiones complejo. "El sistema de frenos presenta muchos problemas potenciales y no es algo sencillo", declaró Stevens a Motorsport.com. "Así que, en parte, todo depende del estilo de conducción del piloto y de la configuración del coche; eso evita que todos opten por la misma solución.

"Históricamente, algunos han tenido más problemas que otros con determinadas combinaciones —incluso dentro de nuestro propio equipo—, por lo que cada uno se decanta por lo que mejor le funciona. Esta pista provoca muchas vibraciones, al igual que ocurrirá la próxima semana en Richmond, así que todos deben estar dispuestos a probar cosas distintas.

"Hubo grupos dentro de nuestro equipo que probaron las mismas soluciones y otros que no; así son las cosas. Estos frenos conllevan muchas complicaciones conocidas y pueden ser bastante caprichosos".

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¿Cuestión de seguridad?

El domingo no fue la primera vez que surgió este tema; existe un sentimiento creciente en los garajes de que NASCAR debería permitir el cambio de pastillas de freno antes de la carrera, aunque ello implique una penalización de paso por boxes (*drive-through*) al inicio.

Actualmente, no se permite cambiar las pastillas antes de la carrera bajo ninguna circunstancia, a menos que el fabricante notifique al organismo rector sobre un defecto de fabricación.

La política general de "prohibido cambiar pastillas durante el fin de semana" hasta después de iniciada la carrera incentiva a los jefes de equipo a asumir riesgos de fallo, lo que podría provocar que componentes de los frenos salgan despedidos hacia las gradas.

Tanto Gayle como Small reconocen que NASCAR aplica estas reglas de manera justa cada año, pero desearían que los responsables de la categoría reconsideraran permitir el cambio de pastillas por motivos de seguridad.

"Sí, han sido coherentes; eso hay que reconocérselo", declaró Small a Motorsport.com. "Nunca han permitido cambiar el tipo de freno previamente. Siempre han dicho que habría que hacerlo una vez iniciada la carrera; es algo justo y hay que admirar su coherencia...

"Pero ahora que pasamos a sesiones de entrenamientos de 50 minutos, creo que se abre una vía de debate para el futuro, ya que completamos muchas más vueltas. Las vibraciones en los frenos y problemas similares siempre han sido un desafío en los entrenamientos en circuitos cortos, y creo que tendremos muchos más ahora que pasamos de la calle de boxes directamente a la carrera.

"Creo que es un problema real en la categoría. Probablemente necesitemos un debate abierto sobre cómo abordar esto y solucionarlo en el futuro para beneficio de todos".

Small sugirió que una solución intermedia sería mantener la misma configuración de reparto de frenada, pero permitiendo sustituir una pastilla desgastada por otra del mismo fabricante.

Gayle estuvo de acuerdo.

"El problema surge cuando existe un riesgo para la seguridad. Entiendo que debe haber una definición clara de lo que se considera un 'riesgo de seguridad', ya que esa ha sido la cuestión cuando los equipos han solicitado esto y se les ha denegado.

"Pero cuando hay un riesgo de seguridad y hay pilotos de por medio, debería haber una alternativa". Tal vez la sanción debería ser algo más que simplemente salir desde el fondo de la parrilla. Quizás un paso obligatorio por la calle de boxes. Tal vez algo que disuada a los equipos de hacerlo, a menos que sea realmente una medida de seguridad necesaria; ya sabes a lo que me refiero.

“De lo contrario, no empezarían a hacerlo de forma habitual. Pero tiene que haber alguna manera de evitar que les aten las manos, más allá de decir simplemente ‘no, no pueden solucionar el problema hasta que empiece la carrera’, lo cual, en mi opinión, resulta excesivo para una cuestión de seguridad”.

Stevens comentó que entiende por qué NASCAR se ha mostrado reticente a ceder ante estas peticiones, pero coincidió con sus compañeros de equipo —y con algunos rivales— en que es necesario ajustar la normativa en aras de la seguridad.

“Los frenos no son algo que busquemos cambiar activamente durante el fin de semana, a menos que tengamos algún problema”, señaló Stevens. “No es como un amortiguador, un muelle, una barra estabilizadora o un ajuste de la suspensión; así que entiendo el argumento, pero sin duda me inclino por priorizar la seguridad”.