Sebastian Vettel: "Me alegraría" que Antonelli me superara como el campeón más joven de F1

Sebastian Vettel afirma que se alegrará "muchísimo" si Kimi Antonelli bate su récord como el campeón del mundo más joven de Fórmula 1.

Vettel consiguió ese título en 2010, con 23 años, cuatro meses y 11 días, superando en cinco meses y medio el récord que Lewis Hamiltonhabía establecido en 2008.

Cada vez es más probable que Antonelli se alce con el título de este año con tan solo 20 años, ya que su victoria en el Gran Premio de España ha ampliado su ventaja sobre su principal rival y compañero de equipo Mercedes, George Russell, a 81 puntos.

"Me alegraría mucho por él", declaró Vettel en Monza. "Ha tenido un año increíble. Como dice el viejo refrán, los récords están para batirlos. Todavía le quedan muchos años por delante para hacerlo.

"Me encanta este deporte, así que, como espectador, es muy emocionante. Me gustaría que los demás volvieran a meterse de lleno en la lucha. Soy imparcial y me alegro por [él] porque sé cuánto trabajo hay detrás para lograrlo, y quienquiera que gane también se lo merecerá".

Sebastian Vettel ganando el título mundial de 2010 en Abu Dabi Foto de: Darren Heath - Getty Images

Antonelli ya ha batido algunos récords de Vettel. El joven italiano consiguió este año su primera pole position y su primer triplete con 19 años, mientras que el alemán había logrado esas hazañas a los 21, allá por 2008 y 2009.

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El piloto de Mercedes expresó su agradecimiento por el apoyo de su predecesor: "Es fantástico. Seb es increíble. Es amigo mío, siempre me envía mensajes después de cada fin de semana de carrera o incluso antes de algunos de ellos.

"Es fantástico ver tanto apoyo por su parte y también tanto reconocimiento. Sin duda, me hace mucha ilusión recibir sus mensajes, y seguro que marcan una pequeña diferencia a la hora de afrontar el fin de semana o incluso después".

Antonelli también ostenta los récords de ser el piloto más joven de la F1 en marcar una vuelta rápida, liderar una carrera, liderar el campeonato y lograr un "grand chelem", récords que le arrebató a Lewis Hamilton y a Max Verstappen.

Verstappen sigue ostentando los récords como el piloto más joven del campeonato mundial en conseguir puntos, subir al podio y ganar una carrera.

Los 10 campeones del mundo más jóvenes de la F1

Año Piloto Equipo Edad 2010 Sebastian Vettel Red Bull 23 años, 4 meses y 11 días 2008 Lewis Hamilton McLaren 23 años, 9 meses y 26 días 2005 Fernando Alonso Renault 24 años, 1 mes y 27 días 2021 Max Verstappen Red Bull 24 años, 2 meses y 12 días 2011 Sebastian Vettel Red Bull 24 años, 3 meses y 6 días 2022 Max Verstappen Red Bull 25 años y 9 días 2006 Fernando Alonso Renault 25 años, 2 meses y 23 días 2012 Sebastian Vettel Red Bull 25 años, 4 meses, 22 días 1972 Emerson Fittipaldi Lotus 25 años, 8 meses y 29 días 1994 Michael Schumacher Benetton 25 años, 10 meses y 10 días

Información adicional de Ronald Vording y Filip Cleeren