IndyCar St. Petersburg

El coche de Mick Schumacher para debutar en la IndyCar

La decoración de IndyCar de Mick Schumacher para la carrera inaugural de 2026 será negra y roja.

Heiko Stritzke Joey Barnes
Publicado:
Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan

Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Mick Schumacher está listo para competir en su primera carrera como piloto de IndyCar este fin de semana. En el circuito callejero de St. Petersburg, su Dallara-Honda del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) llevará el logotipo del fabricante de bicicletas ENVE Composites. El auto presenta un diseño negro con detalles rojos en los alerones, la cubierta del motor y el lateral de la nariz.

Sin embargo, este es solo el diseño para la apertura de la temporada. Después de eso, ENVE se convertirá en un "Major Associate Sponsor". En IndyCar (y NASCAR), es bastante común que un auto cambie su decoración varias veces durante la temporada porque distintas marcas pueden tener diferentes grados de representación en distintas partes de Estados Unidos.

Desde el punto de vista deportivo, Schumacher está lleno de expectación de cara al inicio de la temporada, algo que compartió con los medios presentes en St. Petersburg, entre ellos Motorsport.com: "Hemos hablado mucho sobre este fin de semana, y ahora por fin está aquí. Estoy seguro de que pasará bastante rápido. Normalmente, fines de semana como este, que esperas con tantas ganas, pasan muy deprisa".

Inmediatamente trazó paralelismos entre el circuito callejero de Florida y trazados tradicionales de Europa y Asia: "En cuanto al circuito, creo que es similar a pistas en las que he corrido en Fórmula 3, como Macao y Pau. Sí, tengo muchas ganas de adquirir mi primera experiencia aquí".

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan

Photo by: David Jensen / Getty Images

Lleno de expectación, pero no nervioso

Sin embargo, habrá unas cuantas vueltas más de las que está acostumbrado en un Gran Premio europeo. "Hay muchas vueltas. No estoy acostumbrado a conducir más de 100 vueltas en un circuito. Pero estoy entusiasmado por ver cómo irá la carrera para mí".

Pero tampoco se describe como nervioso, y añade: "Para ser sincero, casi no estoy nervioso. Principalmente estoy emocionado de que por fin empiece. Básicamente es eso", respondió cuando fue consultado por Motorsport.com. "¿Cómo se sienten los otros pilotos? ¿Qué tan diferente es el fin de semana de carrera respecto a las pruebas? Será interesante verlo, y tendré que encontrar mi camino".

¿Expectativas para el resultado? Mick Schumacher no tiene ninguna: "¿En cuanto a la posición? No hay expectativas. Esperamos empezar bien el fin de semana y terminarlo lo mejor posible. Creo que eso es realmente importante para nosotros. Esencialmente, se trata de aprender lo que necesitamos aprender".

Con Mick Schumacher como su figura principal, RLL busca iniciar una nueva etapa en la temporada 2026 de IndyCar después de años recientes con escaso éxito. Además de refuerzos de personal destacados, en particular el ex presidente de IndyCar Jay Frye y Ryan Briscoe como coach de pilotos, Mick Schumacher es la cara de esta reestructuración.

