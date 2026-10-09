Por qué Antonelli y Russell son "pilotos de pruebas" de Mercedes en el Gran Premio de Singapur

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, ha calificado a sus pilotos, Kimi Antonelli y George Russell, como "dos pilotos de pruebas", ya que utilizarán diferentes especificaciones del coche en el Gran Premio de Singapur de este fin de semana.

Las "Flechas de Plata" han sido el equipo dominante de 2026, ganando 11 de los 16 grandes premios disputados, pero su hegemonía se vio desafiada por Red Bull en la última carrera en Sepang, donde Max Verstappen ganó tras arrancar desde la pole position.

Antonelli terminó segundo, mientras que Russell iba camino de finalizar tercero hasta que sufrió un fallo en la unidad de potencia en los compases finales; todo esto ocurrió el mismo fin de semana en que Mercedes incorporó una mejora sustancial en el W17.

Fue su primera gran actualización desde Montreal, en mayo —aunque durante ese tiempo realizaron ajustes específicos para ciertas carreras—, pero Mercedes no logró sacar el máximo partido al paquete, con Red Bull dominando en todo momento.

Por ello, en Marina Bay, Antonelli seguirá pilotando el W17 actualizado, mientras que Russell volverá a la especificación anterior; el objetivo es determinar si existe algún problema con las mejoras o si lo ocurrido fue un caso aislado.

"La complicación radica en que llevamos una gran mejora a Sepang. Sepang es un circuito muy complejo y atípico, especialmente dadas las temperaturas que registramos el viernes y el sábado", señaló Wolff.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Dado que el asfalto estaba deteriorado o presentaba una superficie muy abierta, no sabíamos si la mejora no funcionaba como esperábamos o si, en realidad, el rendimiento estaba condicionado por las condiciones de la pista.

"Por eso decidimos ir a Singapur con dos especificaciones de coche diferentes para ver cómo se comportaban, aun sabiendo que Singapur es también un circuito atípico.

"Llevamos a cabo ese ejercicio en los Libres 1 (FP1). Se observa un patrón, pero lo más importante es analizar a fondo qué funciona y qué no en la especificación antigua y en la nueva; después, debemos buscar el camino a seguir combinando los mejores elementos y determinar hacia dónde debe dirigirse el desarrollo para lograr el tiempo por vuelta óptimo.

"Dicho esto, obviamente utilizar dos coches distintos no siempre es lo ideal, pero es una decisión que debemos asumir.

"Es una prueba necesaria en este momento para garantizar que estamos tomando las decisiones correctas de cara al año que viene".

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En la única sesión de entrenamientos del fin de semana con formato Sprint en Singapur, Russell marcó el mejor tiempo (1:32.274) con neumáticos blandos, superando por 1,251 segundos a Antonelli —séptimo clasificado—, quien rodó con neumáticos medios.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Así, Antonelli fue el segundo más rápido entre quienes completaron la FP1 con neumáticos medios tras haber usado los duros; quedó a 0,519 segundos de Verstappen —sexto clasificado—, mientras que Russell marcó el mejor tiempo absoluto con una ventaja de dos décimas.

"Se observa un patrón similar: el nuevo coche parece algo más difícil de pilotar", añadió Wolff.

"No digo que sea necesariamente más lento, ya que seguramente tiene aspectos positivos, pero quizá aún no hemos encontrado la forma de hacerlo funcionar en conjunto y ponerlo a punto.

"El coche anterior es algo más estable y ofrece más agarre, pero, en realidad... eso es solo un dato, una única sesión de entrenamientos libres; hará falta más tiempo para obtener información realmente concluyente".

Todo esto servirá de base para la preparación del equipo alemán de cara a 2027, centrando gran parte de la atención en la próxima temporada, dado que el equipo va camino de lograr su primer doblete de campeonatos desde 2020.

El dilema está en decidir si seguir aplicando pequeñas mejoras continuas —lo que facilita identificar el origen de cualquier problema— o introducir únicamente actualizaciones importantes de forma ocasional, siempre dentro del límite presupuestario de 215 millones de dólares.

George Russell, Mercedes Photo by: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Somos una de esas grandes organizaciones que deben tener mucho cuidado con cómo y cuándo gastan el presupuesto sujeto al límite de costes", afirmó Wolff.

"Consideramos que la decisión estratégica correcta era trabajar en una mejora mayor e introducirla directamente. Obviamente, existe el riesgo de que, si no funciona como se había previsto, resulte bastante difícil dar marcha atrás y comprender qué es lo que ha fallado.

"Así que es algo que analizaremos de cara al futuro: tal vez demos pasos más pequeños para que, si surge alguna señal de alerta, sea más fácil revertir la situación.

"Pero no hay una vía clara en este momento, ya que hasta ahora todo ha funcionado. Este año, en particular, cada mejora que hemos incorporado al coche —como la de Montreal— ha sido un gran acierto; funcionó muy bien.

"Por tanto, si algo no funcionara, ¿por qué sería? Esa es la pregunta más importante; y si llegamos a la conclusión de que el resultado no fue el esperado, obviamente tendremos que replantearnos la estrategia para el futuro".