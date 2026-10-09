Mercedes, Red Bull y McLaren, los únicos equipos que presentan novedades en Singapur

Dado que es el final de temporada y se trata de un fin de semana con formato sprint, las novedades son muy limitadas en las calles de Singapur para el 17.º Gran Premio de la temporada 2026 de F1.

De hecho, solo tres escuderías han introducido novedades aerodinámicas. Hay que rendir homenaje a quien se lo merece, ya que los campeones del mundo de 2025 y actuales campeones en Singapur, McLaren, cuentan en Marina Bay con deflectores de freno de gran capacidad de refrigeración.

Se trata, por supuesto, de una novedad específica para este circuito de Singapur, donde las exigencias en materia de frenado son importantes en condiciones de calor extremo. Pero la escudería indica que también se utilizará en otros circuitos en el futuro.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Líder en ambas clasificaciones, Mercedes llega a Singapur con dos novedades de rendimiento, ambas situadas en el alerón delantero. La primera se refiere a los alerones, con una revisión de la distribución de la superficie, pero también con el cambio a un modo de recta con dos elementos móviles. La segunda se refiere a la placa de extremo (endplate), cuyo ajuste responde a las modificaciones anteriores.

Por último, Red Bull también sigue mejorando el RB22 con un alerón delantero rediseñado, tanto en lo que respecta a la placa de extremo como a la geometría de los flaps. Esta primera mejora en el rendimiento va acompañada de una mejora en la fiabilidad, con una salida más ancha en la parte trasera de la carrocería para refrigerar mejor el monoplaza.

Las otras ocho escuderías, entre ellas Ferrari, no han comunicado ninguna novedad.