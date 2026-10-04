Jorge Martín: "Incluso en uno de mis mejores días, era imposible superar a Marc Márquez"

Jorge Martín afirma que le resultó "imposible superar" a Marc Márquez para hacerse con la victoria en el Gran Premio de Japó , incluso en lo que él consideró "uno de mis mejores días" en MotoGP.

Martín planteó un duro reto al vigente campeón del mundo el domingo, después de que la Aprilia de la escudería presentara en Motegi una moto muy mejorada con respecto al año pasado, y el piloto de 28 años liderara la carrera desde la pole position.

Pero, a pesar de no cometer errores importantes bajo presión, Martin no pudo contener a la Ducati de durante mucho tiempo, y Márquez le adelantó justo antes de llegar al ecuador de la carrera, en la curva 9.

Aunque hizo todo lo posible por seguir a Márquez tras perder el liderato, el campeón de 2024 fue perdiendo posiciones poco a poco, hasta terminar segundo a 1,363 s del ganador.

Para Márquez, Motegi supuso su sexta victoria en un Gran Premio en nueve fines de semana, así como su quinto doblete, lo que le sitúa a solo dos puntos del líder del campeonato, Martin.

El piloto oficial de Aprilia consideró el rendimiento de su rival por el título el domingo como una señal inquietante, y admitió que no había nada más que pudiera haber hecho para vencerle en Japón.

"Durante todo el fin de semana, él tenía algo más que yo", declaró el español a TNT Sport.

"Con Marc, no puedes cometer ningún error, ni en la pilotaje ni en la gestión de la carrera, así que él fue más fuerte.

"Hice todo lo que pude, intenté apretar hasta el final. El ritmo fue increíblemente rápido, pero sí, incluso en uno de mis buenos días, era imposible ganarle.

"Estoy contento con mi actuación. El resultado no es el que quería, pero seguimos adelante".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Martín reveló que tuvo que dosificar su ritmo durante una fase concreta de la carrera para controlar el consumo de combustible, lo que permitió a Márquez adelantarle y ponerse en cabeza.

"El sábado dimos un gran paso adelante. Hoy hemos dado otro", afirmó.

"He podido mantenerme bastante constante en cabeza. Tuve algunos problemas con el consumo de combustible, así que tuve que dosificarlo un poco, y en ese momento él aprovechó la ventaja", explicó.

"Hice todo lo que pude. Aunque intenté apretar hasta el final, intenté quizá forzarle a cometer un error y acortar esa distancia, fue muy, muy difícil".

Martin se consoló con el hecho de que l e Aprilia fuera competitiva en un circuito en el que había conseguido un podio el domingo, pero advirtió de que sería "difícil vencerle" en las rondas restantes de la temporada.

"Creo que en un circuito en el que la Aprilia d solía tener dificultades, por fin hemos conseguido el primer podio y el récord [de vuelta], así que me siento preparado para lo que viene", declaró en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Ya veremos qué pasa en las próximas carreras. Creo que será muy difícil ganarle, pero considero que es un privilegio poder luchar contra Marc en esta fase del campeonato".