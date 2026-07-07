La respuesta de Wolff a Russell en Silverstone que comparan con un momento de Webber en Red Bull

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, y su tajante mensaje de radio posterior a la carrera a George Russell en el Gran Premio de Gran Bretaña ha sido comparado con la infame cita de 2010 de Mark Webber por el comentarista de Formula 1 Alex Jacques.

Russell terminó segundo en su carrera de casa, heredando la posición después de que su compañero de equipo Kimi Antonelli cayera hasta la 15ª posición con un protector de rueda suelto y una penalización por límites de pista, y adelantó a Lewis Hamilton cuando el piloto de Ferrari entró en boxes bajo el coche de seguridad.

A pesar de asegurarse un podio, Russell usó su radio en la vuelta de regreso a boxes para informar de una falta de velocidad punta durante todo el fin de semana. Wolff intervino inmediatamente en el canal del equipo, afirmando: "No, la velocidad punta está bien."

Hablando en el podcast F1 Nation, Jacques describió el intercambio como una desautorización clínica por parte del jefe de Mercedes. "Mi interpretación de ese comentario fue: 'Eh, hombre, mírate al espejo'", dijo Jacques. "La réplica más picante en una radio de vuelta de honor desde que Mark Webber dijo: 'No está mal para un piloto número dos.'"

El expiloto de F1 Jolyon Palmer, que acompañó a Jacques en el podcast, estuvo de acuerdo con el comentarista. Argumentó que la respuesta de Wolff fue una instrucción clara para que Russell dejara de mirar los datos del coche y empezara a mirar su propio rendimiento.

"Pero ¿sabes qué es George? Debería tener un futuro, estoy seguro de que lo querrá, pero si quiere dedicarse a la política, sería brillante porque no solo conoce muy bien el reglamento, como vimos en Austria, lo vimos explicar de inmediato por qué estaba bien. 'Levanté con banderas amarillas simples', todo eso. Conoce el reglamento. Juega sus juegos.

"Pero también lo oímos transmitir lo que quiere decir todo el tiempo. Y está pensando en ello. Sabe que no está rindiendo a un nivel lo bastante bueno como para ganar el campeonato. Lo sabe como piloto.

"Te das cuenta de que si tienes que luchar al 11/10 de tu potencial para acercarte a tu compañero de equipo, pero él está intentando, una vez más, transmitir su mensaje. Así que, si dices que te falta velocidad en las rectas, eso significa que no es el piloto. Significa que hay algo mal en el coche.

"Toto Wolff lo apartó de un manotazo, ¿no? Fue: 'Eh, no, tienes que encontrar más. Deja de culparnos a nosotros, el equipo.' Pero incluso si miras Austria, sí hizo una carrera bastante sólida. Ganó el gran premio.

George Russell, Mercedes Photo by: Manuel Eletto

"No me pareció arrolladora. Pensé que los dos de detrás eran un poco más rápidos. Pero cruzó la línea y nos dijo por radio que lo hizo sin bebida. Fue a la sala de enfriamiento, e inmediatamente me pareció casi cómico.

"Pero fue casi la forma en que dijo: 'Max, perdona, solo comprobando. ¿Tuviste bebida para la carrera?'

"'Kimi, ¿tuviste bebida? Yo no tuve bebida, chicos.' Y era muy como si estuviera dejando claro que había un poco más ahí dentro. Estaba ligeramente incómodo. Y es muy bueno transmitiendo justo lo que quiere transmitir.

"Y estaba intentando hacer lo mismo en la vuelta de regreso a boxes, pero obviamente a Toto Wolff no le interesaba que eso se convirtiera en una línea argumental que él pudiera usar. Y sí, fue un poco picante."