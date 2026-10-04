Bagnaia: "Los pilotos nos equivocamos al no probar el neumático duro el viernes"

Si había alguien que pudiera estar enfadado o resentido con Michelin por el fin de semana de Motegi, ese era, sin lugar a dudas, Pecco Bagnaia. El piloto de Ducati, que desde principios de año se enfrenta a un problema de falta de agarre en la parte trasera, fue quien más sufrió el "graining" del neumático trasero blando en la carrera Sprint de ayer, que se destrozó por completo, obligándole a abandonar.

En cambio, el piloto piamontés fue uno de los que más tendió la mano a la empresa francesa tras la carrera larga del domingo, que todos disputaron con el neumático duro, aquel con carcasa para altas temperaturas que se había traído como solución de reserva, dado que en el circuito propiedad de la marca japonesa se había extendido un nuevo asfalto. Según el piloto piamontés, de hecho, fueron los pilotos y los equipos quienes se equivocaron al no probarla el viernes, ya que esta solución resultó ser la mejor de las disponibles.

"Creo que ha sido una gran sorpresa, pero una sorpresa agradable, porque al menos he conseguido sacar un poco más de partido, así que ha salido mejor. Ha sido culpa nuestra, de los pilotos, por no haberla probado antes. Pero, sinceramente, cuando vi la asignación, me dije que los neumáticos duros serían un plan B", declaró Bagnaia a los periodistas presentes en Motegi, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.

"Incluso Michelin dijo que eran un plan de reserva, así que intentas no usar los neumáticos de reserva. Pero lo más importante es que ya nos hemos encontrado en una situación similar en el pasado, y en aquel caso los mejores resultaron ser precisamente los neumáticos duros. Por eso siempre es importante probarlo todo antes de llegar a la carrera, y la culpa fue nuestra", añadió.

Cuando se le preguntó si, sin embargo, no había habido un error de comunicación también por parte del proveedor único de neumáticos, reiteró el concepto: "Conocíamos la asignación, así que nos equivocamos al no tener en cuenta que el asfalto era nuevo y que la mezcla del neumático duro era la misma que la del blando. Después de la carrera Sprint ya había decidido que usaría el duro, porque sabía que con el medio acabaría igual, así que presioné para que hubiera un Warm-Up de 20 minutos para probarlo".

"Creo que ayer fui el único en Ducati que presionó para correr con el duro; solo tenía algunas dudas sobre cuánto tiempo tardaría en alcanzar la temperatura adecuada, pero salí a pista y me sentí bien desde el primer momento. De hecho, funcionaba mejor que los otros dos neumáticos; de hecho, los pilotos nos equivocamos al no probarla el viernes. Si alguien lo hubiera hecho, todos la habrían utilizado desde el principio".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Además, con este neumático Pecco logró el mejor resultado del fin de semana, aunque se trate de un octavo puesto que está a años luz del espectacular doblete que consiguió hace un año en el Gran Premio de Japón. Pero, según el tres veces campeón del mundo, hoy era simplemente imposible hacer más.

"Creo que hemos sacado el máximo partido a lo que teníamos a nuestra disposición. Ir más allá habría sido difícil. Si mi fijo también en los datos del fin de semana, no consigo hacer lo que hacen los pilotos más rápidos, así que no es falta de velocidad, no es falta de garra, es que simplemente no lo consigo. Es una pena, porque en otros circuitos ya me costaba trabajo el año pasado, así que había perdido un poco de velocidad".

"Pero aquí, el año pasado, estuve muy fuerte, así que tenía una idea clara de lo que era capaz de hacer. Pero hoy, y durante todo el fin de semana, ha sido imposible lograrlo. Así que es lo que hay y tenemos que aceptarlo, pero también darlo todo. Creo que mi equipo, con la puesta a punto de la electrónica y de la moto, ha hecho un trabajo excelente, así que era imposible dar más de sí".

La victoria conseguida hoy por Marc Márquez ha sido la número 100 de Gigi Dall’Igna como director general de Ducati Corse. Bagnaia quiso, por tanto, rendir el merecido homenaje al ingeniero veneto: "Todo el mundo conoce a Gigi y sabe lo bueno que es. Ha hecho un trabajo realmente increíble. Por desgracia, en las dos últimas temporadas no he podido dar lo mejor de mí mismo ni mejorar, pero así han sido las cosas. De todos modos, enhorabuena a Gigi, sin duda ha hecho un trabajo extraordinario".

Por último, dio su opinión sobre la lucha por el título, en la que, a seis carreras del final, Jorge Martín y Márquez están separados por solo dos puntos: "Creo que es fantástica. En Indonesia será muy difícil para la Ducati, pero luego iremos a Australia, donde Marc es muy fuerte, así que la lucha estará reñida hasta Valencia. También porque Malasia le favorece más a Jorge, mientras que Valencia le favorece más a Marc. Será un bonito duelo entre ellos y espero ver lo mejor de ambos".