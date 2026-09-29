Chip Ganassi ficha a Christian Lundgaard para la temporada 2027 con un contrato multianual

Chip Ganassi Racing (CGR) ha fichado al piloto danés Christian Lundgaard con un contrato de varios años para pilotar el Honda n.º 9 de PNC Bank a partir de la temporada 2027 en la IndyCar Series. Lundgaard se unirá al recién coronado pentacampeón de IndyCar, Alex Palou, y a Kyffin Simpson como parte de la plantilla de pilotos del equipo más laureado de la historia de la serie.

El danés, de 25 años, viene de una destacada temporada 2026 en la que logró victorias en el circuito de carretera del Indianapolis Motor Speedway y en Road America, consiguió su primer podio en óvalo y alcanzó el tercer puesto en la clasificación del campeonato de IndyCar con Arrow McLaren, su mejor resultado hasta la fecha. En sus más de 87 salidas en IndyCar con el , Lundgaard ha acumulado tres victorias, 16 podios y 21 resultados entre los cinco primeros.

"Es un honor y un privilegio unirme a Chip Ganassi Racing a partir de la próxima temporada", declaró Lundgaard. "El hecho de que sea al volante del emblemático Honda n.º 9 de PNC Bank lo hace aún más especial. CGR lleva décadas marcando la pauta en la IndyCar, y la oportunidad de formar parte de ese legado es algo por lo que he trabajado durante toda mi carrera.

"Estoy increíblemente ilusionado con lo que nos espera. Estoy deseando ponerme a trabajar con todo el equipo de Chip Ganassi Racing y competir por victorias, campeonatos y las 500 Millas de Indianápolis".

Christian Lundgaard

El propietario del equipo, Chip Ganassi, destacó la trayectoria y el potencial de Lundgaard al incorporarlo a la escudería CGR.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Christian a Chip Ganassi Racing. Sabemos que es capaz de lograr aún más en la NTT IndyCar Series, y estamos deseando ayudarle a alcanzar ese siguiente nivel con el equipo n.º 9", afirmó el propietario del equipo, Chip Ganassi.

"Ya ha demostrado que puede ganar carreras, y no es habitual que un piloto de su calibre esté disponible. A lo largo de nuestra historia, una de las cosas que mejor hemos sabido hacer es identificar a jóvenes talentos, ayudarles a maximizar su potencial y convertirlos en aspirantes al título. Creemos que Christian tiene todo el talento necesario para ser el próximo piloto en lograrlo".

Christian Lundgaard gana Foto: Penske Entertainment

Lundgaard dio el salto a las monoplazas tras comenzar en el karting y en las categorías de fórmulas junior, pasando tres temporadas en la Fórmula 2, donde ganó varias carreras y sumó nueve podios, al tiempo que ejerció brevemente como piloto de simulador para el Alpine F1 Team. Tras debutar en la IndyCar en 2021, consiguió su primer podio un año después y logró su primera y decisiva victoria en Toronto en 2023, convirtiéndose en el primer piloto danés de la historia en ganar en el principal campeonato norteamericano de monoplazas.

La incorporación de Lundgaard refuerza aún más una organización que se erige como una de las franquicias deportivas más exitosas de la historia de Estados Unidos. Con 18 campeonatos de IndyCar a lo largo de 31 temporadas desde 1996, CGR iguala el récord histórico de campeonatos de una franquicia de la NBA y supera a todas las franquicias de la NFL, así como a las principales organizaciones de la Fórmula 1 y la NASCAR. Entre todas las principales organizaciones deportivas profesionales de Norteamérica, el total de campeonatos de CGR solo es superado por los New York Yankees (27) y los Montreal Canadiens (24), sin que ningún equipo de la NFL, la NBA, la MLB o la NHL haya ganado más de seis campeonatos desde 1990. PNC Bank seguirá siendo el patrocinador principal del coche n.º 9.

PNC Bank, una de las mayores entidades financieras de EE. UU. con aproximadamente 2.300 sucursales y 58.000 empleados, colabora con CGR desde 2013 y es el patrocinador principal del coche n.º 9 desde 2018. Juntos, CGR y PNC Bank han conquistado seis campeonatos de IndyCar, dos de los cuales los logró el equipo n.º 9 con Scott Dixon (2018, 2020), quien abandonó la organización para fichar por Arrow McLaren al final de la temporada 2026.

"Estamos encantados de comenzar una nueva era con Chip Ganassi Racing y de lo que nos depara el futuro con Christian al volante del Honda n.º 9 de PNC Bank", afirmó Lou Cestello, director de presidentes regionales de PNC Bank. "Ya ha alcanzado algunos hitos notables en esta primera etapa de su carrera, y estamos deseando verle consolidar ese éxito en 2027 y más allá".