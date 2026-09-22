Vettel: La F1 debe combinar las “cosas que amamos” con un futuro sostenible

El tetracampeón del mundo Sebastian Vettel cree que la Fórmula 1 cuenta con la tecnología para combinar sus objetivos de sostenibilidad con un producto emocionante en pista.

Como piloto con una pasión profundamente arraigada por la historia de la serie, Vettel no fue el mayor defensor de los motores turbohíbridos que llegaron a la categoría en 2014, criticando su sonido apagado y el impacto de su complejidad en el producto de competición.

Después de una falla del sistema híbrido de Ferrari en el Gran Premio de Rusia de 2019, Vettel se hizo famoso por gritar por la radio del equipo: "traigan de vuelta los malditos V12".

Como destacado ecologista, los valores de Vettel y su amor por las carreras de la vieja escuela parecieron durante mucho tiempo entrar en conflicto, pero aunque "no está de acuerdo con todo lo que tenemos actualmente en el reglamento", el alemán también siente que los avances tecnológicos actuales están abriendo nuevas oportunidades para combinar sostenibilidad y emoción en el futuro.

"Creo que es emocionante", dijo Vettel en el Gran Premio de Italia, donde condujo el Ferrari de F1 de 2002 de Michael Schumacher, con un V10 atronador y de pura sangre.

"Hay mucho más que analizar cuando miras la Fórmula 1. Por supuesto, desde el punto de vista de un piloto quiero conducir el mejor coche y quiero ganar carreras. Pero entonces, ¿cuál es el mejor coche? El coche de 2002 fue el coche más avanzado de su época y representa muchísimo de lo que significa la Fórmula 1.

"Los coches de hoy hacen lo mismo y creo que se trata de rendimiento, precisión, disciplina, trabajo duro, pero también de responsabilidad y de preocuparse por el futuro, que es lo que estos coches intentan hacer.

"Probablemente no esté de acuerdo con todo lo que tenemos actualmente en el reglamento desde el punto de vista de la conducción, pero mirando hacia adelante creo que ahí hay una enorme oportunidad para sumar a la gente.

"Una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Creo que necesitamos encontrar prácticas con todo para poder combinar las cosas que amamos."

Sebastian Vettel Photo by: Eric Le Galliot

Vettel lleva mucho tiempo defendiendo el uso de combustibles sintéticos y e-fuels. Aunque el paso de la F1 a combustibles sostenibles avanzados esta temporada llegó demasiado tarde para coincidir con su propia carrera deportiva, el tetracampeón del mundo estaba entusiasmado con las posibilidades que este cambio abre para los futuros reglamentos, que prevén el regreso de V8 más grandes y ruidosos para 2030 o 2031.

"Creo que los combustibles sostenibles son el paso adelante", dijo el alemán de 39 años. "Hay un potencial enorme no solo para la Fórmula 1, sino también para inspirar a otras categorías de carreras.

"Si das forma a la próxima generación de coches, hay mucho potencial para hacerlo de manera responsable porque algunas cosas que pueden ser increíbles desde el punto de vista tecnológico quizá no sean transferibles a las calles. Creo que también existe una responsabilidad de hacerlo.

"Espero con ilusión lo que traiga el futuro, porque creo que la F1 tiene muchos valores bonitos que me moldearon y me inspiraron en mi vida, y llega a mucha gente en todo el mundo. Tiene ese poder para hacerlo en muchas otras cosas que son significativas y tienen impacto."

Vettel se retiró de la competición al final de la temporada 2022 de F1, pero sigue compitiendo regularmente en el evento de exhibición Race of Champions, tras haberse inscripto para participar en la edición que viene en enero de 2027 en Nueva Zelanda.

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