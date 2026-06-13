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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Russell explica el "gran reset" que lo llevó a la pole del GP de Barcelona

El piloto de Mercedes busca frenar con la pole en Barcelona el impulso que el líder del campeonato Kimi Antonelli ha construido.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell atribuyó un "gran reset" a su pole position en el Gran Premio de Barcelona después de ajustar su enfoque para volver a la lucha por el título de la Formula 1.

El piloto de Mercedes empezó la temporada con fuerza al ganar la prueba inaugural de Melbourne, pero pronto fue eclipsado por su compañero de equipo Kimi Antonelli, que ha ganado los cinco grandes premios desde entonces.

El joven de 19 años llegó a este fin de semana con una ventaja de 68 puntos sobre Russell, aunque parte de eso se debe a la mala suerte del británico, ya que no ha puntuado en las dos últimas carreras.

Pero Russell está en una buena posición para poner fin a esa mala racha después de superar al Ferrari de Lewis Hamilton para lograr la pole para el gran premio del domingo, mientras Antonelli fue tercero y se quedó a tres décimas del ritmo.

"Simplemente tuve un gran reset de cara a este fin de semana", dijo Russell a Sky Sports. "En cada vuelta desde el inicio de la FP1 hemos estado entre las dos primeras posiciones, y de eso es de lo que me sentí más orgulloso y feliz.

"Después de una racha de resultados tan dura, obviamente por varias razones diferentes, fue un gran reset, y nunca sabes cómo va a salir. Pero realmente volví a sentir mi ritmo, realmente me sentí cómodo en el coche, muy similar a cómo me sentía al principio del año.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Conseguir los resultados, estoy realmente muy agradecido con el equipo y con todos los que de algún modo me apoyaron en estas últimas semanas."

Mónaco fue quizás el peor de todos para Russell, que se clasificó sexto antes de caer fuera del top 10 tras sufrir dos penalizaciones, mientras Antonelli dominó desde la pole.

Eso llevó al piloto de 28 años a afirmar que los coches más ágiles de 2026 se adaptan más al estilo de Antonelli, un enfoque hacia el que Russell había intentado cambiar antes de volver a sus instintos en España.

"No he mirado ni un solo dato en todo el fin de semana", añadió. "Simplemente he conducido el coche y he confiado en mis instintos, y eso era un poco arriesgado porque estos coches son muy complicados y siempre estás intentando encontrar ese siguiente paso de mejora.

"Pero eso es lo que he estado haciendo con mi equipo en las últimas carreras. Kimi estaba rindiendo muy bien, e hice un poco de copiar y pegar de lo que le estaba funcionando a él, y no me estaba funcionando a mí.

"Así que pensé: necesito confiar aquí en mi propio instinto, y algo me decía que necesitaba ir en mi propia dirección. ¡Estoy súper contento de haberlo hecho!"

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Antonelli, por su parte, no se lo vio tan cómodo en lo que va del fin de semana del Gran Premio de Barcelona.

"No me he sentido bien en el coche", dijo Antonelli a Sky Sports. "No he podido adaptar un poco el estilo de conducción a las condiciones que tuvimos este fin de semana, porque obviamente es una pista que no perdona, especialmente porque a los neumáticos les cuesta aguantar más de una vuelta.

"No he podido sacar el máximo de los neumáticos durante toda la vuelta. En la última Q3 tuve una vuelta realmente fuerte hasta la curva 5, y luego simplemente perdí mucho tiempo a partir de ahí.

"Ese fue el problema. He estado forzando un poco demasiado. Este es un fin de semana en el que más o menos necesitas conducir despacio para ir rápido, y no lo he hecho bien.

"Pero creo que el ritmo de carrera es más fuerte, tiene que ser más fuerte, así que ojalá mañana tengamos la misma buena sensación y podamos progresar."

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