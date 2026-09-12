¡Bezzecchi es demasiado fuerte para Márquez en la clasificación de Misano!

Se esperaba un duelo entre Marco Bezzecchi y Marc Márquez en la clasificación en Misano, pero pronto se decantó a favor del piloto local, ahora poseedor del nuevo récord de la pista.

También lee: MotoGP La parrilla de salida del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano

Q1 - Fernández y Aldeguer cumplen, Bagnaia no lo consigue

La Q1 volvía a reunir a Fabio Quartararo, obligado a disputar esta parte de la clasificación por octava vez consecutiva con una Yamaha limitada, y a Pecco Bagnaia, presente por cuarta vez seguida pese a una Ducati que figura entre las máquinas más competitivas de la parrilla.

Estaban acompañados, entre otros, por Enea Bastianini, que se quedó a 0"014 del top 10 el viernes, Raúl Fernández, que pagó sus errores al final de los entrenamientos, y Fermín Aldeguer, limitado por un problema técnico al final de esa sesión.

Tras firmar un tranquilizador octavo tiempo en la FP2, Bagnaia se situó inmediatamente en cabeza, por delante de Jack Miller. El italiano mejoró su referencia y Aldeguer subió a la segunda posición. Ambos fueron superados por Fernández, que le endosó 0"381 a Bagnaia. Una diferencia que Quartararo aprovechó para intercalarse.

Fabio Quartararo estuvo en la Q1 en Misano. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Después del primer stint de todos los pilotos, Fernández y Quartararo ocupaban las dos plazas que daban acceso a la Q2, por delante de Aldeguer y Bagnaia. Diogo Moreira era quinto, por delante de Joan Mir, Álex Rins y Jack Miller.

De vuelta a la pista, Bagnaia cometió un error ya en la primera curva. En la vuelta siguiente, el italiano cometió un nuevo fallo y mostró su enfado con varios golpes en el depósito. A sus rivales les costó mejorar sus tiempos en sus primeras vueltas, antes de subir el ritmo.

Fernández se quedó a 0"012 de su propia referencia y Aldeguer le arrebató la segunda plaza a Quartararo y mejoró su tiempo en la vuelta siguiente, pero no su posición. Quartararo no pudo responder. En cuanto a Bagnaia, volvió a estar cerca de caerse en una curva.

Fernández y Aldeguer pasaron así a la Q2, mientras que Quartararo y Bagnaia se quedaron fuera, con las 13ª y 14ª posiciones en la parrilla de salida. Saldrán por delante de Moreira, Bastianini, Mir y Miller. Nueva decepción para Brad Binder, que solo será 19º por delante de Álex Rins y Toprak Razgatlioglu, relegado a casi siete décimas del primer piloto que tenía por delante.

Q2 - Bezzecchi por encima del resto

Marc Márquez y los pilotos oficiales de Aprilia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, eran los favoritos para la pole. Márquez y Bezzecchi dominan desde el inicio del fin de semana y Martín se coló entre ellos en la FP2, pero el líder del campeonato reconocía el viernes tener más dificultades a una vuelta que en ritmo de carrera. Esta Q2 también contaba con Johann Zarco y el inesperado Pol Espargaró, sustituto de Maverick Viñales por tercera carrera consecutiva.

Marc Márquez tuvo que abortar su primera vuelta rápida por un shimmy tras salirse de los límites de la pista. Su hermano, Álex Márquez, fue el primer líder, pero se cayó en la curva 8 en la vuelta siguiente. Pudo volver a ponerse en marcha.

La segunda vuelta de Marc Márquez le permitió ponerse en cabeza, por delante de Franco Morbidelli, que volverá a ser sancionado este fin de semana, y Álex Márquez. Los pilotos de Aprilia aún no tenían una vuelta significativa en su haber.

Fabio Di Giannantonio se puso brevemente en cabeza antes de ser superado por Marco Bezzecchi, que le endosó 0"467 y batió el récord de la pista. Los dos italianos concluyeron su primer relevo por delante de Marc Márquez, mientras que Jorge Martín ocupaba la cuarta plaza, por delante de Morbidelli y Álex Márquez. Pedro Acosta era séptimo por delante de Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Johann Zarco, Luca Marini y Pol Espargaró.

Marc Márquez volvió a salir con la intención de mostrarse agresivo, pero una derrapada en su primera vuelta rápida le obligó a renunciar a ese intento. Aldeguer, por su parte, logró subir a la segunda plaza, aunque quedándose a 0"368 de Bezzecchi. Di Giannantonio se cayó a su vez, en la curva 4, y pudo volver a arrancar.

Cuando ya era solo cuarto, Marc Márquez subió a la segunda posición, a 0"198 de Bezzecchi, que no pudo mejorar su tiempo bajo la bandera a cuadros. Marc Márquez tenía derecho a un último intento, pero abortó su vuelta, mientras que su hermano menor sufrió una nueva caída. Martín también cometió un error.

Bezzecchi se mantuvo así cómodamente en cabeza, por delante de Marc Márquez, Aldeguer, Di Giannantonio, Martín y Marini, autor de una gran actuación con la Honda. Acosta se hizo con la séptima plaza, por delante de Morbidelli, Álex Márquez, Fernández, Zarco y Espargaró.