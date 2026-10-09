Durante el último año en Ferrari se han observado a menudo dos estados de ánimo profundamente diferentes entre la primera y la segunda parte de un fin de semana corto. Una más pesimista y otra más optimista, dependiendo de cómo se haya desarrollado el fin de semana, ya que en otras ocasiones también había ocurrido que se empezara mal y luego se remontara más allá de lo esperado modificando la configuración en el momento en que se reabría el parque cerrado.

Por el momento, sin embargo, la mirada y las palabras de Charles Leclerc tras la clasificación sprint parecen menos optimistas de lo habitual, con la sensación de que al SF-26 le falta ya algo en términos de ritmo puro para poder rivalizar con sus rivales, como ya había dejado entrever claramente en Bakú. Ciertamente, al analizar los datos queda claro que el problema fundamental surge en las rectas, pero las palabras de Leclerc abarcan más.

Si a principios de año había una clara ventaja sobre McLaren y Red Bull en las curvas, el decidido paso adelante dado por los rivales a lo largo de la temporada ha hecho que el margen del que disponía el SF-26 se haya reducido cada vez más, hasta el punto de que ya no es suficiente para compensar lo que se pierde en las rectas, aunque estas sean muy cortas.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Clive Mason / Getty Images

En Singapur, esto se traduce en una diferencia de más de tres décimas respecto al RB22, que solo se produce en esos tramos, pero lo curioso es que no se trata necesariamente de algo que se manifieste únicamente en términos de velocidad punta, en las rectas más largas, sobre todo antes de la frenada de la curva 7. En las rectas, el Ferrari llega incluso a acusar una diferencia de 6 km/h, mientras que en la parte final de la recta esa diferencia se reduce a 2 km/h.

Esto significa que hay una forma diferente de utilizar la energía en las rectas. De hecho, hay que tener muy presente que aquí, en Singapur, la FIA ha aprobado mapas diferentes para limitar la velocidad en las rectas, de modo que la potencia del MGU-K empieza a disminuir mucho antes que en otros circuitos por motivos de seguridad, según los parámetros establecidos por la Federación.

Leclerc había terminado en cabeza la Q2, con Lewis Hamilton justo detrás de él, pero luego, en la Q3, no logró dar un salto comparable al de sus rivales, que sacaron algo más de partido, incluida la propia Red Bull, que en realidad no había probado los neumáticos blandos en la F1 y, en cierto modo, se sorprendió incluso de la mayor adherencia que ofrecía el compuesto más blando.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Según Leclerc, la Scuderia ha ganado lo que se esperaba. El problema es que, como se ha puesto de manifiesto en varias pruebas, al SF-26 simplemente le falta rendimiento puro para competir con los demás a nivel global. De hecho, lo que se gana en el tramo pilotado del segundo sector y en las curvas más lentas no es suficiente para compensar lo que se pierde en otras partes.

"Hemos ganado el tiempo que debíamos ganar. Los demás han seguido un plan un poco diferente; creo que han dado dos vueltas para enfriar los neumáticos, nosotros solo una, pero eso no debe ser una excusa. En cuanto a nuestro ritmo, desde hace tres o cuatro carreras hemos perdido un poco de rendimiento puro; por el momento, no somos lo suficientemente rápidos para competir con los demás", declaró Leclerc.

Difícilmente el monegasco habría podido sacar hoy algo más de su coche, ya que el piloto del Cavallino estaba realmente cerca del límite, hasta el punto de que incluso Hamilton terminó bastante lejos con una vuelta que no fue precisamente ideal.

Sin embargo, buscando el lado positivo, Leclerc está convencido de que mañana habrá oportunidad de dar un paso adelante cuando se reabra el parque cerrado para intentar luchar por la pole, aunque el temor es que lo que se haya podido descubrir en la sesión de pilotaje con ajustes en la configuración quizá no sea suficiente para darle la vuelta a la situación si la diferencia en las rectas sigue siendo tan amplia, por lo que habrá que trabajar en varios frentes.

"Pero creo que el coche tiene potencial; quizá mañana, con algunos ajustes, podamos estar ahí luchando por la pole; no estamos tan mal, pero nos falta un poquito. Para la carrera sprint, el tercer puesto no es una mala posición desde la que salir, pero en un circuito así quieres salir desde la pole. Conseguir adelantar aquí será muy difícil, pero hoy solo es la carrera sprint; mañana tendremos que hacerlo mejor en la clasificación".