Resultados completos del sábado en el GP de Barcelona de F1
Estos son los resultados completos de la sesión de clasificación y de la última práctica en el Gran Premio de Barcelona de F1.
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
1'14.679
|S
|224.496
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.064
1'14.743
|0.064
|S
|224.304
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.319
1'14.998
|0.255
|S
|223.541
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|14
|
+0.322
1'15.001
|0.003
|S
|223.533
|5
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.342
1'15.021
|0.020
|S
|223.473
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.398
1'15.077
|0.056
|S
|223.306
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.411
1'15.090
|0.013
|S
|223.268
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|14
|
+1.863
1'16.542
|1.452
|S
|219.032
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|17
|
+1.978
1'16.657
|0.115
|S
|218.704
|10
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
|S
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
1'15.228
|S
|222.858
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.053
1'15.281
|0.053
|S
|222.701
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.067
1'15.295
|0.014
|S
|222.660
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.133
1'15.361
|0.066
|S
|222.465
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.190
1'15.418
|0.057
|S
|222.297
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.256
1'15.484
|0.066
|S
|222.102
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.290
1'15.518
|0.034
|S
|222.002
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.357
1'15.585
|0.067
|S
|221.805
|9
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.526
1'15.754
|0.169
|S
|221.311
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+0.540
1'15.768
|0.014
|S
|221.270
|11
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|8
|
+0.612
1'15.840
|0.072
|S
|221.060
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|9
|
+0.773
1'16.001
|0.161
|S
|220.591
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+0.963
1'16.191
|0.190
|S
|220.041
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.033
1'16.261
|0.070
|S
|219.839
|15
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|15
|
+1.161
1'16.389
|0.128
|S
|219.471
|16
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|15
|
+2.599
1'17.827
|1.438
|S
|215.416
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
1'15.625
|S
|221.688
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+0.092
1'15.717
|0.092
|S
|221.419
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.339
1'15.964
|0.247
|S
|220.699
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+0.352
1'15.977
|0.013
|S
|220.661
|5
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.441
1'16.066
|0.089
|S
|220.403
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.513
1'16.138
|0.072
|S
|220.194
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.662
1'16.287
|0.149
|S
|219.764
|8
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.727
1'16.352
|0.065
|S
|219.577
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|3
|
+0.800
1'16.425
|0.073
|S
|219.368
|10
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.802
1'16.427
|0.002
|S
|219.362
|11
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|9
|
+0.946
1'16.571
|0.144
|S
|218.949
|12
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.965
1'16.590
|0.019
|S
|218.895
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.974
1'16.599
|0.009
|S
|218.869
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|3
|
+0.991
1'16.616
|0.017
|S
|218.821
|15
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|3
|
+1.048
1'16.673
|0.057
|S
|218.658
|16
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.256
1'16.881
|0.208
|S
|218.066
|17
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.448
1'17.073
|0.192
|S
|217.523
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.799
1'17.424
|0.351
|S
|216.537
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+1.920
1'17.545
|0.121
|S
|216.199
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+2.132
1'17.757
|0.212
|S
|215.610
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+3.133
1'18.758
|1.001
|S
|212.869
|22
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+3.190
1'18.815
|0.057
|S
|212.715
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Barcelona - 3° Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
1'15.679
|S
|221.530
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.214
1'15.893
|0.214
|S
|220.905
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.243
1'15.922
|0.029
|S
|220.821
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.246
1'15.925
|0.003
|S
|220.812
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+0.702
1'16.381
|0.456
|S
|219.494
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.755
1'16.434
|0.053
|S
|219.342
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.821
1'16.500
|0.066
|S
|219.152
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+1.005
1'16.684
|0.184
|S
|218.627
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|22
|
+1.282
1'16.961
|0.277
|S
|217.840
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|16
|
+1.341
1'17.020
|0.059
|S
|217.673
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|13
|
+1.348
1'17.027
|0.007
|S
|217.653
|12
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|15
|
+1.645
1'17.324
|0.297
|S
|216.817
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+1.904
1'17.583
|0.259
|S
|216.093
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|14
|
+1.946
1'17.625
|0.042
|S
|215.976
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|19
|
+2.051
1'17.730
|0.105
|S
|215.685
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|15
|
+2.361
1'18.040
|0.310
|S
|214.828
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|13
|
+2.712
1'18.391
|0.351
|S
|213.866
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|15
|
+2.733
1'18.412
|0.021
|S
|213.809
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+3.012
1'18.691
|0.279
|S
|213.051
|20
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|18
|
+3.817
1'19.496
|0.805
|S
|210.893
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|14
|
+4.283
1'19.962
|0.466
|S
|209.664
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+4.424
1'20.103
|0.141
|S
|209.295
|Ver los resultados completos
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