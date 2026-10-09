Los pilotos de F1 no se ponen de acuerdo sobre los chalecos refrigerantes: ¿prohibirlos o mejorarlos?

Los pilotos de F1 están divididos sobre el uso y la importancia de los chalecos refrigerantes, mientras la categoría se prepara para su cuarta carrera con "riesgo por calor" de 2026.

La comodidad de los pilotos en climas cálidos ha sido un tema de conversación desde el Gran Premio de Qatar de 2023, cuando varios pilotos sufrieron síntomas de agotamiento por calor. En respuesta, la FIA y todos los equipos de F1 encargaron una investigación exhaustiva, que terminó dando como resultado un chaleco refrigerante estándar que hace circular agua a través de un sistema de tubos. Cuando se espera que las temperaturas superen los 31C, la FIA declara un "riesgo por calor", obligando a los pilotos a usar el chaleco o añadir 0,5 kg de lastre correspondiente al coche.

Dado que el diseño original no era especialmente popular entre los pilotos por su eficacia limitada más allá de unas pocas vueltas y por la falta de comodidad dentro del cockpit, la FIA ha proporcionado una asignación fuera del tope de gastos para los equipos que deseen mejorar el diseño. Se les ofreció una exención del techo de costos de 50.000 USD si podían idear un sistema de refrigeración que demostrara funcionar durante toda la carrera, así como una asignación de 75.000 USD para mejorar la comodidad y la eficacia del propio chaleco refrigerante.

George Russell avivó el debate con una entrevista en The Times, pidiendo al organismo rector que intervenga y haga más para mejorar el marco reglamentario. Mercedes es uno de los equipos que decidió no desarrollar un sistema a medida porque consideró que la asignación de dinero no era suficiente y porque prefería gastar los recursos de ingeniería en hacer su coche más rápido antes que dedicarlos a un asunto de comodidad.

Como mencionó Russell en su explicación, cualquier recurso humano adicional destinado a chalecos usados esporádicamente no se emplearía en mejorar el rendimiento de su coche W17.

Así que, mientras Mercedes lucha por mantenerse por delante del grupo ante los avances de McLaren, Red Bull y Ferrari, y el problema gira en torno a la comodidad más que a preocupaciones directas de seguridad en esta fase, está claro dónde está la prioridad.

Pocos pilotos parecen estar de acuerdo con Russell: algunos consideran que los sistemas actuales son lo bastante buenos para cubrir los casos más extremos y otros declaran directamente que el sistema no debería existir en primer lugar, como Max Verstappen y Isack Hadjar, los pilotos de Red Bull.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Creo que debería prohibirse, porque se supone que debe ser duro", dijo Hadjar en Singapur.

Verstappen añadió: "Para mí no es necesario. Sí, hace calor, pero no es una sauna, y con este chaleco refrigerante tienes esos cables estúpidos en el coche, así que también limita tus movimientos. Aunque funcionara durante una hora y media, en plan, genial, no lo necesito. Pero de todos modos no funciona durante una hora y media."

Franco Colapinto se mostró igualmente despectivo con el chaleco: "Sí, creo que hace calor, pero ha hecho calor durante toda la historia del deporte. Está bien tenerlo como opción. Personalmente, no me gusta. No siento que sea cómodo."

El compañero de equipo de Russell, Kimi Antonelli, dijo que no utilizó el sistema estándar por "dos experiencias muy malas" en su campaña de debut el año pasado. Y aunque recibiría con agrado una solución mejorada, está contento con centrarse simplemente en el trabajo que puede hacer durante el entrenamiento para ayudar a su aclimatación al calor.

"Cuando lo llevé el año pasado, tuve dos experiencias muy malas", dijo Antonelli. "La primera vez no funcionó tanto tiempo como esperábamos. La segunda vez, el sistema de bombeo falló e hice toda la sesión con el sistema bombeando el agua a 50 grados. Sufrí un golpe de calor después de la sesión, así que no fue muy agradable.

"Desde entonces, pensé: 'Sabes qué, voy a entrenar duro para no tener que usarlo durante los fines de semana. Si llegamos a un punto en el que esté desarrollado y tengamos la confianza de que va a funcionar siempre y durante el tiempo que necesitamos, creo que está muy bien porque definitivamente te mantiene fresco. Pero ahora hay demasiada incertidumbre."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Charles Leclerc, de Ferrari, dijo que aceptaría un sistema imperfecto antes que uno inexistente, incluso si solo funciona durante media hora. "Idealmente, si puedo tener un chaleco refrigerante aún mejor, siempre lo aceptaré", dijo. "Digamos que durante 15, 20 vueltas funciona bastante bien. Luego, durante el resto de la carrera tienes bastante calor, igual que con otros chalecos refrigerantes. Al menos consigo 15, 20 vueltas, y ya estoy agradecido por eso."

"Algunos pilotos ni siquiera quieren oír hablar del chaleco refrigerante, pero esa es la preferencia de cada piloto."

También hay algunos defensores inequívocos del sistema, como Carlos Sainz. "Si hay algo que como equipo hemos hecho bien en desarrollo este año, es el chaleco refrigerante, que sin duda nos ha dado a Alex (Albon) y a mí un buen rato dentro del coche. Estamos muy contentos de tenerlo. Entiendo el punto de Mercedes. Al mismo tiempo, nosotros lo hemos priorizado más que Mercedes, y por eso lo tenemos en marcha y funcionando mejor", dijo el piloto de Williams.

Esteban Ocon, de Haas, incluso sintió que el sistema ayudó a su rendimiento personal, aunque solo fuera durante un tiempo limitado. "Creo que ha supuesto una mejora enorme de rendimiento en el aspecto físico", dijo el francés.

"Por supuesto, no ha funcionado toda la carrera desde que introdujimos el sistema. Dura unos 40 minutos, y luego es solo fluido caliente que sigue circulando porque hace muchísimo calor en el coche. Pero ya es bueno que tengamos algo, porque antes he competido toda mi carrera sin ello."

"No creo que todo el mundo se dé cuenta de cuánto mejor es para un atleta estar a la temperatura adecuada para rendir."