Marc Márquez: “He podido pilotar más a mi estilo” tras vencer la sprint en Japón

Séptima victoria de la temporada al Sprint para Marc Márquez, y 22ª desde que se implementó este tipo de carreras, este sábado en el GP de Japón, que combinado con el tercer puesto de Jorge Martín, que fue sancionado por pisar los limites de la pista y, por tanto, perdió una posición en la carrera, permiten al de Ducati recortar la distancia en la general a los siete puntos respecto al de Aprilia.

"El objetivo esta mañana era conseguir clasificar en primera fila de parrilla, salir segundo o primero era la mejor posición para la carrera al sprint y lo hemos logrado", explicaba Márquez tras la carrera. "La verdad es que hicimos un pequeño cambio en la moto que me ha permito sentirme cómodo, así que trabajo hecho y para mañana más", resumió el de Ducati.

Márquez logró para a Martín, que salía en pole, en la primera frenada, y desde ahí imponer un ritmo infernal que nadie pudo seguir, pese a que los neumáticos se fundieron para casi todos los pilotos, excepto para Marc. "No, hoy funcionaba todo bien, como digo hemos hecho un cambio para la sprint viendo claro el problema que había por la mañana, ha salido bien, así que ojalá mañana tenga la misma sensación. Hay que analizar bien el neumático trasero, por que muchos pilotos han tenido 'blíster', calentamiento, y eso es un peligro pensando para la carrera larga", avisó Marc.

Evidentemente le preguntaron al español por el cambio que había introducido en su moto.

"No lo voy a decir en medio del gran premio (risas). Pero gracias a esa modificación, piloto un poco mejor, más a mi estilo y he podido mantener un ritmo fuerte", insistió.

"Pero hay que analizar muy bien los neumáticos, porque Bezzecchi ha salido con el medio trasero y el ritmo tampoco ha sido muy bueno".

Marc Márquez, Ducati Team, calentando en parrilla antes de la salida Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez salió de Austria hace dos semanas contrariado con un problema de frenos en su moto.

"El problema con los frenos aquí no ha afectado, el jueves me explicaron lo que pasó, cuando vas a rebufo detrás de otros pilotos siempre pasan cosas, pero en Austria tuve un problema real, pero me lo explicaron bien y tengo que decir que tuve suerte de acabar quinto allí", dijo.

En Japón, desde que hay sprint, el que gana el sábado repite vitoria el domingo para hacer doblete."Hoy hemos salido y me he podido poner líder, mañana salimos segundos de nuevo y Jorge, Bezzecchi y Acosta están mostrando un gran ritmo, veremos. La carrera es el doble de vueltas, pero ojalá logre encontrar el ritmo que he tenido hoy", pide el #93.