Cómo Marcus Ericsson convirtió un "gran reseteo" en una clase magistral en las calles de Markham

El regreso a la forma de Marcus Ericsson culminó en una victoria contundente, ya que el sueco de 35 años puso fin a una sequía de 63 carreras sin ganar con un ataque final para vencer en el inaugural Ontario Honda Dealers Indy en Markham.

Al volante del Honda #28 de Andretti Global, la victoria marcó el quinto triunfo de Ericsson en su carrera en IndyCar—el cuarto en un circuito urbano—y su primera visita a Victory Lane desde St. Petersburg en 2023. Para Ericsson, el triunfo fue la validación definitiva tras un amplio esfuerzo durante la temporada baja para reconstruir su forma y confianza después de una difícil campaña 2025.

"Sí, viene del trabajo duro, ante todo," dijo Ericsson. "Tuve una temporada terrible el año pasado. Perdí mucha confianza en mí mismo y tuve problemas con el coche. Fue un gran reseteo durante el invierno. Trabajé muy duro en mí mismo, pero también dentro del equipo, con mis chicos, para intentar ajustar el coche más a mi gusto, más en una ventana en la que sienta que puedo rendir y sacar lo máximo de mí.

“Creo que Will Power también ha sido una gran parte de eso. Realmente impulsando el desarrollo de las configuraciones en una dirección determinada, también. Eso ha sido realmente muy bueno. También el hecho de que, como mencionó Ron (Ruzewski, director del equipo Andretti Global), somos Will, Kyle y yo, tres pilotos realmente rápidos que trabajan muy bien juntos empujando al equipo hacia adelante. Creo que eso también ha dado muchos frutos. Me emociona mucho saber que vamos a continuar con eso el próximo año con el impulso que tenemos ahora mismo."

Ese impulso reconstruido quedó en evidencia durante las dramáticas vueltas finales del domingo. Después de entrar en boxes desde el liderato en la vuelta 69 bajo condiciones de bandera verde y caer al séptimo lugar, Ericsson remontó por el pelotón con neumáticos alternativos más blandos y frescos sin la ayuda de una bandera amarilla. Adelantó a Romain Grosjean por el liderato a falta de cinco vueltas y se encaminó a una victoria por 7.5305 segundos en el circuito urbano temporal de 12 curvas y 2.19 millas.

"Fue una carrera movida,” dijo Ericsson. “Creo que, como esperábamos al entrar en la carrera, viendo cómo se desarrolló ayer. Es una pista muy divertida aquí, pero es realmente desafiante, especialmente porque el pavimento tiene mucho agarre en la línea de carrera, pero fuera de la línea es bastante resbaladizo. Esperábamos que pasaran muchas cosas. Nos lanzaron muchas bolas curvas. Sentí durante todo el tiempo, especialmente en la carrera, que tenía un coche realmente rápido.

“Hubo decisiones clave allí en las que decidimos quedarnos fuera. Yo estaba presionando mucho para quedarme fuera. Sé que no era lo ideal porque necesitaba muchísimo ritmo para poder abrir la brecha necesaria y salir en una posición decente. Pero realmente sentía que el coche era tan rápido que quería intentar quedarme fuera y usar eso a mi favor.

“Fue divertido, ese stint intermedio cuando estaba haciendo vueltas de clasificación, dos, dos segundos y medio más rápido que el resto del pelotón. Fue un buen momento. Aun así fue difícil volver al liderato regresando en séptimo. Hoy hubo que trabajarlo."

La victoria – que marcó el 79º triunfo en IndyCar para Andretti Global – llega tras una extensión de contrato a mitad de temporada para Ericsson, quien enfatizó que su resurgimiento se ha estado gestando durante todo el año.

"Se siente genial tener la confianza del equipo para continuar," dijo Ericsson. "Pero siento que este año ha sido una tendencia durante toda la temporada que hemos sido fuertes. Creo que soy el cuarto mejor clasificador del pelotón en promedio. Siento que nos han quitado bastantes grandes resultados y podios por, odio decir mala suerte, pero cosas que no salieron realmente a nuestro favor, cuando parecía que íbamos camino a un podio durante mucho tiempo de la carrera, pero algunas cosas no salieron a nuestro favor.

“Durante todo el año, en cada tipo de pista, hemos sido rápidos. Creo que eso dice mucho sobre la organización Andretti Global, el trabajo que Ron y todos los demás han hecho, elevando el nivel en todo tipo de pistas.

“Siento que en mis tres años en Andretti, los dos primeros años teníamos nuestra especialidad en circuitos urbanos. De vez en cuando también podíamos ser buenos en otras pistas. Este año esa es la gran diferencia. Siento que no tenemos ninguna debilidad real. Somos muy fuertes en todas las pistas. No digo que vayamos a parar. Tenemos que seguir empujando. Esa ha sido una gran diferencia.

“Para mí, el equipo del #28 ha estado trabajando muy bien junto. Tengo un par de personas nuevas en mi coche este año. Hemos estado encajando muy bien.

“No veo esto como una especie de sorpresa que estemos sentados aquí ganando. Siento que esa ha sido la tendencia. Les he estado diciendo a mis chicos en las últimas carreras: si seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora, será cuestión de tiempo, no de si va a pasar o no, porque realmente hemos sido fuertes en cada carrera aquí desde hace mucho tiempo."

Ruzewski destacó la estrategia y ejecución desde el muro de boxes que permitió a Ericsson llevar a cabo su carga final hacia el carril de la victoria.

"Sabíamos que Marcus tenía ritmo," dijo Ruzewski. "Justo antes de que hubiera un poco de contacto (con Power en la horquilla luchando por el tercer puesto), acabábamos de hablar de, ‘Oye, Marcus tiene mucho ritmo, ventaja de neumáticos y combustible, tenemos que llevar la pelea a Palou.’ Obviamente siempre estamos pensando en el panorama general. Necesitamos quitarle puntos a Alex para mantener a Kyle en la conversación de alguna manera. Se venía y sabíamos que ambos coches tenían ritmo. Sabíamos que tenía que cazarlo. Esa era una de las mejores formas de hacerlo. Incluso cuando Will se puso delante de Marcus, eso fue clave porque Will pudo usar sus neumáticos para acercarse y ganar ritmo sobre el otro tipo.

“Creo que los puestos están trabajando bien juntos. No hay egos. Ahora mismo está funcionando realmente bien."