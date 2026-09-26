Verstappen respalda a Antonelli tras el accidente en la clasificación de Bakú: “La gente olvida lo joven que es”

Tras un tramo europeo muy sólido de la temporada de Fórmula 1 —que había sido su talón de Aquiles el año pasado—, Kimi Antonelli cometió un error poco habitual durante la clasificación en Bakú.

El líder del campeonato golpeó el muro interior en la curva 1 durante su segunda vuelta rápida de la Q1, poniendo fin anticipado a su sesión de clasificación y dejándolo para salir desde la 16.ª posición de la parrilla en el Gran Premio de Azerbaiyán del sábado.

Antonelli se mostró especialmente enfadado consigo mismo después y dijo que le habían sorprendido las cambiantes condiciones de la pista, sobre todo por cuánto agarre delantero tenía al girar en esa vuelta.

No obstante, parece que todavía no hay motivos para entrar en pánico. Con una ventaja de 81 puntos sobre su rival más cercano en el campeonato, el margen es cómodo y, además, Mercedes es tan rápido en Bakú que el joven italiano aún debería poder asegurarse un resultado más que sólido en los puntos.

Verstappen comparte esa opinión y subraya que momentos como el del viernes forman parte del proceso de aprendizaje de un piloto joven, algo que cree que los aficionados no deberían olvidar.

"Algo así puede pasar. Obviamente esto es un fastidio para él, pero sigue siendo muy joven", dijo Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó por el accidente de Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Quizá la gente lo olvida a veces, también por la forma en que hablan de él esta temporada. Pero este es un momento de aprendizaje y simplemente forma parte del proceso".

Aunque el margen sobre George Russell sigue siendo considerable, Verstappen sí afirma que esos errores no deberían ocurrir demasiado a menudo, sobre todo para evitar dar a su compañero de equipo en Mercedes nuevas esperanzas en la lucha por el título.

"No puedes permitirte hacerlo demasiado a menudo, por supuesto, pero con su velocidad creo que todo irá bien. Pero obviamente sigue siendo frustrante. Él será quien esté más frustrado por ello, pero Kimi todavía tiene todas las oportunidades de sumar muy buenos puntos el sábado".

Verstappen no es el único que espera que Antonelli remonte posiciones a toda velocidad, ya que Russell también anticipa una carrera de remontada. Cuando el británico fue preguntado el viernes por una posible remontada de Antonelli, Russell se refirió en tono de broma a la sensacional victoria de Antonelli en Monza desde la 19.ª posición de la parrilla: "No se puede descartar a Kimi. Salió 19.º en Monza y ahora está 16.º, así que esta vez debería liderar unas cuantas vueltas antes"