VIDEO: Fuerte accidente de Leclerc causa una bandera roja en el GP de Italia de F1
Charles Leclerc quedó eliminado del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 después de un accidente a alta velocidad en la segunda vuelta.
Charles Leclerc bate na Parabólica durante GP da Itália
Foto de: Divulgacao
Charles Leclerc, piloto de Ferrari, quedó fuera del Gran Premio de Italia tras sufrir un fuerte accidente que provocó la bandera roja después de apenas dos vueltas de carrera en Monza.
Al final del segundo giro, Leclerc defendía la cuarta posición ante el McLaren de Oscar Piastri cuando el piloto de Ferrari sufrió un repentino sobreviraje y perdió la parte trasera de su monoplaza al atravesar la rápida curva a la derecha de la Parabólica.
Leclerc hizo un trompo y terminó impactando a alta velocidad contra las barreras exteriores, aunque pudo salir del coche por sus propios medios y sin lesiones. El incidente provocó inicialmente la salida del Safety Car, pero posteriormente la dirección de carrera decidió mostrar la bandera roja para permitir a los oficiales reparar las barreras.
El accidente supuso un duro golpe para Ferrari en su carrera de casa, que ya había tenido un comienzo complicado cuando Leclerc forzó a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, a salir de la pista en la largada.
Hamilton cayó hasta la octava posición, mientras que George Russell, de Mercedes, pasó a liderar la carrera por delante del sorprendente poleman Pierre Gasly, de Alpine, al comienzo de la segunda vuelta.
Al momento de la bandera roja, Franco Colapinto se encuentra cuarto en el clasificador, detrás de Max Verstappen y delante de Piastri, mientras que Sergio Pérez es 17° en el orden.
La carrera estaba prevista para reiniciarse a las 15:39, hora local.
VIDEO: Así fue el accidente de Charles Leclerc en el GP de Italia
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