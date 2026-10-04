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MotoGP GP de Japón

Marc Márquez recibe un reto oficial tras enviar un doble a la carrera de karts de Motegi

Marc Márquez no disputó la carrera espectáculo de karting previa al GP de Japón de MotoGP de este domingo, lo que le valió un tirón de orejas por parte de la organización, según reveló.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

El arranque del domingo de carreras del Gran Premio de Japón de MotoGP se vio marcado por una divertida carrera de karting justo después del Warm Up, un evento ideado por la organización del campeonato para generar espectáculo tanto a los aficionados japoneses que asistieron al circuito de Motegi (que, por cierto, logró récord de asistencia este fin de semana, con más de 120.000 espectadores) como para los trasnochadores fans que disfrutaban de la retransmisión por televisión.

El propio Mundial explicó a los medios de comunicación que el evento de karts consistiría en que los pilotos debían alinearse según su orden de parrilla para el GP de Japón, tras lo que darían una vuelta de calentamiento, antes de disputar la carrera. Ésta consistió en tomar los karts para afrontar una sola vuelta.

Todos los pilotos de la categoría reina estaban convocados al show, que forma parte del esfuerzo de MotoGP por aumentar su marketing para llegar cada vez más a nuevos aficionados, especialmente los jóvenes, al estilo de lo que Liberty Media ha logrado con la Fórmula 1.

Sin embargo, la controversia vino cuando se notó desde el primer momento, de manera clara y evidente, que el hombre que hacía las veces del multicampeón no era el propio Marc Márquez, sino alguien que actuaba de doble, indicando que el de Cervera se había saltado el evento.

De hecho, el responsable de MotoGP de controlar el evento se acercó al supuesto Marc y le pidió que se levantara la visera para comprobar su identidad, a lo que éste se negó. Pero la cosa no quedó ahí: cuando la vuelta de calentamiento iba a empezar, el doble del #93 seguía fuera de su kart, en la calle de boxes, como hicieron notar las propias cámaras del campeonato. Por lo tanto, el show se quedó sin la presencia física del nueve veces campeón del mundo.

 

Tras la carrera propiamente dicha de MotoGP en Motegi, que ganó para llevarse los 37 puntos en juego este fin de semana y seguir apretando la general del Mundial, Márquez explicó por qué mandó a un doble al karting, y también reveló que se llevó un tirón de orejas de la organización del certamen.

"Hay un poco una linea. Evidentemente entiendo el show, pero estamos luchando por el campeonato, no para cachondeos y karts dando vueltas. Para el Warm Up he dicho que necesitaba hielo, y uno de los integrantes ha salido y ha dicho que molaría que saliera un doble. Ha sido un 'aguántame el cubata', y lo han pillado".

"Yo tengo que priorizar. Me han tirado de las orejas, pero es lo que hay, en este momento hay que ser egoístas y rendir al máximo cuando toca, que es en las carreras", siguió el ilerdense.

Alguien que se dio cuenta al momento de que Márquez no era Marc sino un doble fue Jorge Martín: "Lo he calado rápido, que no era Marc. Pero bueno, también lo entiendo. Cuando nos dijeron lo del evento, yo no las tenía todas conmigo tampoco. Están muy locos, y cualquier golpe por la espalda o una de esas te puede dejar jorobado para la carrera. Así que rápidamente me he quitado en la curva 1 y me he quedado con los lentos", cerró el español.

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