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Resultados
MotoGP GP de Japón

Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la carrera en Motegi, Japón

Tras el Gran Premio de Japón, Jorge Martín solo tiene dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez en el campeonato. Ducati y Aprilia están empatadas en el campeonato de constructores.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Marc Márquez es el gran ganador del fin de semana en Motegi. Llegó a Japón a 12 puntos de Jorge Martín y, aunque no se lleva el título, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, sí que se ha acercado a su compatriota, ya que ha reducido la diferencia a dos puntos al ganar las dos carreras del fin de semana.

Márquez y Martín se sitúan como los dos principales aspirantes al título. Marco Bezzecchi, tercero, se queda a 49 puntos, y Pedro Acosta, cuarto, a 90 puntos. Ai Ogura le arrebata el quinto puesto a Fabio Di Giannantonio, que ha tenido dificultades este domingo. Raúl Fernández es séptimo por delante de Pecco Bagnaia, que adelanta a Álex Márquez. Fermín Aldeguer completa el top 10.

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En la clasificación de fabricantes, Ducati ha recuperado este fin de semana los diez puntos de desventaja y vuelve a empatar con Aprilia. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.

En el campeonato de equipos, Aprilia sigue muy por delante de Ducati, gracias a su dúo, que siempre está a la altura. Trackhouse es tercero.

Clasificación del campeonato de pilotos tras el GP de Japón (16/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 333 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27
2 SpainM. MárquezEquipo Ducati 331 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 284 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 243 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 237 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15
6 ItalyF. Di GiannantonioEquipo VR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 -
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 216 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 164 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 122 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7
11 ItalyE. BastianiniTech 3 116 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19
12 ItalyL. MariniHonda HRC 104 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 99 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5
14 BrazilD. MoreiraEquipo LCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 66 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5
16 ItalyF. MorbidelliEquipo VR46 57 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1
17 FranceJ. ZarcoEquipo LCR 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 -
27 ThailandS. ChantraEquipo LCR 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3
28 United KingdomC. CrutchlowEquipo LCR   - - - - - - - - - - - - - - - -
29 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras el GP de Japón (16/22)

P. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 Aprilia 469 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27
2 Ducati 469 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37
3 KTM 296 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19
4 Honda 161 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15
5 Yamaha 89 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5

Clasificación por equipos tras el Gran Premio de Japón (16/22)

Pos. Equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 ItalyAprilia Racing Team 617 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47
2 ItalyDucati Team 495 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45
3 United StatesTrackhouse Racing Team 453 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 342 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14
5 ItalyGresini Racing 289 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7
6 ItalyEquipo VR46 287 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1
7 JapanHonda HRC 143 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9
8 FranceTech 3 133 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21
9 MonacoEquipo LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12
10 JapanYamaha Factory Racing 90 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - -

 

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