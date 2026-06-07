Ferrari explica la decisión estratégica con Leclerc en el GP de Mónaco
El director adjunto del equipo Ferrari, Jerome d’Ambrosio, ha defendido la estrategia del equipo para el Gran Premio de Mónaco de F1.
El director adjunto del equipo Ferrari, Jerome D'Ambrosio, ha defendido las decisiones estratégicas de la escudería de Maranello durante el caótico Gran Premio de Mónaco, tras una tarde frustrante para el héroe local Charles Leclerc.
El piloto monegasco rodaba virtualmente en segunda posición al tener en cuenta una penalización de cinco segundos impuesta a su compañero de equipo Lewis Hamilton. Pero Ferrari optó por hacer entrar a ambos pilotos en condiciones de coche de seguridad, realizando una doble parada.
Leclerc chocó más tarde y abandonó la carrera en la vuelta 65, lo que, según argumentó, fue causado por problemas de frenos.
Cuando le preguntaron por la lógica detrás de la parada extra, D'Ambrosio explicó que la decisión perjudicó a Leclerc, pero sostuvo que era necesaria para el equipo.
"Hubo algunas discusiones durante la carrera sobre eso", dijo D'Ambrosio a Sky Sports Alemania. "Quiero decir, el riesgo es que si esperas mientras está el coche de seguridad en pista, también podrías encontrarte con el coche de seguridad justo delante de ti, y entonces lo has perdido absolutamente todo.
"Así que quizá no estuvo 100% optimizada para él personalmente, esa última parada. Pero en retrospectiva, y lo hablamos después, es lo que tienes que hacer como equipo. Son estas decisiones difíciles las que claramente provocaron su frustración.
"En ese momento, con la penalización de cinco segundos de Lewis, estaba virtualmente segundo. Pero con la retirada del coche de seguridad, eso se neutralizó, y tuvimos que hacer la doble parada. Así que, por desgracia, son cosas sobre las que no tienes mucho control."
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Al hablar de las quejas de Leclerc sobre los frenos, añadió: "Claramente ha estado teniendo dificultades con la sensación en la zona de frenada. Ha hablado de ello abiertamente. Creo que ahora ya es público, así que la gente sabe que los pilotos están utilizando soluciones diferentes al respecto.
"Así que tenemos que volver a la fábrica y analizarlo en detalle y ver cómo queremos seguir adelante. Quiero decir, para nosotros como equipo, claramente lo importante es que apoyemos a los pilotos para que tengan la sensación correcta con el coche. Y eso es algo que vamos a hacer en los próximos días."
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