Una pole no tan sencilla para Bezzecchi: "Zarco arruinó mi única vuelta limpia"
Entre las banderas amarillas y un incidente con Johann Zarco, Marco Bezzecchi solo tuvo una vuelta para lograr la pole en el GP de San Marino. Marc Márquez, sin embargo, comprendió rápidamente que no podría batirlo.
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi fue el hombre fuerte de la clasificación en Misano. El piloto de Aprilia se convirtió en el primero de la historia en bajar de 1'30, pero esa vuelta récord no fue sencilla de lograr. Bezzecchi tuvo que renunciar a varios de sus intentos por culpa de banderas amarillas y fue molestado por Johann Zarco al final de la Q2, lo que además llevó a los comisarios de carrera a abrir una investigación.
Finalmente logró la vuelta de la pole al final de su primer stint. "¡Fue una buena vuelta!" comentó Bezzecchi en el parque cerrado. "Estoy contento porque la clasificación no fue fácil. Tuve muchas banderas amarillas y fue difícil concentrarse."
"En el primer stint, me quedé en pista una vuelta más, solo para tener un tiempo, y afortunadamente fue mi mejor vuelta porque en el segundo stint no tuve una vuelta limpia. Zarco arruinó mi única vuelta limpia. Fue duro, pero el equipo hizo un trabajo maravilloso, y ahora nos centramos en las carreras."
Segundo de la sesión, Marc Márquez entendió rápidamente que no podía medirse con Marco Bezzecchi, cuando vio el 1'29"982 al volver a su garaje tras su primer stint. El piloto de Ducati pudo, no obstante, lograr su primera clasificación en primera fila en Misano desde 2017, aunque cuenta con seis victorias en esta pista.
"El año pasado, mi ritmo era ligeramente mejor", reconoció Márquez. "Este año, Marco está superrápido. La Aprilia es extremadamente rápida en las curvas rápidas del sector 3, pero sobre todo Marco. Veremos si podemos luchar."
"El objetivo era la primera fila. Cuando vi su 1'29 en el garaje, dije 'OK, adiós a la pole position, ¡yo no voy a hacer eso!' Sabía cuál era mi límite. Sobrerrodé, intenté atacar al 100% y fue suficiente para alcanzar el objetivo, no suficiente para lograr la pole position."
Marc Márquez no pudo con Marco Bezzecchi en la clasificación de Misano.
Photo by: Andreas Solaro / AFP via Getty Images
Bezzecchi y Márquez son los hombres fuertes a una vuelta desde el inicio del fin de semana. Jorge Martín, el líder del campeonato, tiene un buen ritmo de carrera, algo que confirmó con la segunda posición en EL2, pero solo pudo conseguir la quinta plaza en la parrilla de salida.
El tercer hombre en primera fila es Fermín Aldeguer. Como los dos primeros, el piloto de Gresini está físicamente mermado, ya que no regresó a la competición hasta el GP de Aragón. Además, tuvo que pasar por la Q1 tras sufrir un problema técnico durante los Entrenamientos. Allí logró la segunda posición y así pudo disputar la Q2.
"Fue un día difícil ayer, sinceramente", declaró Aldeguer. "Tuve un poco de mala suerte con un problema técnico en el último time attack. Las sensaciones no eran perfectas. Trabajamos duro ayer por la tarde para tener mejores sensaciones."
"Hoy nos relanzamos, con más o menos las sensaciones que teníamos en Aragón, usando bien el neumático blando, lo cual es súper importante aquí. No sé si mi ritmo es muy, muy bueno para la carrera, pero siempre es mejor salir tercero."
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