Horner: No estamos viendo al "verdadero" Vettel

Horner dijo que la F1 no está viendo al "verdadero Sebastian Vettel" en este momento, sugiriendo que está batallando en su entorno actual.

Vettel ganó cuatro campeonatos del mundo con Red Bull entre 2010 y 2013 antes de unirse a Ferrari en 2015. Desde entonces ha ganado 14 carreras con el equipo italiano, y fue subcampeón en 2017 como en 2018.

Sin embargo, Vettel no ha sido retenido por Ferrari para 2021 y hasta ahora esta temporada ha tenido problemas para igualar a su compañero de equipo, Charles Leclerc, anotando 16 puntos contra 45 del monegasco.

Horner fue preguntado por Motorsport.com si Vettel estaba sufriendo ahora en parte porque los monoplazas han cambiado desde que brilló en los días de los difusores soplados.

"Bueno, en realidad no", dijo Horner. "Quiero decir, Sebastian condujo con recarga de combustible, sin recarga de combustible, con difusores soplados, sin difusores, con el ducto-F, sin el ducto-f, con DRS, sin DRS. Condujo una gran variedad de coches diferentes a lo largo de los años".

"Y obviamente lo que logró en el período durante esos años con Red Bull fue bastante especial. Creo que es el tercer piloto más exitoso en la historia de este deporte".

"Y ha logrado algunas cosas increíbles, muchos récords que se mantendrán por algún tiempo. Así que, por alguna razón, las cosas no están funcionando para él en este momento. Creo que cualquier piloto tiene que ser feliz en su entorno, y se puede ver que lleva mucho peso sobre sus hombros".

"Y eso tiene que ver con cualquier deportista, con cualquier atleta. Así que no creo que estemos viendo al verdadero Sebastian Vettel en este momento. Obviamente está teniendo un momento difícil con el producto que tiene en este momento. Pero no puedes quitarle nada de lo que ha logrado, obviamente, en su hasta la fecha en su carrera".

El mismo Vettel insiste en que no se ha dado por vencido en 2020, y quiere terminar su carrera en Ferrari en lo alto.

"Bueno, el año no ha terminado", dijo en Spa el jueves. "Así que creo que como equipo obviamente tratamos de progresar, e individualmente tratamos de sacar lo mejor de la situación".

"Es lo que es, no es fácil, pero como dije, estamos tratando de sacar el máximo provecho de ello. Confío en la gente que tengo a mi alrededor, los chicos del garaje".

"Hay mucha gente, ya lo he dicho antes, que ha dado tanto a lo largo de los años. Es sólo una señal de respeto dar también todo lo que tengo de vuelta, independientemente de la cantidad de carreras que me quedan para el equipo".

"Así que creo que no lo veo de esa manera para ser sincero, no veo los aspectos negativos o las cosas malas. Creo que, en primer lugar, no estoy contando las carreras, voy carrera por carrera, y estoy tratando de hacer mi trabajo, de hacerlo lo mejor posible mirando hacia adelante. Siempre soy optimista, y prefiero ver la oportunidad que las dificultades".

"Independientemente de lo que pase el año que viene y los años siguientes, intento disfrutar del tiempo que me queda con los chicos con los que he pasado tanto tiempo en los últimos años".

