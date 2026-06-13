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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Resultados completos del sábado en el GP de Barcelona de F1

Estos son los resultados completos de la sesión de clasificación y de la última práctica en el Gran Premio de Barcelona de F1.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

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Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 13

1'14.679

S 224.496
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.064

1'14.743

0.064 S 224.304
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.319

1'14.998

0.255 S 223.541
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 14

+0.322

1'15.001

0.003 S 223.533
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.342

1'15.021

0.020 S 223.473
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 14

+0.398

1'15.077

0.056 S 223.306
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.411

1'15.090

0.013 S 223.268
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 14

+1.863

1'16.542

1.452 S 219.032
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 17

+1.978

1'16.657

0.115 S 218.704
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

S
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

1'15.228

S 222.858
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.053

1'15.281

0.053 S 222.701
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.067

1'15.295

0.014 S 222.660
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.133

1'15.361

0.066 S 222.465
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.190

1'15.418

0.057 S 222.297
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.256

1'15.484

0.066 S 222.102
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.290

1'15.518

0.034 S 222.002
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.357

1'15.585

0.067 S 221.805
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.526

1'15.754

0.169 S 221.311
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.540

1'15.768

0.014 S 221.270
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 8

+0.612

1'15.840

0.072 S 221.060
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 9

+0.773

1'16.001

0.161 S 220.591
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+0.963

1'16.191

0.190 S 220.041
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.033

1'16.261

0.070 S 219.839
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 15

+1.161

1'16.389

0.128 S 219.471
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.599

1'17.827

1.438 S 215.416
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

1'15.625

S 221.688
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.092

1'15.717

0.092 S 221.419
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.339

1'15.964

0.247 S 220.699
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 3

+0.352

1'15.977

0.013 S 220.661
5 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.441

1'16.066

0.089 S 220.403
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.513

1'16.138

0.072 S 220.194
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

+0.662

1'16.287

0.149 S 219.764
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.727

1'16.352

0.065 S 219.577
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 3

+0.800

1'16.425

0.073 S 219.368
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.802

1'16.427

0.002 S 219.362
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+0.946

1'16.571

0.144 S 218.949
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.965

1'16.590

0.019 S 218.895
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.974

1'16.599

0.009 S 218.869
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 3

+0.991

1'16.616

0.017 S 218.821
15 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 3

+1.048

1'16.673

0.057 S 218.658
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.256

1'16.881

0.208 S 218.066
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.448

1'17.073

0.192 S 217.523
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.799

1'17.424

0.351 S 216.537
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+1.920

1'17.545

0.121 S 216.199
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.132

1'17.757

0.212 S 215.610
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+3.133

1'18.758

1.001 S 212.869
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 8

+3.190

1'18.815

0.057 S 212.715
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Barcelona - 3° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

1'15.679

S 221.530
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.214

1'15.893

0.214 S 220.905
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.243

1'15.922

0.029 S 220.821
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.246

1'15.925

0.003 S 220.812
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.702

1'16.381

0.456 S 219.494
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.755

1'16.434

0.053 S 219.342
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.821

1'16.500

0.066 S 219.152
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+1.005

1'16.684

0.184 S 218.627
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.282

1'16.961

0.277 S 217.840
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 16

+1.341

1'17.020

0.059 S 217.673
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 13

+1.348

1'17.027

0.007 S 217.653
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+1.645

1'17.324

0.297 S 216.817
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+1.904

1'17.583

0.259 S 216.093
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+1.946

1'17.625

0.042 S 215.976
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 19

+2.051

1'17.730

0.105 S 215.685
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 15

+2.361

1'18.040

0.310 S 214.828
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 13

+2.712

1'18.391

0.351 S 213.866
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 15

+2.733

1'18.412

0.021 S 213.809
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 21

+3.012

1'18.691

0.279 S 213.051
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 18

+3.817

1'19.496

0.805 S 210.893
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 14

+4.283

1'19.962

0.466 S 209.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 17

+4.424

1'20.103

0.141 S 209.295
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