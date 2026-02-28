Will Power se estrella al inicio de la segunda práctica en St. Petersburg

La mañana de Will Power comenzó de la peor manera tras estrellarse poco después del inicio de la segunda práctica para el Gran Premio de St. Petersburg.

El australiano, que afronta su primer fin de semana de carrera con Andretti Global, estaba rodando en el circuito callejero temporal de 1,8 millas y 14 curvas cuando bloqueó en la Curva 10 y golpeó con fuerza el muro exterior, causando daños significativos en la parte delantera derecha de su Honda N° 26. El incidente provocó la bandera roja poco menos de tres minutos después de iniciada la sesión.

"Me siento mal por el equipo", dijo Power. "Solo tenemos que intentar recomponernos antes de la clasificación.

"En realidad tenemos bastante tiempo, pero perder esta sesión fue un gran golpe para nosotros considerando la sesión que tuvimos ayer. Sí, no es un inicio ideal. Ayer tuvimos muchos problemas que esperamos haber resuelto, pero ahora no lo sabremos hasta que vuelva a rodar".

Power, dos veces ganador en St. Petersburg, venía lidiando con problemas de bloqueo durante la primera práctica del viernes. Aunque la mañana del sábado presentó condiciones húmedas que dejaron la pista con una línea seca muy estrecha al comienzo, el australiano de 44 años admitió que se trató de un bloqueo.

"Sí, fue simplemente un bloqueo", explicó Power. "Empieza y luego ya bloqueaste esa rueda y tienes que soltar para desbloquearla. Fue simplemente un error.

"Si hubiera pasado un poco antes, habría podido ir recto. Pero ocurrió, y además fue con una presión de freno muy leve. Pero como dije, ayer hubo muchas ruedas bloqueadas. Así que sí, no es ideal".

Con la clasificación programada para las 16:30 (hora del Este de Estados Unidos) más tarde hoy, después de la carrera de la NASCAR Craftsman Truck Series, Power no está seguro de si será necesario utilizar un coche de repuesto.

"Lo estuve viendo, sí, es difícil dejarlo listo", dijo Power, dos veces campeón de la IndyCar Series y ganador de las 500 Millas de Indianápolis 2018.

"Para la clasificación, sí, no hay problema. Pero sería fantástico si pudiéramos salir a pista. Sería muy importante para nosotros aunque fuera al final de la sesión, pero lo dudo.

"Hay mucho daño, el fondo plano y todo eso. Así que creo que hay que arreglar todo eso rápido. Sí, veremos".

El otro accidente importante de la sesión involucró al Chevrolet N° 21 de Ed Carpenter Racing de Christian Rasmussen. Con poco más de ocho minutos restantes antes de la parte de grupos divididos de la sesión, hizo un trompo parcial en la Curva 1 y golpeó el muro antes de detenerse en la Curva 2. El impacto fue suficiente para dañar el morro y obligarlo a bajarse del coche.