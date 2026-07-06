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Resultados
NASCAR Cup Chicago

Resultados oficiales de la carrera de NASCAR Cup 2026 en Chicagoland

Chase Briscoe lideró un 1-2-3 de Joe Gibbs Racing en el regreso de NASCAR a Chicagoland Speedway.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

Chase Briscoe regresó a Victory Lane por primera vez desde Talladega en octubre de 2025, logrando su sexta victoria de su carrera en Chicagoland Speedway.

Fue un trío de Toyota de Joe Gibbs Racing al frente del pelotón en la bandera a cuadros, con Briscoe superando a Christopher Bell en la meta por solo 0.276 s, con Denny Hamlin a poco más de tres segundos en tercer lugar.

William Byron marcó el ritmo para Hendrick Motorsports en cuarto lugar, con su compañero de equipo Alex Bowman quinto.

Bubba Wallace fue el piloto de 23XI Racing mejor clasificado en sexto lugar, encabezando a un trío de pilotos de 23XI entre los diez primeros. Eso incluyó al piloto a tiempo parcial Corey Heim en noveno lugar, mientras que Tyler Reddick fue el ausente después de que un trozo de escombros perforara el radiador y lo dejara muy rezagado.

Solo 16 autos terminaron en la vuelta del líder -con Daniel Suárez en la 14° posición-, mientras que Austin Hill y Connor Zilisch fueron los únicos abandonos. Zilisch suma ahora cuatro últimos puestos este año después de una difícil campaña de novato.

Resultados de la Chicagoland 'Eero 400' de NASCAR Cup 2026

pos. piloto # coche vueltas Tiempo Intervalo Pits Points
1 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 267

3:09'18.368

   8  
2 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 267

+0.276

3:09'18.644

 0.276 11  
3 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 267

+3.359

3:09'21.727

 3.083 9  
4 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 267

+3.988

3:09'22.356

 0.629 9  
5 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 267

+8.032

3:09'26.400

 4.044 9  
6 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota 267

+10.983

3:09'29.351

 2.951 9  
7 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 267

+12.544

3:09'30.912

 1.561 9  
8 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 267

+12.823

3:09'31.191

 0.279 9  
9
C. Heim23XI Racing
 67 Toyota 267

+12.904

3:09'31.272

 0.081 9  
10 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 267

+15.714

3:09'34.082

 2.810 8  
11 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 267

+18.932

3:09'37.300

 3.218 9  
12 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 267

+21.485

3:09'39.853

 2.553 10  
13 A. CindricTeam Penske 2 Ford 267

+21.658

3:09'40.026

 0.173 8  
14 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 267

+26.265

3:09'44.633

 4.607 9  
15 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 267

+27.634

3:09'46.002

 1.369 9  
16 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 267

+30.972

3:09'49.340

 3.338 12  
17 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 266

+1 Lap

3:09'19.186

 1 Lap 9  
18 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 266

+1 Lap

3:09'20.300

 1.114 9  
19 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 266

+1 Lap

3:09'22.589

 2.289 9  
20 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 266

+1 Lap

3:09'23.369

 0.780 10  
21 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 266

+1 Lap

3:09'26.590

 3.221 9  
22 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 266

+1 Lap

3:09'27.934

 1.344 10  
23 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 266

+1 Lap

3:09'32.760

 4.826 10  
24 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 266

+1 Lap

3:09'33.651

 0.891 9  
25 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 266

+1 Lap

3:09'34.925

 1.274 10  
26 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet 266

+1 Lap

3:09'35.628

 0.703 11  
27 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 266

+1 Lap

3:09'36.596

 0.968 9  
28 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 266

+1 Lap

3:09'42.839

 6.243 14  
29 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 266

+1 Lap

3:09'43.351

 0.512 10  
30 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 266

+1 Lap

3:09'44.518

 1.167 10  
31 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 266

+1 Lap

3:09'47.115

 2.597 10  
32 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 266

+1 Lap

3:09'50.603

 3.488 10  
33
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 265

+2 Laps

3:09'27.152

 1 Lap 9  
34 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 265

+2 Laps

3:09'39.451

 12.299 10  
35 J. YeleyNY Racing Team 44 Chevrolet 256

+11 Laps

3:09'24.599

 9 Laps 13  
36 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 237

+30 Laps

3:09'46.114

 19 Laps 12  
37 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 47

+220 Laps

35'29.225

 190 Laps 5  
38
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 0

+267 Laps

1.491

 47 Laps 3  

 

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Artículo previo NASCAR Cup Chicagoland 2026: Hamlin se impone a Larson por 0.001 s para la pole

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