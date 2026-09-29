Ferrari sale al cruce y responde a los rumores sobre Horner y Vasseur

Ferrari ha decidido intervenir. Tras días de rumores sobre el futuro de Frederic Vasseur, alimentados también por las declaraciones realizadas por Christian Horner a The Times, esta mañana la Scuderia ha organizado un encuentro online con los medios italianos para aclarar la postura de la dirección. El mensaje ha sido tajante: la confianza en Vasseur y en su grupo de trabajo es total y no ha cambiado.

Una toma de posición que llegó después de un fin de semana, el de Bakú, en el que el tema del futuro del team principal había acabado ocupando un espacio importante. Horner, en la entrevista concedida al diario británico, definió a Ferrari como "el sueño", explicando que Maranello sería el único destino por el que consideraría un regreso a la Formula 1 sin una participación en la propiedad del equipo.

Palabras que inevitablemente alimentaron los rumores ya existentes sobre el futuro de la gestión de Vasseur. El propio francés, al término del fin de semana azerbaiyano, no había ocultado su malestar por una situación que se había convertido en una fuente de distracción para todo el equipo.

"No estamos trabajando con la máxima serenidad", admitió, subrayando que una parte considerable de las preguntas dirigidas a él y a los hombres de Ferrari ya se refería a su futuro en lugar de a la actividad en pista.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Maranello inicialmente había optado por no intervenir, con la esperanza de que los rumores se apagaran. No fue así, y de ahí la decisión de convocar a los medios para aclarar definitivamente la posición de la compañía.

"Ha habido bastantes especulaciones en torno a la Scuderia y a su liderazgo", se explicó durante el encuentro. "Muchos se habrán preguntado por qué no respondimos antes: simplemente porque esperábamos que estas cosas terminaran. La postura de Ferrari es clara y no ha cambiado. Ferrari tomó unas decisiones y la confianza en Fred Vasseur y en su equipo existía y sigue existiendo".

Ferrari también quiso explicar las razones de la intervención. El revuelo que acompaña tradicionalmente todo lo relacionado con Maranello se considera una consecuencia natural de la dimensión de la marca, pero cuando los rumores empiezan a tener repercusiones en el trabajo del equipo se hace necesario poner un límite.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Ferrari siempre genera un interés extraordinario y es también una señal de la fuerza de lo que representa a nivel mundial. Estamos orgullosos de ello, pero no queremos alimentar especulaciones o hipótesis que llegan desde fuera".

El objetivo es devolver la atención al trabajo en pista, sobre todo en una fase de la temporada en la que los rivales han dado pasos adelante significativos en el apartado de las prestaciones.

"Todo este ruido no ayuda. También es nuestro deber intentar permitir que el equipo se concentre en lo que debe hacer principalmente, es decir, intentar obtener resultados en pista".

Es exactamente el concepto expresado por Vasseur en Bakú, cuando subrayó que las continuas preguntas sobre su propio futuro se habían convertido en un elemento de perturbación para un grupo inmerso en la batalla por las posiciones de cabeza del mundial de constructores. A la pregunta sobre las declaraciones de Horner, Vasseur respondió sin demasiados rodeos: "Horner está buscando trabajo, lo sabe todo el mundo. ¿Pero qué puedo hacer? Solo puedo seguir empujando al equipo, motivarlo y concentrarme en lo que podemos hacer".

Tres días después llegó la respuesta que Vasseur esperaba. Esta vez no por parte del interesado directo, sino de Ferrari: los rumores sobre el liderazgo de la Scuderia son desmentidos y la dirección confirma su plena confianza en el actual team principal y en el equipo que lo acompaña.