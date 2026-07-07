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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

¿Qué hizo Antonelli tras la decepción de Silverstone? Roger Federer da una pista

Kimi Antonelli fue visto en Wimbledon junto a Roger Federer animando a Jannik Sinner

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El piloto de Fórmula 1 Mercedes, Kimi Antonelli, hizo una aparición muy sonada en Wimbledon apenas 24 horas después del Gran Premio de Gran Bretaña. 

El actual líder del campeonato acudió el lunes al All England Club para animar a Jannik Sinner en la pista central junto a la leyenda del tenis Roger Federer.

"Mis mundos chocan. Me encanta cómo Kimi se está convirtiendo en un aficionado al tenis. Ya me había fijado en que animaba a Sinner habitualmente desde las gradas y a través de Instagram", comentó un aficionado en Reddit.

"Está viviendo la mejor vida… Daría el brazo izquierdo de un amigo por ver Wimbledon con Fed", publicó otra persona, mientras que otra añadió: "Qué vida tiene ahora mismo. ¡En Wimbledon, sentado al lado de una de las leyendas de este deporte!".

 

Esto se produjo tras un decepcionante Gran Premio de Gran Bretaña para el piloto italiano. Antonelli llegó a Silverstone con el objetivo de ampliar su ventaja en el campeonato. El fin de semana comenzó de forma perfecta, ya que ganó la carrera sprint tras salir desde la segunda posición de la parrilla, por detrás del siete veces campeón Lewis Hamilton

Más tarde se hizo con la pole position para el Gran Premio y, aunque perdió el liderato ante Charles Leclerc, de Ferrari, en la salida, parecía que iba por buen camino para luchar por la victoria. Pero un protector de rueda que se soltó le obligó a lidiar con problemas de dirección, y le costó mucho mantener el coche en la pista. Finalmente quedó clasificado en 15.ª posición tras recibir una penalización por salirse de los límites de la pista.

"No es así como quería que terminara este fin de semana", escribió el piloto de Mercedes en Instagram tras la carrera. "Estaba muy contento con mi ritmo e intentaba conseguir la P1, hasta que el coche tuvo un problema y se volvió difícil de conducir. Intenté hasta el final conseguir ese punto y evitar el abandono. Es una pena que al final nos impusieran esa penalización de 5 segundos.

"Días como este avivan aún más mi pasión y me dan más ganas de darlo todo en la próxima carrera".

️‍ Muchísimas gracias a los aficionados; este fin de semana, más que nunca, he sentido vuestro increíble apoyo. Y, por supuesto, muchas gracias al equipo y a mi familia".

 
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