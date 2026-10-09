Los resultados completos de la única práctica libre del Gran Premio de Singapur de F1 2026
Encuentra aquí el clasificador completo que dejó la práctica libre para el Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1.
George Russell, Mercedes
Foto de: Clive Mason/Getty Images
Fórmula 1 - Gran Premio de Singapur - Práctica libre
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
1'32.274
|S
|192.730
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.198
1'32.472
|0.198
|S
|192.317
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|24
|
+0.273
1'32.547
|0.075
|S
|192.161
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.499
1'32.773
|0.226
|S
|191.693
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+0.564
1'32.838
|0.065
|S
|191.559
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|22
|
+0.732
1'33.006
|0.168
|M
|191.213
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+1.251
1'33.525
|0.519
|M
|190.152
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+1.449
1'33.723
|0.198
|M
|189.750
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|26
|
+1.764
1'34.038
|0.315
|M
|189.115
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|25
|
+1.881
1'34.155
|0.117
|M
|188.880
|11
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|29
|
+2.057
1'34.331
|0.176
|M
|188.527
|12
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|27
|
+2.202
1'34.476
|0.145
|M
|188.238
|13
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+2.207
1'34.481
|0.005
|M
|188.228
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|27
|
+2.221
1'34.495
|0.014
|M
|188.200
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|31
|
+2.377
1'34.651
|0.156
|M
|187.890
|16
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|25
|
+2.462
1'34.736
|0.085
|M
|187.721
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.531
1'34.805
|0.069
|M
|187.585
|18
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|16
|
+2.610
1'34.884
|0.079
|H
|187.428
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|27
|
+2.709
1'34.983
|0.099
|M
|187.233
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+2.994
1'35.268
|0.285
|M
|186.673
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+3.025
1'35.299
|0.031
|S
|186.612
|22
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|25
|
+3.346
1'35.620
|0.321
|S
|185.986
|Ver los resultados completos
Los récords en el circuito de Marina Bay (versión desde 2023)
|Récord de la pole
| George Russell
Mercedes
|
1'29"158
(198,941 km/h)
|2025
|Mejor vuelta en carrera
| Lewis Hamilton
Ferrari
|
1'33"808
|2025
Los autores de la pole y ganadores anteriores en el GP de Singapur
|Año
|Pole position
|ganador
|2025
|George Russell
|George Russell
|2024
|Lando Norris
|Lando Norris
|2023
|Carlos Sainz
|Carlos Sainz
|2022
|Charles Leclerc
|Sergio Pérez
|2019
|Charles Leclerc
|Sebastian Vettel
|2018
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2017
|Sebastian Vettel
|Lewis Hamilton
|2016
|Nico Rosberg
|Nico Rosberg
|2015
|Sebastian Vettel
|Sebastian Vettel
|2014
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2013
|Sebastian Vettel
|Sebastian Vettel
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