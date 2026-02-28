Scott McLaughlin logra la pole de IndyCar en St. Pete con Pato O'Ward en el top 10
El piloto de Team Penske, Scott McLaughlin, voló hacia la pole position para el Gran Premio de St. Petersburg que abre la temporada el domingo. Pato O'Ward clasificó octavo.
McLaughlin, el neozelandés de 32 años, consiguió una vuelta lanzada decisiva en los segundos finales de 1m00.5426s (107.032mph) en el circuito callejero temporal de 1.8 millas y 14 curvas. La pole significa que liderará al pelotón hacia la primera bandera verde de la temporada 2026 de IndyCar.
El Honda No. 28 de Marcus Ericsson, de Andretti Global, también realizó una actuación estelar, quedando a solo 0.0195s de la pole.
El novato Dennis Hauger, campeón del Indy NXT el año pasado, encabezó una sorprendente actuación de Dale Coyne Racing y saltó al tercer puesto, apenas 0.0317s por detrás. El vigente y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, Alex Palou, en el Honda No. 10 de Chip Ganassi Racing, fue cuarto.
David Malukas, en su primera carrera con Team Penske, logró el quinto lugar, por delante de otro Honda de Dale Coyne Racing pilotado por Romain Grosjean, que fue sexto.
La ronda de 12
Mientras que nombres como McLaughlin, Palou, Ericsson, Hauger y Malukas avanzaron con comodidad, el drama se centró en Grosjean. A pesar de ser el sexto más rápido y ocupar el último puesto de transferencia, fue penalizado por Dirección de Carrera por un incidente en la curva 10 por “provocar una bandera amarilla que afecta a otro competidor (Regla 8.3.7.3)”, lo que conlleva la pérdida de su mejor vuelta hasta ese momento. Sin embargo, aún logró marcar un tiempo de 1m00.7452s para avanzar.
El primero en quedar eliminado fue Meyer Shank Racing con Marcus Armstrong, seguido por Pato O’Ward en el Chevrolet No. 5 de Arrow McLaren. Rahal Letterman Lanigan Racing colocó a Louis Foster en el noveno puesto, por delante de Kyffin Simpson de Chip Ganassi Racing. Felix Rosenqvist, piloto del Honda No. 60 de Meyer Shank Racing, y el No. 7 de Christian Lundgaard, terminaron 11º y 12º, respectivamente.
Grupos
La ronda inicial de actividad dejó algunas sorpresas en el primer grupo, ya que el dúo de Andretti Global formado por Kyle Kirkwood y Will Power, quien había chocado al inicio de la segunda práctica, no logró avanzar, mientras que Josef Newgarden, de Team Penske, terminó último tras un error en la curva 13 en los segundos finales. Newgarden largará 23º el domingo.
El segundo grupo de la ronda inicial vio a Christian Rasmussen, de ECR, quien también chocó en la segunda práctica, como el primero en quedar eliminado, con Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing, justo detrás.
La mala jornada de ECR se agravó después de que Alexander Rossi terminara último en el grupo, y como resultado largará desde la última posición (25º) en la carrera.
Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Mph
|1
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|5
|
1'00.5426
|107.032
|2
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|5
|
+0.0195
1'00.5621
|0.0195
|106.998
|3
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|3
|
+0.0317
1'00.5743
|0.0122
|106.976
|4
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|3
|
+0.1416
1'00.6842
|0.1099
|106.782
|5
|D. Malukas Team Penske
|12
|5
|
+0.2212
1'00.7638
|0.0796
|106.642
|6
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|5
|
+0.8036
1'01.3462
|0.5824
|105.630
|Ver los resultados completos
Share Or Save This Story
Últimas noticias
Scott McLaughlin logra la pole de IndyCar en St. Pete con Pato O'Ward en el top 10
Arvid Lindblad se abre sobre el "momento especial" en que supo que correría en F1
Tyler Reddick podría lograr algo inédito en la historia de la NASCAR Cup
Bearman bromea con que Netflix tiró "a la basura" sus imágenes tras días de rodaje
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments