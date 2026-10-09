Wolff responde a la "estúpida" teoría de conspiración contra Russell en Mercedes

El director del equipo Mercedes Fórmula 1, Toto Wolff, afirma que quienes sugieren que se está favoreciendo a Kimi Antonelli frente a George Russell son "imbéciles" y deberían limitarse a "ver los Teletubbies".

Las teorías conspirativas surgieron a raíz de la avería del motor de Russell en Malasia, que obligó al británico a cambiar prematuramente la unidad de potencia y le supuso una penalización en la parrilla en Singapur, una de las pistas más complicadas de adelantar. Anteriormente se esperaba que se beneficiara de la mejora ADUO a finales de este mes en Austin.

Dado que, de todos modos, va a cumplir una penalización, Russell correrá con el paquete aerodinámico anterior de Mercedes en el Gran Premio de Singapur. El propio piloto, de 28 años, sugirió que podría merecer la pena volver a la versión anterior, con la que ganó en Bakú antes de que se introdujeran el suelo y los pontones laterales revisados en Sepang, donde Red Bull se impuso por primera vez esta temporada. Antonelli mantendrá esas nuevas piezas este fin de semana. En Malasia, el paquete de piezas no resultó como se esperaba y llegó a considerarse un paso atrás.

Además, la expresión impasible de Wolff durante su breve aparición en pantalla cuando Russell se retiró de la carrera de Malasia no hizo más que avivar aún más las especulaciones.

Sin embargo, cuando se le planteó el tema al austriaco en la rueda de prensa del viernes en Singapur y se le preguntó qué diría a quienes especulan, replicó: "Quien piense eso no tiene dos dedos de frente. Quiero decir, es una completa tontería. Ya lo hemos vivido en el pasado con los seguidores de Lewis [Hamilton].

"¡No sé qué está pasando! ¿Acaso creen que tengo un botón que dice “George, fallo de motor ahora”? ¿O que perjudicamos a un piloto frente al otro cuando estamos luchando por el campeonato de constructores? Siempre hemos tenido la mentalidad de proporcionar a todos el mismo material.

George Russell, Mercedes Foto de: Liam Fabre

"Pero supongo que quizá así son las redes sociales hoy en día. La gente se esconde detrás de sus pantallas y luego arremete contra los demás. Hay mucha polarización y, a veces, leo lo que escribe la gente. Me parece divertidísimo. Estas personas realmente contribuyen a mi propio entretenimiento cuando insultan al equipo o a mí mismo. He oído que soy Satanás. Así que sí, en general, es divertido".

Wolff añadió: "De verdad, no tengo ni pizca de comprensión ni respeto por la gente que se inventa estas cosas. En lugar de ver la Fórmula 1, deberían ver los Teletubbies o, no sé, algo de Mickey Mouse".

Aun así, la ventaja de Antonelli al frente del campeonato es mayor que nunca, con Russell a 84 puntos de distancia. Un periodista señaló que se cree que los equipos tienden naturalmente a inclinarse por el piloto que obtiene resultados. Por lo tanto, se le preguntó a Wolff en qué medida se había esforzado por mantener la moral de Russell en ese contexto.

"Siempre he intentado, desde que llegué a la Fórmula 1, incluso en mi etapa Williams, ser lo más equilibrado y transparente posible con los pilotos", respondió.

"Ya he contado esta anécdota antes: recuerdo que, cuando era un novato total, me crucé con Alain Prost en la parrilla de salida de una carrera y le dije: 'Solo por curiosidad, ¿por qué las cosas se torcieron tanto entre tú y Senna?'. Y él respondió: 'Porque nunca supimos cuáles eran las intenciones del equipo'. Tenías la sensación de que, en un momento dado, eras el favorito del mes, y luego, dos meses después, pensabas que las intrigas políticas iban en tu contra. Había diferentes situaciones en las que tenías la sensación de que, en realidad, no te querían".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes; Toto Wolff, Mercedes Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Así que me lo tomé como un reto para mantener siempre el equilibrio. Y no fue fácil con Lewis y Nico (Rosberg) en su día. Y por eso la gente puede pensar lo que quiera, pero la integridad en ese sentido es algo importante para mí, y los pilotos lo saben".

Wolff también señaló que sus dos pilotos son producto del programa de jóvenes pilotos de Mercedes, al que se incorporaron hace casi una década.

"Tenemos a Kimi desde que tenía 11 años", continuó. "Es una parte fundamental del equipo. Es muy bonito verle crecer, estar ahora en una posición en la que lucha por un campeonato a una edad tan temprana, con el talento que tiene.

"Y, por otro lado, George, que lleva con nosotros desde que tenía 17 años; alguien por quien siento muchas emociones y compasión. Estamos muy unidos. Pasamos tiempo juntos fuera de los circuitos con Carmen [la prometida de Russell] y Susie [la esposa de Wolff].

"Si la gente viera que viajamos juntos, que tomamos café en la misma cafetería, que vamos al gimnasio… Por eso resulta bastante molesto que haya algunos chiflados que no entienden realmente cómo funcionan las relaciones y se dediquen a lanzar este tipo de acusaciones.

"Así que no les presto ninguna atención. Lo más importante es que George sabe cómo es el equipo, y Kimi también lo sabe, y siempre intentaremos darles las mismas oportunidades.

"Y en lo que respecta a la mejora técnica, es un buen ejemplo. No sabemos cuál va a ser más rápido. Así que tomas una decisión y dices: “Intentemos averiguarlo”, y no hay ningún cálculo político detrás.

"Aunque ahora sea más realista que Kimi gane el campeonato, por pura probabilidad matemática, seguiríamos dando a George las mismas oportunidades. Y eso es importante; esa es la filosofía y la integridad con las que el equipo ha funcionado desde 2013, desde que llegué. Y vamos a seguir así. Y que la gente piense lo que quiera".