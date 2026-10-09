Los resultados completos del viernes del GP de Singapur de F1 2026: clasificación sprint y práctica libre
Estos son los resultados que dejó el primer día de actividad del Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1, donde se disputó la práctica libre y la clasificación sprint.
Alexander Albon, Williams, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Joe Portlock / Getty Images
Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
1'31.156
|S
|195.094
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|21
|
+0.120
1'31.276
|0.120
|S
|194.837
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
+0.243
1'31.399
|0.123
|S
|194.575
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|19
|
+0.298
1'31.454
|0.055
|S
|194.458
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.431
1'31.587
|0.133
|S
|194.176
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.546
1'31.702
|0.115
|S
|193.932
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.693
1'31.849
|0.147
|S
|193.622
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|15
|
+1.185
1'32.341
|0.492
|S
|192.590
|9
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
|S
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|15
|
|M
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Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
1'32.246
|M
|192.788
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+0.316
1'32.562
|0.316
|M
|192.130
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.326
1'32.572
|0.010
|M
|192.109
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.368
1'32.614
|0.042
|M
|192.022
|5
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.455
1'32.701
|0.087
|M
|191.842
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.701
1'32.947
|0.246
|M
|191.334
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.752
1'32.998
|0.051
|M
|191.229
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.860
1'33.106
|0.108
|M
|191.008
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.887
1'33.133
|0.027
|M
|190.952
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+0.909
1'33.155
|0.022
|M
|190.907
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.003
1'33.249
|0.094
|M
|190.715
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|14
|
+1.174
1'33.420
|0.171
|M
|190.366
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.177
1'33.423
|0.003
|M
|190.359
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|14
|
+1.220
1'33.466
|0.043
|M
|190.272
|15
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|12
|
+1.488
1'33.734
|0.268
|M
|189.728
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.122
1'34.368
|0.634
|M
|188.453
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Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
1'33.477
|M
|190.250
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.018
1'33.495
|0.018
|M
|190.213
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.096
1'33.573
|0.078
|M
|190.054
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.271
1'33.748
|0.175
|M
|189.700
|5
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|8
|
+0.651
1'34.128
|0.380
|M
|188.934
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.705
1'34.182
|0.054
|M
|188.825
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.780
1'34.257
|0.075
|M
|188.675
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.800
1'34.277
|0.020
|M
|188.635
|9
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.915
1'34.392
|0.115
|M
|188.405
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.196
1'34.673
|0.281
|M
|187.846
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|8
|
+1.213
1'34.690
|0.017
|M
|187.812
|12
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.378
1'34.855
|0.165
|M
|187.486
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.473
1'34.950
|0.095
|M
|187.298
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+1.483
1'34.960
|0.010
|M
|187.278
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.527
1'35.004
|0.044
|M
|187.192
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.571
1'35.048
|0.044
|M
|187.105
|17
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.659
1'35.136
|0.088
|M
|186.932
|18
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+2.185
1'35.662
|0.526
|M
|185.904
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|7
|
+2.653
1'36.130
|0.468
|M
|184.999
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+3.283
1'36.760
|0.630
|M
|183.794
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+3.391
1'36.868
|0.108
|M
|183.590
|22
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|7
|
+3.899
1'37.376
|0.508
|M
|182.632
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Fórmula 1 - GP de Singapur - Práctica libre
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
1'32.274
|S
|192.730
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.198
1'32.472
|0.198
|S
|192.317
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|24
|
+0.273
1'32.547
|0.075
|S
|192.161
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.499
1'32.773
|0.226
|S
|191.693
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+0.564
1'32.838
|0.065
|S
|191.559
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|22
|
+0.732
1'33.006
|0.168
|M
|191.213
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+1.251
1'33.525
|0.519
|M
|190.152
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+1.449
1'33.723
|0.198
|M
|189.750
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|26
|
+1.764
1'34.038
|0.315
|M
|189.115
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|25
|
+1.881
1'34.155
|0.117
|M
|188.880
|11
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|29
|
+2.057
1'34.331
|0.176
|M
|188.527
|12
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|27
|
+2.202
1'34.476
|0.145
|M
|188.238
|13
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+2.207
1'34.481
|0.005
|M
|188.228
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|27
|
+2.221
1'34.495
|0.014
|M
|188.200
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|31
|
+2.377
1'34.651
|0.156
|M
|187.890
|16
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|25
|
+2.462
1'34.736
|0.085
|M
|187.721
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.531
1'34.805
|0.069
|M
|187.585
|18
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|16
|
+2.610
1'34.884
|0.079
|H
|187.428
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|27
|
+2.709
1'34.983
|0.099
|M
|187.233
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+2.994
1'35.268
|0.285
|M
|186.673
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+3.025
1'35.299
|0.031
|S
|186.612
|22
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|25
|
+3.346
1'35.620
|0.321
|S
|185.986
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