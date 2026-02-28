Varios pilotos llegan a la carrera inaugural de la temporada en St. Petersburg sin certeza sobre cómo la nueva estrategia de neumáticos afectará a la competencia.

A principios de esta semana, se introdujo una regla actualizada en la IndyCar Series que incluyó el cambio en los requisitos de uso de neumáticos para todos los circuitos callejeros. Los pilotos ahora deben usar un juego de neumáticos primarios (duros) y dos juegos de neumáticos alternativos (blandos) durante la carrera. Anteriormente, los pilotos solo necesitaban usar un juego de cada compuesto. La regla de dar dos vueltas con bandera verde con cada juego se mantiene sin cambios.

Christian Lundgaard, piloto del Chevrolet N° 7 de Arrow McLaren, expresó que todo depende de la durabilidad del neumático fabricado por Firestone.

"Creo que todo depende del neumático", dijo Lundgaard. "¿El neumático es lo suficientemente bueno? ¿Es mejor que el del año pasado? Creo que eso es lo que todos esperamos. ¿Probablemente será una carrera a tres paradas? ¿Será una carrera a tres paradas a fondo? Tal vez no, dependiendo de cuánto resista el neumático.

"Creo que verás diferentes estrategias de carrera en distintos circuitos. Las pistas más cortas como Detroit y D.C. potencialmente resultarán completamente diferentes a lo que veremos aquí".

Christian Lundgaard

Uno de los factores únicos que se añade a la ecuación es la nueva tecnología ENLITEN de Firestone introducida en los neumáticos de carrera Firehawk. Desaparece el caucho natural derivado del guayule —utilizado desde 2023— y es reemplazado por la nueva tecnología de neumáticos que incorpora aceite de soja renovable, junto con acero reciclado y carbono negro reciclado.

"Supongo que depende de cómo termine siendo realmente el alternativo (neumático blando)", dijo Alexander Rossi, piloto del Chevrolet N° 20 de ECR.

"Se supone que será más duradero que el del año pasado. ¿Cuánto más duradero? Eso determinará hacia dónde vas con esa pregunta. Porque antes, digamos que pensabas que duraba entre cinco y ocho vueltas. ¿Duplicaron eso? ¿Lo aumentaron un 20%? Realmente no lo sé.

"Podría ser bastante sencillo, o podría ser muy desafiante para todos. Creo que simplemente tenemos que ver cómo es realmente el neumático".

Kyffin Simpson, de Chip Ganassi Racing, que entra en su tercer año en la IndyCar, reconoce que hay que esperar para ver qué ocurre.

"La verdad es que todavía no lo sé", dijo Simpson. "Cada año hay un neumático nuevo, así que veremos cómo es el neumático nuevo este año. Si el compuesto alternativo es lo suficientemente resistente como para poder hacer 30 vueltas seguidas sin problema, entonces será genial, pero en última instancia creo que cada vez que impones elecciones de neumáticos de esa manera, limitas un poco las opciones estratégicas.

"Pero podría ser bueno para la carrera, ¿sabes? Podría crear algunos momentos caóticos, como el año pasado con la forma en que los neumáticos se degradaban. Podrías terminar con situaciones muy interesantes en las que alguien está tratando de hacer que los neumáticos funcionen y en realidad va perdiendo rendimiento.

"Realmente veremos después de la Práctica 1 cómo será el neumático, pero todavía no lo sabemos."