Arrow McLaren firma una prórroga multianual del contrato de motores con Chevrolet

El equipo Arrow McLaren IndyCar ha firmado una prórroga plurianual con Chevrolet como fabricante de motores, lo que consolida una colaboración técnica de larga duración de cara a la temporada 2027 de la IndyCar Series, en un momento en que este deporte se prepara para su próxima era de innovación técnica.

La renovación llega en un momento crucial para ambas organizaciones, ya que IndyCar está llevando a cabo las primeras fases de pruebas del nuevo chasis Dallara IR-28, cuyo debut en competición está previsto para 2028. La plataforma de próxima generación incorporará una arquitectura aerodinámica mejorada, una relación potencia-peso optimizada, nuevos paquetes de alerones diseñados para mejorar la competición y sistemas de seguridad actualizados —áreas en las que la integración temprana de los fabricantes resulta fundamental—.

"La renovación de nuestro acuerdo con Chevrolet es clave para nuestro objetivo general de ganar tanto el campeonato de la IndyCar como las 500 Millas de Indianápolis", afirmó Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing.

"Durante las últimas siete temporadas, el equipo y Chevrolet han colaborado estrechamente en diversos proyectos de desarrollo, y el trabajo que ahora nos espera con el chasis de 2028 será fundamental para determinar nuestra competitividad. Mark Reuss (presidente de General Motors), Eric Warren (vicepresidente de Competición Global de Automovilismo de General Motors), Jim Campbell (vicepresidente de Rendimiento y Operaciones Comerciales de Automovilismo de General Motors) y todo el equipo de Chevrolet y GM están comprometidos a rendir al más alto nivel y comparten nuestro enfoque absoluto en la victoria. Estoy ilusionado por lo que nos depara esta relación reforzada".

Esta profunda colaboración técnica se remonta a 2020, cuando McLaren Racing se incorporó a la serie a tiempo completo junto a Schmidt Peterson Motorsports para crear Schmidt Peterson Motorsports. A lo largo de sus siete temporadas juntos, el programa Arrow McLaren, impulsado por Chevrolet, ha acumulado 14 victorias, 54 podios y 13 poles. Sus esfuerzos conjuntos ayudaron a Chevrolet a conseguir tres campeonatos de constructores consecutivos entre 2022 y 2024, sumándose al historial de Chevrolet de 13 victorias en las 500 Millas de Indianápolis —el tercer mejor registro de un fabricante de motores en los 110 años de historia de la carrera.

A lo largo de la temporada 2026, Arrow McLaren lideró la flota de Chevrolet en 11 de las 18 carreras con su piloto mejor clasificado. Christian Lundgaard se convirtió en el único piloto de la serie en completar todas las vueltas del calendario de 18 carreras, mientras que su compañero de equipo, Pato O’Ward, completó todas menos una, lo que demuestra la fiabilidad técnica establecida entre el equipo y el fabricante.

"La relación que mantenemos con Chevrolet es más sólida que nunca, y el equipo ya está deseando ver cómo podemos seguir mejorando juntos el rendimiento en pista, especialmente mientras desarrollamos el nuevo chasis para la temporada 2028", afirmó Tony Kanaan, director del equipo Arrow McLaren IndyCar. "La alineación a largo plazo con Chevrolet aumenta nuestra estabilidad y nuestro enfoque común, y esta colaboración permite a nuestros ingenieros y a los de Chevrolet mantener una colaboración más estrecha durante este periodo de importantes cambios técnicos".

Pato O'Ward, Arrow McLaren Photo by: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

El anuncio se produce mientras Arrow McLaren se prepara para presentar su alineación de pilotos para 2027, formada por Pato O’Ward, Scott Dixon y Felix Rosenqvist, que aportan una combinación de experiencia en el campeonato, continuidad y capacidad para ganar carreras a la siguiente fase de la colaboración.

"Arrow McLaren ha sido una parte importante del programa IndyCar de Chevrolet, y esta prórroga refleja la solidez de la relación técnica que hemos construido juntos", afirmó Warren. "A medida que la serie avanza hacia la próxima generación de desarrollo de monoplazas y sistemas de propulsión, la estrecha colaboración entre nuestros ingenieros será fundamental. Seguimos compartiendo un objetivo claro con Arrow McLaren: seguir mejorando el rendimiento del paquete de Chevrolet y competir por victorias, campeonatos y las 500 Millas de Indianápolis".