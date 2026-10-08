Para Russell es "obvio" cambiar al Mercedes anterior para el GP de Singapur

Mercedes utilizará su coche W17 de Fórmula 1 con especificaciones divididas para el Gran Premio de Singapur, con Kimi Antonelli preparado para montar una vez más las mejoras de Sepang, mientras George Russell vuelve al coche que tuvo en Bakú.

El equipo introdujo un nuevo paquete de suelo y carrocería para el Gran Premio de Bahréin en Malasia, con tablas del suelo revisadas detrás de las ruedas delanteras y una superficie superior del pontón con forma de rampa.

Mercedes informó que, aunque ambos pilotos disfrutaron de mayores niveles de carga aerodinámica en las curvas de alta velocidad, las condiciones particulares presentes en la carrera del pasado fin de semana dificultaron que el equipo pudiera comprender por completo el comportamiento del nuevo paquete. El W17 pareció sufrir con la superficie irregular de la pista durante el fin de semana, lo que obligó a los pilotos a usar el acelerador en mitad de curva para equilibrar la parte trasera.

Para profundizar su comprensión del paquete de Sepang, dividirá sus dos coches. Russell afirmó que esto era una decisión "obvia", dado que también recibirá una penalización en la parrilla por un cambio de componentes de la unidad de potencia en Singapur y probablemente largará desde el fondo.

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"En realidad, yo inicié la conversación antes de la carrera del domingo", reveló Russell en Singapur. "Cuando ocurrió la falla fue una especie de decisión evidente, porque antes de la carrera estábamos más o menos 50-50 al respecto, y yo era más partidario de hacerlo, incluso antes de la carrera, mientras que ahora es una decisión totalmente obvia.

"No hay señales que nos indiquen que la mejora no estaba funcionando, y sabemos que el coche que tuvimos en Bakú era el mismo que tuvimos en Budapest y Zandvoort, y en Bakú hicimos la pole por ocho décimas, mientras que en Budapest estuvimos a cuatro décimas del ritmo.

"Esas fluctuaciones, incluso con un coche consistente y tus rivales con el mismo coche, son drásticas; tienes una fluctuación de más o menos un segundo, puede ser ese delta, así que estamos bastante confiados en que es algo específico de Malasia.

"Cuando miras también el ritmo de Red Bull, claramente rindieron por encima de lo que venían mostrando esta temporada, en comparación con todos los demás equipos. Cuando miras nuestro ritmo frente a McLaren y Ferrari, no fue demasiado diferente, no estuvo enormemente fuera de lugar.

"Esta penalización de motor de este fin de semana nos dio una buena oportunidad para volver atrás; es el coche con el que gané en Bakú".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Srinivasa Krishnan

Antonelli dice que se mantendrá con el paquete durante todo el fin de semana y no volverá a la especificación anterior, incluso si las sesiones sprint indican que las piezas previas a Sepang ofrecen niveles de rendimiento equivalentes.

El líder del campeonato confía en que las nuevas piezas demostrarán un aumento de rendimiento y que Sepang fue, en definitiva, un evento atípico.

"Los números nos contaron una historia diferente en Sepang, pero creo que en Sepang fue un poco atípico porque el asfalto estaba muy irregular. De hecho, en algunas curvas nos faltaba asfalto.

"Además, hacía mucho calor; por momentos tuvimos más de 60 grados de temperatura de pista. Así que creo que fue un poco atípico y definitivamente siento que este fin de semana va a ser un poco más representativo.

"Ya sabes, temperaturas más frescas, el asfalto está en mucho mejor estado. Y creo que va a ser una muy buena prueba porque en Sepang sufrimos mucho en baja velocidad y aquí tenemos mucha baja velocidad. Así que veremos cómo resulta.

"Tendremos dos coches diferentes con dos paquetes diferentes. Así que será interesante ver cómo vamos a tener una comparación directa en ese aspecto.

"Creo que hay una mejora real [con el nuevo paquete], solo que no terminamos de verla en Sepang. Por eso fue un caso tan atípico.

"Ojalá este fin de semana podamos entenderlo mejor, poner el coche en una mejor ventana y poder usar todo su potencial".

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