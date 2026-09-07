Kirkwood sella su mejor temporada en IndyCar con un segundo puesto en Laguna Seca

Kyle Kirkwood cerró su campaña de 2026 en la IndyCar Series con una nota alta, saliendo desde el sexto lugar de la parrilla para terminar segundo detrás de Scott McLaughlin, de Team Penske, en la final de temporada en WeatherTech Raceway Laguna Seca.

La gran actuación consolidó el mejor segundo puesto de su carrera en la clasificación del campeonato para el piloto de Florida de 27 años.

Kirkwood, al volante del Honda #27 de Andretti Global, concluyó la temporada de 18 carreras con 545 puntos, quedando a 86 puntos del campeón Alex Palou, de Chip Ganassi Racing. A lo largo del año, Kirkwood lideró el desafío por el título de Andretti Global, registrando dos victorias, seis podios, 10 top cinco, 15 top 10 y una pole position.

Al reflexionar sobre la final, Kirkwood reconoció que la estrategia de puntos dictó su planteamiento al final de la carrera.

"Sí, lo fue", dijo Kirkwood sobre asegurar el segundo puesto en el campeonato. "Sí, jugamos un poco más sobre seguro de lo que quizá hubiera esperado para la última carrera de la temporada, pero teníamos que hacerlo por el campeonato. Tomamos todas las decisiones en función de eso. Probablemente podría haber intentado atacar a Scottie (Scott McLaughlin) al final, en las primeras vueltas con rojos. El objetivo número uno era hacer que los neumáticos duraran. Eso fue lo que hicimos. Llegamos a casa con un segundo puesto, que es algo de lo que estar orgullosos."

El podio destacó un repunte más amplio en toda la organización Andretti Global a medida que la temporada llegaba a su fin.

"Es importante, ¿verdad? Espero que la gente nos considere el segundo mejor equipo", dijo Kirkwood. "Tenemos mucho sobre lo que construir, ¿verdad? Dimos un salto enorme de un año a otro. Ahora segundos en el campeonato. (Compañeros de equipo) Will (Power) y Marcus (Ericsson) han terminado muy fuertes al final del año. Tenemos mucho impulso de cara a la temporada baja. Tenemos una dirección. Ojalá podamos trabajar en ello y mejorar para el próximo año."

Como el rival más cercano de Palou en la clasificación general, Kirkwood ya está analizando dónde él y su equipo pueden encontrar esas últimas mejoras necesarias para montar una ofensiva completa por el campeonato el próximo año.

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"Sí, quiero decir, un par de cosas, ¿verdad?", señaló Kirkwood. "Creo que me miraré a mí mismo, averiguaré en cuáles necesito mejorar, ya sea simplemente conducción, rendimiento, pero también errores. Markham definitivamente no ayudó en absoluto a nuestra lucha por el campeonato.

"También podemos mejorar en algunos circuitos, ¿verdad? La Indy 500 es probablemente el punto más grande marcado en nuestro calendario para que todos mejoremos, pero específicamente para nosotros porque si miramos la posición media de llegada en todo el equipo, esa es nuestra peor pista. Es un punto importante para nosotros. Quizá pulir algunas cosas de los óvalos cortos. Quizá incluso algunas cosas de los circuitos ruteros en las que podemos mejorar. Sí, en general somos sólidos. Mejoramos cada temporada. Ahora son solo pequeños detalles los que marcarán la diferencia en el campeonato."

Kirkwood atribuyó gran parte del progreso del equipo al final de la temporada al aumento del rendimiento en los tres autos de Andretti.

"Creo que las cosas simplemente están empezando a encajar, ¿verdad?", añadió Kirkwood. "Will y Marcus empezaron a hacerlo excepcionalmente bien en la segunda parte de la temporada, logrando resultados sólidos en todas partes excepto en Milwaukee, ¿verdad? Están ahí mismo en la pelea. Brillas cuando tienes los tres autos arriba. Nuestro rendimiento estaba empezando a mostrarse cuando llegó la segunda parte de la temporada."