Colapinto será investigado tras el GP de Italia por una posible infracción previa a la carrera

Franco Colapinto quedó bajo investigación de los comisarios de la FIA para después del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 por una presunta infracción relacionada con el procedimiento de practice start, las largadas de entrenamiento que los pilotos realizan antes de una carrera.

El argentino, que compite con Alpine, fue señalado por no haber seguido correctamente las instrucciones de la Dirección de Carrera, aunque aún no se determinó qué hizo exactamente.

La investigación fue anunciada 20 minutos antes del inicio de la carrera en Monza y los comisarios determinarán una vez terminada la competencia si Colapinto incumplió las instrucciones específicas establecidas para realizar una largada de práctica.

De acuerdo con el Reglamento Deportivo de la FIA, los pilotos deben respetar las indicaciones del director de carrera respecto del lugar y la forma en que pueden llevar a cabo estos procedimientos.

Las largadas de práctica permiten a los pilotos comprobar el comportamiento del auto al momento de arrancar, especialmente el funcionamiento del embrague y la entrega de potencia. Sin embargo, no pueden realizarse en cualquier lugar ni de cualquier manera, sino en el lugar indicado al respecto. No respetar esas instrucciones constituye una infracción de las reglas deportivas.

¿Qué le puede pasar a Colapinto?

La investigación no significa que Colapinto vaya a recibir automáticamente una sanción. Los comisarios tienen la potestad de analizar las imágenes, las comunicaciones de radio y las explicaciones del piloto y del equipo antes de decidir si corresponde aplicar un castigo. El reglamento establece que los comisarios tienen discreción para determinar si una infracción debe ser sancionada o no.

En este tipo de situaciones, sin embargo, los antecedentes recientes muestran que lo habitual es una sanción menor cuando no existe una ventaja deportiva o un riesgo significativo. Por eso, una reprimenda o incluso la ausencia de sanción son posibilidades concretas para el argentino.

Colapinto ya vivió una situación similar en Monza

Curiosamente, el argentino tiene un antecedente prácticamente idéntico y también ocurrió en Monza. Durante el Gran Premio de Italia de 2024, en su primer fin de semana como piloto titular de Fórmula 1, Colapinto fue citado por los comisarios después de realizar una práctica de largada en una ubicación incorrecta.

La FIA determinó entonces que había incumplido el artículo 12.2.1 i) del Código Deportivo Internacional y las instrucciones del director de carrera. Colapinto explicó que estaba intentando familiarizarse con algunos comandos del volante y que había detenido el auto unos cinco metros después del final del muro de boxes.

Los comisarios consideraron como atenuantes que se trataba de su primer Gran Premio y que la desviación había sido de apenas cinco metros, por lo que le impusieron una advertencia formal.