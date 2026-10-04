Enea Bastianini roza el podio en Motegi: "Esperé mucho tiempo este momento"

Enea Bastianini ha presentado su estelar actuación en el Gran Premio de Japón como un momento de avance tras un par de años difíciles.

El piloto de Tech3 KTM ha estado sufriendo desde que dejó el equipo oficial Ducati a finales de 2024, con momentos destacados muy escasos. Pero encendió la pista en la fase final de la carrera de Motegi el domingo, casi adelantando a Marco Bezzecchi por el tercer puesto en la línea de meta después de marcar cuatro vueltas rápidas de carrera consecutivas.

Para poner en perspectiva la actuación de Bastianini, esta fue solo la segunda vez esta temporada que Pedro Acosta no terminó un gran premio como el mejor piloto de KTM. La otra ocasión fue en el GP de España, cuando el octavo puesto de Bastianini fue suficiente para batir al piloto oficial.

También fue aún más dulce por el hecho de que Bastianini había sido expulsado de los tres primeros en la carrera sprint del día anterior por exceder los límites de pista en la última curva. Aunque los resultados en ambas carreras fueron técnicamente los mismos, el del domingo trajo satisfacción en lugar de decepción.

"Me siento muy bien, porque llevaba mucho tiempo esperando este momento, pilotar así, y hoy ha llegado", se entusiasmó Bastianini después.

El ataque final sirvió como recordatorio de que las habilidades de Bastianini para gestionar los neumáticos siguen siendo un arma, incluso en una carrera en la que el desgaste no fue un factor importante. Lo que también ayudó fue su afinidad por el neumático duro que la parrilla adoptó después de probarlo tardíamente en el warm-up del domingo por la mañana.

Hablando con TNT Sports, el jefe del equipo Tech3, Nicolas Goyon, dijo que las señales en el warm-up fueron claras.

"Enea volvió al garaje con una gran sonrisa y dijo: '¿Saben qué, chicos? Tengo algo en el bolsillo. Este neumático encaja y se adapta bastante bien a mi estilo, así que creo que puedo hacer algo fuerte en la carrera'. Y eso fue lo que hizo.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Sabemos que Enea es realmente fuerte en la segunda mitad de la carrera, y cuando todo está bajo su control, es casi imbatible".

Bastianini dejará Tech3 después de esta temporada y pasará a una Aprilia de Trackhouse para 2027.

Por su parte, Bezzecchi también estaba encantado de sobrevivir al ataque tardío de Bastianini. El piloto oficial de Aprilia dijo que había estado luchando con sus emociones durante todo el fin de semana.

"'Bestia' [Bastianini] estaba en llamas y yo quería muchísimo este podio", dijo Bezzecchi. "No fue una semana fácil para mí. Perdí a una persona muy importante justo cuando llegué aquí a Japón, así que quería muchísimo este podio. Trabajé duro para lograrlo, así que estoy feliz".

Sin embargo, el resultado significa que Bezzecchi ha perdido más terreno frente a Jorge Martín y Marc Márquez en el campeonato, haciendo que cada vez parezca más una carrera de dos. Mientras Martín tiene una ventaja de dos puntos sobre Márquez, Bezzecchi está a 47 puntos en tercer lugar.