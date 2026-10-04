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MotoGP GP de Japón

Marc Márquez: "¡Podríamos haber usado el neumático duro para la clasificación!"

Los pilotos han admitido que se equivocaron al ignorar por completo el compuesto duro de neumático hasta que se vieron obligados a usarlo en Motegi

Richard Asher Rachit Thukral
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Los principales pilotos de MotoGP han admitido que se les escapó una oportunidad al no probar el neumático duro antes durante el fin de semana del GP de Japón, dado que demostró ser con diferencia la mejor opción para la carrera.

Algunos, incluido el ganador Marc Márquez, incluso llegaron a sugerir que el neumático duro habría sido el mejor para las vueltas de clasificación.

El neumático duro, con su carcasa reforzada, solo se consideraba una opción de respaldo de contingencia para la reasfaltada superficie de la pista de Motegi. Así que, aunque estuvo en la asignación todo el fin de semana, los equipos le dieron la espalda y se ciñeron a sus comparativas habituales entre blando y medio en los entrenamientos.

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Eso cambió después de que unos problemas inesperados con el blando en el sprint llevaran a Michelin a retirar ese compuesto y recomendar el más duro para el gran premio. Así, los equipos solo probaron el duro por primera vez durante una sesión ampliada de warm-up el domingo, momento en el que resultó ser una elección obvia.

"Fue curioso porque nadie lo usó, y al final fue el mejor neumático, así que un poco loco", señaló Fabio Quartararo tras el final de la carrera.

Márquez ofreció críticas excelentes para la goma que, aunque 'reforzada', se entiende que es diferente del neumático de carcasa dura usado en circuitos como Buriram, Spielberg y Mandalika.

"Era un neumático que, incluso para el time attack [clasificación], era un buen neumático", dijo el español. "Todo el mundo espera que normalmente el otro neumático o la otra carcasa tenga mejor rendimiento. Pero sí, creo que fue fantástico y una gran sorpresa para todos la forma en que estaba funcionando en el warm-up".

El líder del campeonato, Jorge Martín, también quedó impresionado por el neumático, y dijo que había cierto arrepentimiento por no haberlo probado antes durante el fin de semana.

"Sinceramente, me impresionaron los tiempos por vuelta que estábamos haciendo", dijo Martin. "Sentí mucha más estabilidad, mucho agarre, y sí, era un neumático realmente bueno. No creo que hubiéramos corrido el sprint con él, pero de todos modos, era realmente bueno. Sí, es un arrepentimiento."

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