Por qué Mercedes no esperaba un "Monza 2.0" de Kimi Antonelli en Bakú

Kimi Antonelli nunca iba a repetir una "Monza 2.0 en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, según declaró el subdirector del equipo Mercedes, Bradley Lord, al referirse a la recuperación de su piloto.

Hace tres semanas, Antonelli recibió una penalización por cambio de motor en el Gran Premio de Italia y logró una memorable victoria en casa tras salir desde la 19.ª posición de la parrilla.

En esta ocasión, un problema técnico le restó tiempo en pista al piloto de Mercedes durante los entrenamientos del jueves, ya que solo completó 25 vueltas en toda la jornada, mientras que la mayoría de sus rivales dieron unas 45. Posteriormente, Antonelli chocó con suficiente fuerza contra el muro interior de la curva 1 en la Q1, lo que dañó irremediablemente su monoplaza, quedando en la 16.ª posición de la parrilla y lo que auguraba una carrera complicada.

De hecho, el piloto de segundo año perdió una posición en la primera vuelta antes de abrirse paso entre el pelotón. Pero, a diferencia de lo ocurrido en Monza, donde ya ocupaba la segunda posición en la vuelta 16, Antonelli no logró entrar en el top 10 hasta la vuelta 17 en Bakú. Finalmente terminó quinto, tras mantenerse en gran medida al margen de los incidentes en las reanudaciones tras las salidas del coche de seguridad.

"Se ha podido ver hoy que estaba un poco por debajo del ritmo de George, incluso cuando rodaba sin nadie delante", señaló Lord. "Y sin duda eso se debe, por un lado, a que George ha tenido un fin de semana increíblemente fuerte y, por otro, a que él no ha conseguido encontrar el feeling con el coche. Obviamente, perdió ese tiempo en la FP1, estuvo intentando recuperar terreno y luego tuvo el incidente en la clasificación.

"Cuando se le exige al máximo al coche en la clasificación, es cuando los pilotos realmente captan cómo rinde y cómo se comporta. A él le faltaban esos puntos de referencia, pero creo que era importante no llegar a la carrera pensando que esto iba a ser un “Monza 2.0”. Es Bakú, es un circuito muy diferente, con otra dificultad para adelantar, otros retos, y él corrió muy bien la carrera tal y como se le presentó.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

"De hecho, salió de la primera vuelta en la P17. Así que terminar en quinta posición, tener la intuición y la previsión para saber que se avecinaba un accidente en la curva 1 al reiniciarse la carrera, y apartarse de él para que los otros coches se salieran por sí mismos y él pudiera abrirse paso —aunque con algunos daños causados por uno de los Haas—, demostró hoy que tiene una visión de conjunto realmente buena.

"Así que creo que remontar hasta la 5.ª posición —sin cometer ningún error, lo cual fue fundamental— fue una remontada realmente, realmente sólida y una muy buena señal de cara a las próximas carreras.

De hecho, Antonelli fue significativamente más lento que su compañero de equipo George Russell, siendo los momentos más representativos las últimas siete vueltas antes del primer coche de seguridad y las últimas ocho vueltas de la carrera. Estuvo a 0,447 s de media en ese primer periodo, y luego a 0,619 s en el segundo —siempre con neumáticos e es similares—.

Tras afirmar de forma intrigante que no tenía "nada que perder tras su contratiempo en la clasificación —lo cual resultaba sorprendente a la luz de la situación en el campeonato—, el joven acabó optando por un enfoque más cauteloso para la carrera y admitió haber "conducido como su abuela.

¿Podría la tercera victoria de Russell esta temporada, que ha reducido su desventaja en el campeonato de 81 a 66 puntos, afectar psicológicamente a Antonelli?, le preguntaron a Lord.

"No creo que eso marque ninguna diferencia, respondió el británico. "Los pilotos se fijan sus propios estándares exigentes y quieren estar a la altura de ellos. Una de las grandes bazas y fortalezas de este equipo es que contamos con dos pilotos capaces de luchar en las primeras posiciones, conseguir la pole, lograr victorias impecables, y eso forma parte de la fortaleza del equipo".

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