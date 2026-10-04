Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la carrera en Motegi, Japón

Marc Márquez es el gran ganador del fin de semana en Motegi. Llegó a Japón a 12 puntos de Jorge Martín y, aunque no se lleva el título, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, sí que se ha acercado a su compatriota, ya que ha reducido la diferencia a dos puntos al ganar las dos carreras del fin de semana.

Márquez y Martín se sitúan como los dos principales aspirantes al título. Marco Bezzecchi, tercero, se queda a 49 puntos, y Pedro Acosta, cuarto, a 90 puntos. Ai Ogura le arrebata el quinto puesto a Fabio Di Giannantonio, que ha tenido dificultades este domingo. Raúl Fernández es séptimo por delante de Pecco Bagnaia, que adelanta a Álex Márquez. Fermín Aldeguer completa el top 10.

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En la clasificación de fabricantes, Ducati ha recuperado este fin de semana los diez puntos de desventaja y vuelve a empatar con Aprilia. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.

En el campeonato de equipos, Aprilia sigue muy por delante de Ducati, gracias a su dúo, que siempre está a la altura. Trackhouse es tercero.

Clasificación del campeonato de pilotos tras el GP de Japón (16/22)

Campeonato de constructores tras el GP de Japón (16/22)

P. Constructor Puntos 1 Aprilia 469 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 2 Ducati 469 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 3 KTM 296 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 4 Honda 161 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 5 Yamaha 89 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5

Clasificación por equipos tras el Gran Premio de Japón (16/22)

Pos. Equipo Puntos 1 Aprilia Racing Team 617 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 2 Ducati Team 495 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 3 Trackhouse Racing Team 453 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 4 Red Bull KTM Factory Racing 342 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 5 Gresini Racing 289 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 6 Equipo VR46 287 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 7 Honda HRC 143 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 8 Tech 3 133 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 9 Equipo LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 10 Yamaha Factory Racing 90 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - -