Toto Wolff explica el error que cometió Mercedes con Russell en Mónaco
Toto Wolff ha señalado una confusión interna en la estrategia de Mercedes por el error en la parada en boxes de Monaco que le costó a George Russell un posible podio.
El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha admitido que la "confusión" interna sobre la estrategia fue la causa principal del error en la parada en boxes que le costó a George Russell un posible podio en el Gran Premio de Mónaco 2026.
Russell estaba claramente en la lucha por un puesto entre los cuatro primeros en las calles de Montecarlo, antes de que una costosa falta de comunicación en el muro de boxes de Mercedes deshiciera dramáticamente su tarde del domingo.
Tras recibir una penalización de cinco segundos anteriormente en el gran premio de 78 vueltas, el piloto británico entró en boxes en el último momento bajo condiciones de safety car. Mientras colocaba su coche en el cajón de boxes, el equipo de mecánicos de Mercedes se puso inmediatamente a trabajar en el cambio de neumáticos, en lugar de esperar para cumplir la penalización.
Como resultado, el piloto de 28 años recibió una penalización de drive-through por no haber cumplido la primera sanción.
"Solo tenemos que seguir adelante. Este es un campeonato largo. El año pasado todos decían que era de Piastri, luego cambió", dijo Wolff a Sky Sports F1 después de la carrera.
"Montreal fue un drama porque le fallamos y esos eran 25 puntos posibles, pero es un campeonato largo."
Aclarando lo que ocurrió con la penalización, Wolff continuó: "No estábamos completamente preparados para hacerlo entrar. Tuvimos algo de confusión nosotros mismos con la estrategia, luego entró y no lo retuvimos cinco segundos.
George Russell, Mercedes-AMG W17
Photo by: Erik Junius
"Perdimos un P3 o P4, es una pena."
Fue un resultado dispar para la escudería de Brackley en Mónaco. Mientras Russell terminó en el 13º puesto, su compañero de equipo de 19 años consiguió su quinta victoria consecutiva de la temporada. Antonelli ahora lidera el campeonato por 66 puntos sobre Lewis Hamilton, quien hoy adelantó a Russell para colocarse segundo.
Wolff añadió: "Una parte de mí se siente muy feliz por Kimi y los chicos me hicieron ir al podio. Dijeron: 'Este es tu hogar, deberías ir.' Pero miré a George y tuvo un fin de semana que no fue bueno.
"Y quiero mantener el equilibrio emocional. Ahora se trata de levantar al equipo, de levantarlo a él cuando vayamos a Barcelona."
Fotos del GP de Mónaco - Domingo
Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
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