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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Jamie Chadwick se suma a una lista exclusiva tras probar un Williams de F1

La tricampeona de la W Series se convirtió en la última mujer en probar un coche de F1.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Jamie Chadwick, Williams

Jamie Chadwick se convirtió en la última mujer en conducir un coche de Fórmula 1 tras completar un programa de Testing of Previous Cars para Williams en Portimao.

La piloto de 28 años completó 32 vueltas en Portugal el lunes a bordo del FW47 del año pasado, como parte de sus funciones de piloto de desarrollo para la escudería británica.

Eso significó que se convirtió en la segunda mujer en conducir un coche de F1 este año después de que Doriane Pin completara un test de Mercedes, y la primera en hacerlo para Williams desde Susie Wolff en 2015.

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El test se suma a una brillante carrera para Chadwick, que ha logrado tres títulos de W Series, victorias en Indy NXT y en la European Le Mans Series, además de un papel como piloto de pruebas para el programa Genesis Hypercar.

Chadwick, que ha estado vinculada a Williams desde 2019, dijo: "Fue un día fenomenal y una experiencia increíble.

"Pocas cosas pueden prepararte para conducir un coche de Fórmula 1 a gran velocidad en un circuito como Portimao.

Jamie Chadwick, Williams

Jamie Chadwick, Williams

Photo by: Williams

"Pero fue todo lo que imaginaba y 10 veces más. Estoy increíblemente agradecida al Atlassian Williams F1 Team por esta oportunidad.

"Recuerdo ser joven y ver a Susie Wolff subirse a un coche de Williams F1 y lo mucho que eso inspiró mi propio camino.

"Me encantaría poder hacer lo mismo por la próxima generación, y la experiencia que he adquirido hoy marcará una verdadera diferencia tanto en mi propia carrera deportiva como en lo que puedo transmitir a los pilotos que vienen detrás.

"Estoy muy agradecida e increíblemente feliz con cómo fue el día. Es una experiencia que recordaré durante mucho tiempo; llegaría a decir que ha sido el mejor día de mi vida hasta ahora."

El test también llega antes del regreso del Gran Premio de Portugal en Portimao el próximo año, con el circuito del Algarve habiendo figurado anteriormente en el calendario dos veces, en 2020 y 2021.

"Jamie Chadwick es una inspiración para millones de mujeres y niñas, y ha batido récords en todos los niveles,” dijo el jefe del equipo Williams, James Vowles.

Jamie Chadwick, Williams

Jamie Chadwick, Williams

Photo by: Williams

"Se ha ganado plenamente esta oportunidad de test de F1 con Atlassian Williams F1 Team.

"Jamie recopiló datos importantes para el equipo mientras la F1 se prepara para regresar a Portimao el próximo año.

"Sus comentarios y su rendimiento fueron impresionantes, como sabíamos que serían. Esto muestra claramente que existe un camino para que las mujeres compitan al más alto nivel.

"Espero con interés ver cómo Jamie utiliza esta experiencia para avanzar en su propia conducción y asesorar a nuestros jóvenes pilotos sobre lo que se necesita para conducir un coche de F1.”

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