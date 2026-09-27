Hadjar gana "puntos de compañero de equipo" con Verstappen en Bakú

Isack Hadjar, piloto de Red Bull, sumó cruciales "puntos de compañero de equipo" tras una carrera "excepcional" hasta el tercer puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, según el comentarista de F1 TV Alex Brundle.

Al volver al cockpit tras una lesión de muñeca con un contrato recién firmado con Red Bull para 2027, Hadjar aprovechó una pasada de frenada tardía de Oscar Piastri, de McLaren, para asegurar un doble podio para el equipo de Milton Keynes junto al segundo clasificado, Max Verstappen.

En declaraciones durante la retransmisión posterior a la carrera de F1 TV, Brundle elogió el ritmo de Hadjar y su disposición a acatar las órdenes de equipo cuando le dijeron que se mantuviera en posición detrás de su compañero.

"De una forma u otra, creo que Max habría acabado con una ventaja generosa sobre Hadjar al final de la carrera", explicó Brundle. "Y tal como se desarrolló, probablemente lo habría adelantado bastante rápido cuando estaba con el neumático blando.

"Pero Hadjar realmente tuvo hoy una remontada excepcional y se ha ganado unos buenos puntos de compañero de equipo por jugar el juego, y demostró un ritmo increíble este fin de semana.

"Si quieres volver de una lesión con un nuevo contrato en tus manos, esa es la forma de hacerlo, y se mereció plenamente el podio. De hecho, como pareja de pilotos, la mejor de la parrilla hoy."

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El campeón de Fórmula 1 de 1996 Damon Hill, que acompañó a Brundle en la retransmisión, añadió: "Increíble recuperación de Isack Hadjar para volver tras su lesión y su ausencia. Fueron un equipo fuerte. Nunca puedes descartar a Red Bull.

"Son un equipo de carreras agresivo y ofensivo que asume riesgos. Siempre están peleando por cosas, y son increíbles. Hay que decir que han pasado por muchísimas iteraciones distintas de gestión y Dios sabe qué más, pero siguen ahí luchando."

Verstappen y Hadjar ocupan actualmente el sexto y octavo puesto en el campeonato de pilotos con 163 puntos y 86 puntos, respectivamente. Como resultado, Red Bull es cuarto en la clasificación de constructores con 263 puntos, lo que incluye los puntos que Liam Lawson anotó mientras sustituía al lesionado Hadjar.