Vettel: Pérez se merece un coche como el que tiene en Red Bull

A principios del año pasado se le dijo a Vettel que Ferrari ya no tenía un lugar para él en 2021 dado que la apuesta de la escuadra italiana estaba en Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Cuando se dio el anuncio, Vettel dejó entrever que aún no había terminado con su paso por la categoría reina del deporte motor por lo que buscaría un nuevo reto. Red Bull parecía un destino de ensueño, sobre todo porque durante una aparición en Servus TV él mismo intentó dejar la puerta entreabierta. Sin embargo, Helmut Marko informó personalmente a Vettel durante el fin de semana de la doble carrera en Austria de que su regreso a su primer hogar no era posible.

El cuatro veces campeón del mundo encontró lugar en Aston Martin para 2021 al firmar un contrato multianual, un equipo que peló por ser tercero del campeonato de constructores de 2020 bajo la denominación de Racing Point, pero que este año ha batallado para igualar el ritmo.

Cuando Vettel fue preguntado si se arrepentía de su elección por Aston Martin, el teutón dijo: "No, desde luego no me arrepiento. Decidí [tras el anuncio de Red Bull] ir en otra dirección y elegir un nuevo equipo y eso ha sido Aston Martin, donde acaban de iniciar una nueva dirección", dijo el alemán en una ronda de medios donde estuvo Motorsport.com.

"Soy muy feliz aquí y sigo apoyando plenamente mi elección", indicó el cuatro veces campeón.

Sorprendentemente, Helmut Marko cree que Vettel ha apostado por el caballo equivocado. Según él, Vettel está condenado a batallas de media tabla en Aston Martin.

Elogios para Pérez: "Se merece el asiento de Red Bull"

El movimiento de Vettel a Aston Martin dejó a Sergio Pérez sin un asiento para 2021. El mexicano tenía un contrato firmado por tres años, iniciando en 2020, con la escudería de Lawrence Stroll. Al final, Checo encontró acomodo en Red Bull en sustitución de Alex Albon.

El piloto alemán dijo que se alegraba por la posición que se le presentó al piloto mexicano. “Lo digo con toda sinceridad -y lo digo de corazón- que me alegro de que Sergio haya encontrado un asiento tan competitivo. Se lo merece”.

“Lo ha demostrado no sólo con esa victoria en Bakú, sino también en los últimos diez años. Estoy contento de que Red Bull tenga un coche tan bueno ahora por dos razones diferentes. En primer lugar, sigo conociendo a mucha gente del equipo. En segundo lugar, me gusta que Checo pueda ir ahora a una carrera con la idea de que tiene un coche para ganar. No ha tenido ese lujo en el pasado, así que es algo bien merecido”.