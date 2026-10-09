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Fórmula 1 GP de Singapur

Los resultados completos del viernes del GP de Singapur de F1 2026: clasificación sprint y práctica libre

Estos son los resultados que dejó el primer día de actividad del Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1, donde se disputó la práctica libre y la clasificación sprint.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Alexander Albon, Williams, Lewis Hamilton, Ferrari

Alexander Albon, Williams, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

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Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 15

1'31.156

S 195.094
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.120

1'31.276

0.120 S 194.837
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.243

1'31.399

0.123 S 194.575
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+0.298

1'31.454

0.055 S 194.458
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.431

1'31.587

0.133 S 194.176
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.546

1'31.702

0.115 S 193.932
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.693

1'31.849

0.147 S 193.622
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+1.185

1'32.341

0.492 S 192.590
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

S
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

M
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Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

1'32.246

M 192.788
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

+0.316

1'32.562

0.316 M 192.130
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.326

1'32.572

0.010 M 192.109
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.368

1'32.614

0.042 M 192.022
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.455

1'32.701

0.087 M 191.842
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.701

1'32.947

0.246 M 191.334
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.752

1'32.998

0.051 M 191.229
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.860

1'33.106

0.108 M 191.008
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.887

1'33.133

0.027 M 190.952
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.909

1'33.155

0.022 M 190.907
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.003

1'33.249

0.094 M 190.715
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+1.174

1'33.420

0.171 M 190.366
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+1.177

1'33.423

0.003 M 190.359
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 14

+1.220

1'33.466

0.043 M 190.272
15 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 12

+1.488

1'33.734

0.268 M 189.728
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+2.122

1'34.368

0.634 M 188.453
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Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

1'33.477

M 190.250
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.018

1'33.495

0.018 M 190.213
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.096

1'33.573

0.078 M 190.054
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.271

1'33.748

0.175 M 189.700
5 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 8

+0.651

1'34.128

0.380 M 188.934
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.705

1'34.182

0.054 M 188.825
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 5

+0.780

1'34.257

0.075 M 188.675
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.800

1'34.277

0.020 M 188.635
9 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 8

+0.915

1'34.392

0.115 M 188.405
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.196

1'34.673

0.281 M 187.846
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 8

+1.213

1'34.690

0.017 M 187.812
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+1.378

1'34.855

0.165 M 187.486
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+1.473

1'34.950

0.095 M 187.298
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+1.483

1'34.960

0.010 M 187.278
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 6

+1.527

1'35.004

0.044 M 187.192
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.571

1'35.048

0.044 M 187.105
17 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+1.659

1'35.136

0.088 M 186.932
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 6

+2.185

1'35.662

0.526 M 185.904
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+2.653

1'36.130

0.468 M 184.999
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+3.283

1'36.760

0.630 M 183.794
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+3.391

1'36.868

0.108 M 183.590
22 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 7

+3.899

1'37.376

0.508 M 182.632
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Fórmula 1 - GP de Singapur - Práctica libre

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.274

S 192.730
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.198

1'32.472

0.198 S 192.317
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+0.273

1'32.547

0.075 S 192.161
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.499

1'32.773

0.226 S 191.693
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+0.564

1'32.838

0.065 S 191.559
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 22

+0.732

1'33.006

0.168 M 191.213
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

+1.251

1'33.525

0.519 M 190.152
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 27

+1.449

1'33.723

0.198 M 189.750
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.764

1'34.038

0.315 M 189.115
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 25

+1.881

1'34.155

0.117 M 188.880
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 29

+2.057

1'34.331

0.176 M 188.527
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 27

+2.202

1'34.476

0.145 M 188.238
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 25

+2.207

1'34.481

0.005 M 188.228
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 27

+2.221

1'34.495

0.014 M 188.200
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.377

1'34.651

0.156 M 187.890
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+2.462

1'34.736

0.085 M 187.721
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.531

1'34.805

0.069 M 187.585
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 16

+2.610

1'34.884

0.079 H 187.428
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+2.709

1'34.983

0.099 M 187.233
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 26

+2.994

1'35.268

0.285 M 186.673
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 21

+3.025

1'35.299

0.031 S 186.612
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 25

+3.346

1'35.620

0.321 S 185.986
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