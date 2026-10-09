Franco Colapinto, a las puertas del top 10 en Singapur y promete más: "Vamos a estar mejor mañana"

Franco Colapinto tuvo un día de menos a más en el desafiante circuito urbano de Marina Bay, escenario este fin de semana de la 17ª ronda de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El piloto de Alpine había quedado 19° en la única práctica libre del viernes, a casi un segundo de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que fue noveno.

Colapinto se acercó al francés en el inicio de la clasificación sprint, donde marcó un mejor tiempo de 1m35s048 que lo dejó 16°, a 0s375 de Gasly, que terminó seis lugares por delante.

El argentino comenzó la segunda fase de la clasificación con una vuelta de 1m34s245, nuevamente a casi un segundo de Gasly y muy lejos de poder aspirar a entrar en la SQ3, pero luego se despachó con un gran registro de 1m33s249 para quedar 11°, a tan solo 94 milésimas de Gasly, que fue décimo.

"Sí, muy cerca", comenzó Colapinto en diálogo con ESPN Argentina al repasar su clasificación sprint en Singapur.

El piloto de 23 años explicó las dificultades que enfrentó a lo largo del día en la pista de Marina Bay.

"Creo que me estuvo costando al principio de la vuelta un poco. No me siento cómodo con los frenos y con las gomas al principio de la vuelta para arrancar y tener el grip que quiero y que siento que debería tener con la goma nueva. Así que, nada, hay que trabajar un poco en eso y después trabajar en el auto. La vuelta fue buena".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Me estuvo costando un poco todo el día, que el auto se sentía bastante desconectado de entrada a mitad de curva y con bastante ida de trompa en mitad de curva. Así que, nada, hay que trabajar para mañana. Creo que hay bastante por mejorar".

"Los lugares que hay que tomar riesgos, tomé riesgos y fui bien. Solo que en curvas un poco tontas me está costando un poco más, con las frenadas fuertes, los frenos, arrancando la vuelta medio frío con todo el tráfico y con este sistema de la batería, que no podés frenar fuerte porque no tenés potencia. Entonces, la primera vez que frenás fuerte es al principio de la vuelta y no tengo confianza para parar el auto bien".

Pese a los inconvenientes, la mejora en el tramo final dejó a Colapinto confiado y con expectativas de progresar aún más el sábado en la carrera sprint y la clasificación que definirá el orden de largada para la carrera del domingo.

"Así que, nada, un par de cosas para, de vuelta, trabajar hoy a la noche y mejorar para mañana. Pero no estamos lejos, así que, nada, intentaremos dar un pasito y estoy seguro que vamos a estar un poco mejor mañana", concluyó.